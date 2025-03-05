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На главную ТИ-Спорт 5 марта 2025 12:07

«Мы ожидаем на матч со «Спартаком» 10-15 тыс. человек» – гендиректор «Ак Барс Арены»

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«Мы ожидаем на матч со «Спартаком» 10-15 тыс. человек» – гендиректор «Ак Барс Арены»
Фото: Александр Лушкин, телеграм-канал "Злобный "Рубин"

На стадионе «Ак Барс Арена» сегодня прошел плановый осмотр качества газона в преддверии воскресного матча со «Спартаком». Напомним, игра в Казани состоится 9 марта и начнется в 19:30 по мск.

По словам генерального директора «Ак Барс Арены» Радика Миннахметова, на матче «Рубин» – «Спартак» ожидается от 10 до 15 тыс. человек.

«Мы ожидаем на матч со «Спартаком» 10-15 тыс. зрителей минимум. При определенных обстоятельствах до 20 тыс. может прийти. Но, я так думаю, 10-15 тыс. человек придет на первый домашний матч «Рубина» в 2025 году», – сказал гендиректор «Ак Барс Арены» в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

В воскресенье по прогнозам метеослужб ожидается потепление до плюс четырех градусов. На момент старта матча «Рубин» – «Спартак» прогнозируется проливной дождь. Однако, по заявлениям специалиста агрономической службы Вячеслава Павалука, даже экстремальные погодные условия не должны стать помехой проведению встречи.

«Во время матча будут задействованы абсолютно все инженерные системы, такие как система дренажа, система вакуума. Если, предположим, идут осадки в виде снега, то мы за счет переконденсации теплого воздуха топим этот снег. Если, допустим, будут какие-то осадки в виде дождя, то мы включим вакуум и избыточная влага также уйдет. То есть поле будет стабильно», – отметил Вячеслав Павалук.

В марте «Рубин» ожидает непростой календарь в РПЛ. В соперниках у казанцев «Спартак», «Пари НН», «Зенит». Как сообщил корреспонденту «ТИ-Спорта» генеральный директор клуба Александр Айбатов, задачи у команды остаются прежними: постараться выступить лучше, чем в прошлом сезоне.

«Конечно, всегда хочется сезон провести, ну, как минимум лучше, чем предыдущий. И по качеству, и в том числе и по результату», – заявил Айбатов.

#фк рубин #футбол
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