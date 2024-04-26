«Мы обязаны помнить»: в Татарстане стартовала акция «Диктант Победы»

Сегодня в Татарстане стартовала международная историческая акция, посвященная событиям Великой Отечественной войны, — «Диктант Победы». Он проходит на 317 площадках республики.

В Казани одной из главных площадок стал IT-парк. Здесь диктант написали более 100 человек, в том числе заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Римма Ратникова, Герой России Расим Баксиков, руководитель исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В этом году в Татарстане количество площадок значительно увеличилось. Тестирование проводится в школах, вузах, библиотеках и на различных предприятиях. Площадки организованы во всех знаковых местах, которые связаны с Великой Отечественной войной и ее героями.

Перед началом акции Римма Ратникова напомнила, что «Диктант Победы» проводится в республике уже в шестой раз. Ожидается, что в этом году к акции присоединятся более 18 тысяч татарстанцев.

Диктант проводится в целях повышения исторической грамотности и патриотического воспитания не только среди молодежи, но и старшего поколения. Он объединяет людей разного возраста: от школьников до ветеранов войны и труда, представителей разных профессий и стран.

«Мы должны знать исторические процессы нашей страны, знать сегодняшнее устройство государства, как оно функционирует и взаимодействует, для благополучия страны. В „Диктанте победы“ предусмотрены 25 вопросов, возможно, не каждый сможет ответить. Для этого мы и собрались, чтобы приехать домой, найти ответы и заново все изучить», — рассказала она.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Задания в этом году посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

«„Диктант Победы“ нужен для того, чтобы люди не забывали о подвигах, [совершенных] в Великую Отечественную войну. Потери солдат Советского Союза составили 25 миллионов человек. Мы обязаны об этом помнить. Те, кто не знает историю и не знает, что сейчас происходит в мире, – это результат пробелов в наших исторических знаниях», — отметил Герой России Расим Баксиков.

Диктант проводится в формате тестирования. В течение 45 минут его участники должны выполнить 25 заданий, связанных с историей и героями Великой Отечественной войны. Участникам запрещено пользоваться средствами связи и справочными материалами или выносить бланки заданий. Также нельзя разговаривать и пересаживаться.

Вопросы теста для российских и иностранных участников составили ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.