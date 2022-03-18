«Мы поддерживаем наших воинов»: Казанцы отметили «Крымскую весну»

В Казанском парке Победы сегодня прошла акция, посвященная восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

«Я с удовольствием поздравляю всех с этим знаковым событием. Россия – единая! Россия – сильная! Мы поддерживаем наших воинов, которые отстаивают самые гуманные идеалы, которые противостоят фашизму, о котором, казалось бы, весь мир уже забыл. Сегодня, вопреки информационной войне и санкциям, Россия – сильная держава. И мы все вместе единением доказываем это», – сказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, обращаясь к участникам акции «Крымская весна».

В этом году мероприятие прошло под девизом «Россия. Крым. Донбасс». Собравшиеся поддержали таким образом российских военных, которые в настоящее время участвуют в спецоперации на Украине.

В мероприятии приняли участие представители молодежных организаций, военных структур, политических партий, а также школьники с родителями и ветераны боевых действий.

Специально для проведения акции в парке победы была установлена сцена. Перед казанцами выступили многие творческие коллективы, в том числе ансамбль песни «Ворожея» и ВИА «ВОЛГА-ВОЛГА». В центре парка работала полевая кухня и все желающие угощались горячей едой и чаем.