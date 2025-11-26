«Мы остались живы»: участники СВО провели урок мужества для школьников Челнов
В набережночелнинской школе №68 для детей с ограниченными возможностями здоровья прошел урок мужества с участием ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. Цель мероприятия – формирование представления о службе, воинском долге и реальных условиях работы военнослужащих. Бойцы представили личные примеры, ответили на вопросы старшеклассников и дали практические рекомендации.
Участник СВО с позывным Марсель сообщил, что прибыл в зону боевых действий в 2023 году. До мобилизации он более 20 лет работал в одной из челнинских больниц. На передовой занимал должность военного врача и командира медицинской роты.
В ходе встречи он привел пример организации медицинского пункта в полевых условиях.
«Нам дали здание без окон, дверей, воды и канализации. Мы вывезли три десятитонных КАМАЗа мусора. Заколачивали окна, искали материалы. Договаривался с водоканалом, чтобы провели воду, прочистили канализацию и провели электричество. Через полтора месяца госпиталь начал полноценно работать», – рассказал он.
Марсель подчеркнул, что в условиях ограниченных ресурсов задача медроты заключалась в обеспечении бесперебойной помощи раненым.
Участник с позывным Монгол рассказал о работе подразделения в зоне постоянных обстрелов. На момент одного из эпизодов он имел травму правой ноги, что исключало возможность оперативного укрытия.
«Ребята ушли в укрытие. Я сказал, что физически не добегу. Один товарищ остался со мной. Мы укрылись за деревом толщиной около 20 сантиметров. В дерево попал крупный осколок. Мы остались живы», – поделился боец.
Этот пример был приведен как иллюстрация взаимодействия личного состава в экстремальных ситуациях.
Позывной Мотор отметил, что обстрелы происходили внезапно и требовали быстрых решений. «Произошел обстрел. Я переждал его сидя. Ложиться на землю не стал».
Участник с позывным Тагир сообщил, что выполнял функции санинструктора, санитара и фельдшера роты. Он работал совместно со штурмовыми подразделениями, сопровождая их на заданиях.
«Через 8, через 12 часов, бывало раньше. Могли спать, могли не спать. Эвакуировал раненых с поля боя, с линии боевого соприкосновения», – поделился он.
По его словам, ключевой задачей было своевременное извлечение раненых и их доставка в медицинские подразделения.
Школьники получили возможность задать вопросы, ознакомиться с реальными примерами боевой службы и сфотографироваться с участниками СВО. В своих отзывах старшеклассники отметили, что впервые общались с военнослужащими, имеющими боевой опыт:
«Я увидела настоящих героев нашей страны». «Для меня это было фантастически – встретиться с участниками СВО», – делились школьники.
Директор школы №68 Елена Доценко констатировала: «Ребятам действительно было интересно. Видно было, что они вовлечены. Думаю, урок запомнится надолго».
В завершение встречи учащиеся передали бойцам наборы черного чая с ягодами и душистого мыла, изготовленные в рамках школьных мастерских.
Мероприятие состоялось на базе, где ветераны боевых действий проходят программу профессиональной переподготовки. Проект инициирован депутатом Госсовета РТ Андреем Ляпуновым.
«Проекты «Союзники» и «Навигатор» были объединены. Дети школы №68 встретились с участниками СВО. Это новый шаг в патриотическом направлении работы. Мероприятие прошло успешно», – пояснил он.
Организаторы сообщили, что рассматривают возможность проведения аналогичных уроков в дальнейшем.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.