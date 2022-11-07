Сократить отставание от Европы: сразу шесть премьер открыли #StagePlatforma в Казани

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Накануне в Казани состоялось открытие концертной программы V фестиваля современной хореографии #StagePlatforma.

Традиционно концерт состоял из номеров в исполнении лучших танцовщиков современной хореографии страны. Концертная программа включала в себя сразу шесть премьер – четыре казанских и две мировых. Одна из них – одноактный спектакль «Личности Миллигана».

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

«У нас достаточно классики в нашем театре, в том числе и на Нуриевском фестивале. Здесь же нам хочется развиваться и помимо классики представлять современную хореографию. И мы стараемся создавать и показывать качественный продукт. Я за то, чтобы подход был профессиональным и грамотным», – рассказал премьер ТАГТОиБ имени Джалиля, худрук фестиваля Олег Ивенко.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Он отметил, что при создании #StagePlatforma организаторы ориентировались на такие выдающиеся проекты, как Context Дианы Вишневой, Санкт-Петербургский DanceOpen.

В этот вечер свое мастерство демонстрировали такие известные исполнители, как солист Театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев, солисты Московского академического музыкального театра им.К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко Ксения Шевцова, Георги Смилевски, а также Владимир Варнава (Санкт-Петербург) и другие.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

«Лично для меня этот фестиваль — новый опыт. Современная хореография очень развивает тебя именно как артиста. Удивительно, но она очень помогает и в классической хореографии, потому что танцовщик начинает иначе ощущать свое тело. Это дает дополнительный импульс. Когда мы только учимся, нам, будущим танцовщикам, в основном дают классическую базу, без которой никак. Но чтобы по-настоящему “растанцеваться”, современная хореография в этом становится хорошим помощником», – поделился мнением Георги Смилевски.

По словам Олега Ивенко, пока в рамках проекта демонстрируется три основных направления: неоклассика, контепорари и модерн. Но это далеко не все, что может представить современный танцевальный мир.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

«В направлении современного танца Европа по известным причинам опережает нас на 20 лет. То, что мы сейчас делаем, надеюсь, сократило несколько лет разрыва, но этого недостаточно», – уверен он.

Собственно, именно поэтому и возник проект — чтобы подстегнуть рост танцевального движения как в республике, так и в России в целом.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Останавливаться на достигнутом худрук фестиваля не планирует. Уже на следующий год есть задумки, которые могли бы поразить казанскую публику. А пока сегодня на сцене Татарского театра оперы и балета зрителей ждёт завершающий фестивальный вечер.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РТ, Татарского театра оперы и балета имени Джалиля, а также Президентского фонда культурных инициатив.