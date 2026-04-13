«Мы победили незаконную рекламу»: как Казань зарабатывает на «наружке»

Рынок наружной рекламы Казани за прошлый год принес в бюджет города более 300 млн рублей, в 2026 году эта сумма может вырасти еще на треть. Однако в городе сохраняется проблема с брошенными авто, которые используются как билборды. Какие цели ставит администрация города в этой сфере на 2026 год – в материале «Татар-информа».





Рынок наружной рекламы Казани за прошлый год принес в бюджет города более 300 млн рублей, в 2026 году эта сумма может вырасти еще на треть

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Превратить рекламный рынок в ресурс развития»

Наружная реклама – это полноценный элемент городской среды, который формирует визуальный облик города-мегаполиса. И чтобы она работала на пользу всем, нужен баланс между интересами города, бизнеса и комфортом жителей, заявил начальник управления наружной рекламы и информации исполкома Казани Аскар Багаутдинов на деловом понедельнике.

«Наша задача – выстроить этот баланс и превратить рекламный рынок в ресурс развития. По результатам 2025 года доходы бюджета Казани от рекламы превысили 314 млн рублей», – отметил он, добавив, что в 2026 году планируется увеличение этих показателей более чем на треть – до 420,6 млн рублей.

По словам Багаутдинова, в прошлом году по городу временно демонтировали 24 рекламные конструкции, расположенные преимущественно в зоне строительства второй линии метрополитена по улицам Фучика и Академика Сахарова. Из-за этого доходы бюджета снизились почти на 10 млн рублей. Однако в 2025 году были также восстановлены пять конструкций – возобновление платежей по ним позволит получить в 2026 году 1,7 млн рублей в бюджет города.

Аскар Багаутдинов: «Наша задача – выстроить этот баланс и превратить рекламный рынок в ресурс развития» Фото: kzn.ru

Треть автобусных остановок обслуживаются рекламными компаниями

«Управление продолжило работу по развитию рекламных конструкций сити формата, совмещенных с остановочным навесом. Реализация этого проекта позволяет городу провести замену старых остановочных навесов на новые за счет рекламных компаний, а также обеспечивает их качественное сервисное обслуживание», – перешел к теме остановок общественного транспорта начальник управления.

Рекламные компании регулярно убирают остановки: очищают их от грязи и снега, снимают объявления и граффити. Также они обновляют павильоны – красят их, ремонтируют скамейки и заменяют стекло.

Как отметил Багаутдинов, в прошлом году рекламные компании установили 13 новых навесов, а еще 36 остановок взяли на обслуживание. Сейчас на их балансе — почти 500 остановок, это около трети всех остановок Казани.

«Управлением сформирован адресный план по передаче обслуживания рекламных компаниям еще 23 навесов Также подготовлен проект по установке 28 навесов, которые заменят морально устаревшие муниципальные остановочные навесы старого образца. Кроме того, после внесения изменений в схему рекламных конструкций будут получены разрешения еще на 19 новых остановочных навесов», – добавил начальник управления наружной рекламы Казани.

«Практически полностью пресечена практика установки незаконных рекламных конструкций»

«Относительно контроля за размещением рекламных конструкций хочу отметить, что в Казани практически полностью пресечена практика установки незаконных рекламных конструкций. В течение года управление выявило лишь одну незаконную рекламную конструкцию, которая была демонтирована владельцем на основании выдворенного управлением предписания», – подчеркнул Багаутдинов.

По его словам, особое внимание уделяются незаконным информационным конструкциям, установленным на муниципальной земле. В 2025 году была выявлена 41 такая конструкция.

«Нарушители, как правило, сетевики, автобизнес, общепит, АЗС и торговля. Практически все конструкции были либо узаконены, либо добровольно демонтированы владельцами. До сих пор в работе остается пять конструкций», – добавил начуправления.

Кроме того, в городе продолжается борьба с транспортными средствами, которые используются исключительно для рекламы. Речь идет об автомобилях, которые месяцами или годами стоят на одном месте и занимают места на парковках вдоль дорог, а иногда и создают опасности на дорогах. В прошлом году было выявлено 44 таких автомобиля, из которых 18 демонтировали, материалы по 16 были направлены в УФАС, а 10 оставшихся еще находятся в работе.

В прошлом году рекламные компании установили 13 новых навесов, а еще 36 остановок взяли на обслуживание Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Наружная реклама подтвердила статус полноценного ресурса для развития города»

«Можно заявить о том, что мы победили рынок незаконной рекламы. Прошли путь от бесконтрольного установления щитов на улицах города до единственного за прошлый год случая установки незаконной рекламы. Это большой, системный труд», – прокомментировал ситуацию Ильсур Метшин.

По его словам, наружная реклама подтвердила статус полноценного ресурса для развития города, так как в прошлом году бюджет города пополнился на 314 млн рублей.

«Но главное – это выстраивать тонкий баланс между коммерческими интересами бизнеса, наполнением казны, комфортом жителей и сохранением архитектурного облика города», – заключил Метшин.