Данная картина — символ проекта / «Дончанка» Вера Бычкова (Донецк) / Фото: ЕГМЗ

6 феврале копии живописных картин, созданных в 2023 году участниками проекта «Операция „Реинтеграция“. Диалог художников России: Донбасс и Елабуга», отправятся в Луганск, Донецк и Лисичанск.

«Для экспонирования в Елабужском государственном музее-заповеднике подготовлено 240 копий художественных и графических работ. В последующем работы навсегда останутся в детских домах, детских садах, музеях Донецка, Луганска и Лисичанска», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь ЕГМЗ Оксана Есипова.

Кроме того, в музеи Донецка, Луганска и Лисичанска будет передана мультимедийная версия выставки по итогам проекта, печатные издания Елабужского государственного музея-заповедника, книги писателей-классиков и современных авторов, а также наборы продуктов.

«Операция „Реинтеграция“. Диалог художников России: Донбасс и Елабуга» была разработана Елабужским государственным музеем-заповедником. В прошлом году проект собрал в Елабуге 35 известных художников, Международную творческую лабораторию молодых художников «BASHNYA» (28 участников), Елабужскую биеннале уникального рисунка для 86 художников.

Особенно ценным и важным было участие художников из новых регионов России. В общей сложности из 149 участников проекта 30 художников представляли Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую область.

Одна из участниц проекта — Ольга Журавель из Луганска подчеркнула, что «мы все как одна большая семья».

«Несмотря на то, что мы из разных уголков Земли, все чувствуют единство и невероятную гордость за то, что могут представить свою страну и регион, познакомить других людей с национальными обычаями родного края. Я уверена, что знакомства, обретенные на этом проекте, проживут еще многие годы и порадуют синтезом творческих идей. Мы как одна большая семья!» — отметила художница.

Благодаря проекту были созданы 304 работы — 49 живописных полотен, 110 графических листов, 143 изделия декоративно-прикладного искусства и две скульптуры. Часть из них смогут увидеть жители Донбасса.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей. В присоединении новых регионов к России Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».