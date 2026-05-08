«Мы обязаны хранить память»: в КазГИКе прошел концерт ко Дню Победы

В Казанском государственном институте культуры состоялся торжественный концерт, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В концертную программу вошли песни военных и послевоенных лет и хореографические постановки под мелодии на военную тематику. Со сцены прозвучали композиции «Жди меня», «Нам нужна одна победа», «Звездочка в стакане», «Памяти героев», «Казаки в Берлине» и ряд других в исполнении студентов и педагогов института.

«У каждого День Победы вызывает свои ассоциации. Наверное, это самый тяжелый для нашей Родины и одновременно самый светлый праздник, когда все мы едины. Через торжественные мероприятия, через творчество мы вспоминаем о том, что происходило на линии фронта. Россия (СССР – прим. Т-и) в годы Великой Отечественной войны потеряла порядка 26–27 млн человек. Около 700 тыс. татарстанцев ушли на фронт, и более половины из них не вернулись домой. Это люди, которые создали для нас условия, благодаря которым мы сегодня можем жить и работать. Сегодня осталось совсем немного тех, кто воевал, но мы обязаны хранить память о них», – заявил президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов.

Самое активное участие в концерте принял военный оркестр Казанского высшего танкового командного ордена Жукова краснознаменного училища под управлением народного артиста РТ подполковника Яна Орехова. Музыканты исполнили марш Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа», написанный им для кинофильма «Белорусский вокзал».

Помимо прочих артистов, в программе принял участие и творческий коллектив ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Татарстана Рустем Гарипов, обращаясь к участникам мероприятия, подчеркнул, что День Победы остается праздником, который объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий.

«Мы поздравляем наших ветеранов и говорим им спасибо за наше настоящее и светлое будущее. Сегодня мы живем в непростых условиях. Сотрудники Госавтоинспекции несут службу на новых территориях Российской Федерации, в Северо-Кавказском регионе, они защищают нашу Родину. Этот праздник для нас по-настоящему великий, и он объединяет всех нас. Ни один другой праздник так не сближает, потому что та война, унесшая миллионы жизней, затронула каждую семью», – сказал Рустем Гарипов.

Кульминацией памятного вечера стало совместное исполнение всеми участниками композиции «День Победы», что должно было символизировать неразрывную связь поколений и величие подвига народа.

Ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева выразила уверенность, что именно культура помогает сохранять историческую память и правду о событиях прошлого. По ее словам, в непростые времена преподаватели и студенты института всегда стояли на защите исторической правды и патриотических ценностей.

«Культура всегда помогает бойцам, поддерживает их и поднимает боевой дух. Спасибо нашим дедам за их силу и мужество. Мы всегда будем помнить о них и служить своей Родине», – заключила Роза Ахмадиева.