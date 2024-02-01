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«Мы одна большая семья»: картины из Елабуги отправятся в Луганск, Донецк и Лисичанск
6 феврале копии живописных картин, созданных в 2023 году участниками проекта «Операция „Реинтеграция“. Диалог художников России: Донбасс и Елабуга», отправятся в Луганск, Донецк и Лисичанск.
«Для экспонирования в Елабужском государственном музее-заповеднике подготовлено 240 копий художественных и графических работ. В последующем работы навсегда останутся в детских домах, детских садах, музеях Донецка, Луганска и Лисичанска», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь ЕГМЗ Оксана Есипова.
Кроме того, в музеи Донецка, Луганска и Лисичанска будет передана мультимедийная версия выставки по итогам проекта, печатные издания Елабужского государственного музея-заповедника, книги писателей-классиков и современных авторов, а также наборы продуктов.
«Операция „Реинтеграция“. Диалог художников России: Донбасс и Елабуга» была разработана Елабужским государственным музеем-заповедником. В прошлом году проект собрал в Елабуге 35 известных художников, Международную творческую лабораторию молодых художников «BASHNYA» (28 участников), Елабужскую биеннале уникального рисунка для 86 художников.
Особенно ценным и важным было участие художников из новых регионов России. В общей сложности из 149 участников проекта 30 художников представляли Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую область.
Одна из участниц проекта — Ольга Журавель из Луганска подчеркнула, что «мы все как одна большая семья».
«Несмотря на то, что мы из разных уголков Земли, все чувствуют единство и невероятную гордость за то, что могут представить свою страну и регион, познакомить других людей с национальными обычаями родного края. Я уверена, что знакомства, обретенные на этом проекте, проживут еще многие годы и порадуют синтезом творческих идей. Мы как одна большая семья!» — отметила художница.
Благодаря проекту были созданы 304 работы — 49 живописных полотен, 110 графических листов, 143 изделия декоративно-прикладного искусства и две скульптуры. Часть из них смогут увидеть жители Донбасса.
Фотографии предоставлены ЕГМЗ.
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