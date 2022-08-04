«Мы оживляем героев Амирхана Еники»: в Казани стартовали съемки фильма «823 километр»

Фото: © Салават Камалетдинов

Союз писателей РТ стал одной из площадок съемок фильма «823 километр». Именно здесь сегодня была разбита тарелка, на которой предварительно расписалась вся съемочная группа. Этот звук и дал старт съемочному процессу.

Правда, по старой традиции, посуду принято разбивать во время первых кадров, а съемочная команда уже провела несколько дней в селе Корсабаш Сабинского района, где сняла значительную часть фильма. Теперь же съемки будут проходить исключительно в Казани.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«823 километр» – история, объединяющая три новеллы татарского писателя-прозаика Амирхана Еники: «Матурлык» («Красота»), «Кем җырлады?» («Кто пел?») и «Бер генә сәгатькә» («На один час»).

«Это могли бы быть три прекрасных короткометражных метра по каждой из новелл, но нам хотелось объединить их в одну историю», – рассказала продюсер проекта, директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Задача непростая, ведь все эти истории между собой никак не связаны. Создатели фильма решили обратиться за драматургией к московскому специалисту – кинокритику, исполнительному директору группы компаний GN Interpartners Валерии Байкеевой.

«На мой взгляд, то, как сценарист объединил эти новеллы, лучше не придумаешь. Изящное решение. Здесь эти три истории рождаются через взгляд, рассуждения, мысли и рефлексию на окружение писателя Амирхана Еники, который вернулся домой. Он как бы общается со зрителем и становится сквозным образом, связующим звеном трех историй», – поделился народный артист РТ Ильдар Хайруллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Интересно, что главный герой здесь перенесен в современные реалии, и основные события происходят в «декорациях» XXI века. «Мы как бы оживляем героев Амирхана Еники, приближаем их к зрителю», – заметил заслуженный артист Татарстана Ирек Хафизов.

Для самого Хафизова съемки этого фильма – событие особое. Ведь здесь он впервые выступает в роли режиссера. По его словам, браться за такой ответственный проект было страшно. На выручку ему пришел Амир Галиаскаров – режиссер с опытом, известный татарстанцам по работам «Мулла», «Отчий дом».

По словам режиссеров, как это часто бывает в бытовой жизни, они разделили между собой обязанности, чтобы каждый отвечал за свое поле деятельности и не мешал работе другого. На плечи Галиаскарова легла вся работа по выставлению «картинки», а на Хафизова – ответственность по работе с актерами, их ориентированию по сочинениям Амирхана Еники.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Говоря об идее фильма, Галиаскаров заметил, что история понимает известную проблему отцов и детей.

«Между главным героем и его сыном – гигантский культурный и социальный разрыв. Отца тянет на малую родину, и он пытается донести до сына, что нельзя терять связь со своей историей, своим языком, традициями. Сын же настаивает, что вся жизнь сегодня кипит в больших городах и что без денег и связей нынче никак», – рассказал он о концепции фильма.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он уверен – эта история захватит сердца не только татарстанских зрителей, но будет понята и в других странах. «Эта история общемировая. И хотя мы разговариваем на разных языках, относимся к разным культурам, исповедуем разную религию, тем не менее во всех странах существует проблема исчезновения деревень, истории целых народов», – отметил он.

В съемках фильма также принимают участие народные артисты РТ Алсу Гайнуллина, Ильдус Ахметзянов; заслуженные артисты РТ Альфия Хасанова, Гульчачак Хафизова и Фанис Зиганшин. Молодое поколение артистов в фильме представят Зульфат Закиров, Резеда Саляхова, Ильсаф Гиззатуллин, а также студенты Театрального училища.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завершение работы над кинолентой запланировано на конец этого года.

Фильм снимается по государственной программе Татарстана «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020-2023 годы)».