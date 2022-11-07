Сократить отставание от Европы: сразу шесть премьер открыли #StagePlatforma в Казани
Накануне в Казани состоялось открытие концертной программы V фестиваля современной хореографии #StagePlatforma.
Традиционно концерт состоял из номеров в исполнении лучших танцовщиков современной хореографии страны. Концертная программа включала в себя сразу шесть премьер – четыре казанских и две мировых. Одна из них – одноактный спектакль «Личности Миллигана».
«У нас достаточно классики в нашем театре, в том числе и на Нуриевском фестивале. Здесь же нам хочется развиваться и помимо классики представлять современную хореографию. И мы стараемся создавать и показывать качественный продукт. Я за то, чтобы подход был профессиональным и грамотным», – рассказал премьер ТАГТОиБ имени Джалиля, худрук фестиваля Олег Ивенко.
Он отметил, что при создании #StagePlatforma организаторы ориентировались на такие выдающиеся проекты, как Context Дианы Вишневой, Санкт-Петербургский DanceOpen.
В этот вечер свое мастерство демонстрировали такие известные исполнители, как солист Театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев, солисты Московского академического музыкального театра им.К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко Ксения Шевцова, Георги Смилевски, а также Владимир Варнава (Санкт-Петербург) и другие.
«Лично для меня этот фестиваль — новый опыт. Современная хореография очень развивает тебя именно как артиста. Удивительно, но она очень помогает и в классической хореографии, потому что танцовщик начинает иначе ощущать свое тело. Это дает дополнительный импульс. Когда мы только учимся, нам, будущим танцовщикам, в основном дают классическую базу, без которой никак. Но чтобы по-настоящему “растанцеваться”, современная хореография в этом становится хорошим помощником», – поделился мнением Георги Смилевски.
По словам Олега Ивенко, пока в рамках проекта демонстрируется три основных направления: неоклассика, контепорари и модерн. Но это далеко не все, что может представить современный танцевальный мир.
«В направлении современного танца Европа по известным причинам опережает нас на 20 лет. То, что мы сейчас делаем, надеюсь, сократило несколько лет разрыва, но этого недостаточно», – уверен он.
Собственно, именно поэтому и возник проект — чтобы подстегнуть рост танцевального движения как в республике, так и в России в целом.
Останавливаться на достигнутом худрук фестиваля не планирует. Уже на следующий год есть задумки, которые могли бы поразить казанскую публику. А пока сегодня на сцене Татарского театра оперы и балета зрителей ждёт завершающий фестивальный вечер.
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РТ, Татарского театра оперы и балета имени Джалиля, а также Президентского фонда культурных инициатив.