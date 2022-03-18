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Общество
18 марта 2022  19:09
Александр Хевронин

«Мы поддерживаем наших воинов»: Казанцы отметили «Крымскую весну»

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В Казанском парке Победы сегодня прошла акция, посвященная восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

«Я с удовольствием поздравляю всех с этим знаковым событием. Россия – единая! Россия – сильная! Мы поддерживаем наших воинов, которые отстаивают самые гуманные идеалы, которые противостоят фашизму, о котором, казалось бы, весь мир уже забыл. Сегодня, вопреки информационной войне и санкциям, Россия – сильная держава. И мы все вместе единением доказываем это», – сказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, обращаясь к участникам акции «Крымская весна».

В этом году мероприятие прошло под девизом «Россия. Крым. Донбасс». Собравшиеся поддержали таким образом российских военных, которые в настоящее время участвуют в спецоперации на Украине.

В мероприятии приняли участие представители молодежных организаций, военных структур, политических партий, а также школьники с родителями и ветераны боевых действий.

Специально для проведения акции в парке победы была установлена сцена. Перед казанцами выступили многие творческие коллективы, в том числе ансамбль песни «Ворожея» и ВИА «ВОЛГА-ВОЛГА». В центре парка работала полевая кухня и все желающие угощались горячей едой и чаем.

#Крым #спецоперация на Украине
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