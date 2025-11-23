«Мы обязаны это сохранить»: как в селе Большая Елга плетут кружевные калфаки и изю
Рамзия Фаттахова – о том, как «поженили» русское кружево и татарские изделия
В Рыбно-Слободском районе возродили кружевное ремесло и собираются открыть мастерскую кожаной мозаики – все благодаря энтузиазму мастера декоративно-прикладного искусства Рамзии Фаттаховой. «Интертат» побывал в селе Большая Елга, чтобы узнать, что подтолкнуло местных женщин взяться за возвращение старинного народного промысла.
В 2009 году Рамзия Фаттахова открыла в селе Большая Елга студию по плетению кружев с помощью коклюшек. Студию назвали «Яңарыш» («Возрождение»), поскольку ее появление действительно означало возвращение к истокам – искусство кружевоплетения когда-то было развито в этих краях. Рамзия ханум, несмотря на ограниченные возможности здоровья, сумела собрать вокруг себя увлеченных людей, желающих освоить это искусство.
«Машина отвозит туда, куда не могут отвести мои ноги»
Рамзия ханум пригласила нас в сельский Дом культуры, где расположена ее студия. Сама она работает в районном Доме культуры, на работу добирается на своей машине. Водительский стаж – 25 лет.
«Мне было необходимо передвигаться на машине – мои физические возможности ограничены. Тогда мне дали “Оку”, а это авто (показывает) у меня уже третье. Слава Аллаху, туда, куда не могут довести мои ноги, отвозит машина», – говорит она.
В Доме культуры Большой Елги совсем недавно закончился ремонт. Студия расположена на втором этаже, в красивой светлой комнате. Она разделена стеллажами на две зоны. В одной части Рамзия Фаттахова обучает кружевоплетению, в другой планирует установить станки для кожаной мозаики – еще одно направление, которое она собирается развивать (о нем – в конце нашего репортажа).
«Наши края славились аршинным кружевом»
Кружевное искусство пришло в Рыбную Слободу вместе с переселенцами. Когда в этих краях обосновались представители дворянского рода Донауровых, они заметили, что местные женщины занимаются кружевоплетением. Женщины рода решили взять это дело в свои руки и развить его. Используя свои художественные способности, помещицы создавали прекрасные кружевные изделия.
«Наши края славились аршинным кружевом. И рисунки отличались. У нас больше использовались такие элементы, как насновка (плотные узоры в виде разных фигур, например рыбы, листика и других) и скань, которая придавала рисунку рельефность и акцент», – рассказывает Рамзия ханум.
По своей основной профессии Рамзия Фаттахова – мастер по кожаным изделиям. Специальность она получила в казанском училище №40. В это время в ее родной Рыбной Слободе уже не осталось мастериц по кружеву.
«Когда окончила училище, нам сказали, что в Казанском институте культуры открылась кафедра декоративно-прикладного искусства, где обучают всем видам народного промысла. В 2000 году мы стали первыми студентами этого направления. На втором курсе нас стали обучать кружевоплетению. И наш преподаватель Альбина Петровна рассказала, что Рыбная Слобода славилась кружевным промыслом, что изделия, созданные мастерицами нашего края, доезжали до очень дальних регионов. Я заинтересовалась этой темой.
Я осталась преподавать в университете кожаную мозаику. Но однажды директор районного Дома культуры узнала, что я окончила институт, и предложила вернуться в родные края возрождать это искусство. Конечно, я сомневалась, что обладаю достаточными знаниями для этого, но все-таки взялась.
Мы дали объявление в районную газету. Собрались женщины, желающие попробовать себя в этом ремесле, и в 2009 году мы открыли наш кружок, назвав его «Яңарыш», потому что это было действительно возрождение уже утраченного народного искусства. Пришедшие в первые годы женщины и сегодня составляют костяк нашей студии. Мы участвуем в разных выставках и мероприятиях районного и республиканского масштаба, даем мастер-классы», – рассказывает наша героиня.
«Комната появилась благодаря гранту»
Кружок кружевоплетения начал работать в районном Доме культуры, но там у мастериц не было собственной комнаты. В 2022 году Фаттахова выиграла грант на развитие кружевного искусства, благодаря чему студия-мастерская появилась в ее родном селе.
«Человек приходит в нашу студию, еще не зная, понравится ли ему, получится ли у него. Поэтому сразу покупать инструменты и материалы ему не требуется. Это еще и недешево. У нас не было своих инструментов и оборудования, но потом мы, Слава Аллаху, выиграли грант. На эти деньги было приобретено все необходимое, начиная от иголок-ниток и заканчивая мебелью и стеллажами», – вспоминает руководитель «Яңарыша».
В студии можно увидеть образцы, созданные мастерицами. Помимо воротников и салфеток представлены здесь и элементы татарской женской одежды – калфаки, изю, также выполненные в технике кружева.
«Кружевоплетение – это русское народное искусство. Наши татарки сказали, что им нужны кружевные изделия, и мы стали делать калфаки и изю с применением этой техники. Таким образом, мы создали кружевные изделия, которые могут носить татарские женщины. Калфаки мы изготовили по образцу казанского. В 1878 году носили калфаки вот такого размера. Это не новый фасон – мы возродили то, что было раньше. Желающих приобрести такие изделия очень много, перед Сабантуем их у нас обычно раскупают», – отмечает Рамзия Фаттахова.
Четыре основных элемента кружевоплетения
Кружева плетут на специальных валиках (другие названия – «подушка», «бубен») при помощи коклюшек (по-татарски – «җияк»). Валик располагают на специальной деревянной подставке. Мастерица сидит рядом на стуле.
Рамзия апа села за валик и показала, как выглядит рабочий процесс. У нее в работе 12 коклюшек. Перемещая по две из них, она начала наращивать полотно кружева.
Наблюдая за работой мастерицы, я спросила: «Наверное, все внимание надо сосредоточить на полотне, сериал уже не посмотришь?» «Почему же, можно, – улыбается она. – Когда привыкнешь, можно и музыку слушать, и программы по телевизору смотреть. Руки сами делают. Особенно дети быстро схватывают», – говорит моя собеседница.
Чтобы научиться плести кружева, нужно освоить четыре основных элемента: плетешок, насновку, сетку и полотнянку. «Сейчас я плету полотнянку», – поясняет Рамзия апа. На салфетке, над которой она работает, изображен символ района – стерлядь. В студии я заметила уже готовые образцы такой салфетки, а еще призы, дипломы, грамоты, полученные мастерицами на разных конкурсах и мероприятиях. На фестивале «Бистә шәле» («Слободская шаль»), который масштабно проводится в Рыбной Слободе, Рамзия Фаттахова со своей шалью взяла третье место. При ее изготовлении она тоже использовала технику кружевоплетения. Шаль я смогла увидеть здесь же и, конечно, восхитилась ее красотой.
Рамзия апа обратила мое внимание на необычный образец – полотенце белого цвета, украшенное золотым кружевом. «Рыбнослободские кружева отличались оригинальным узором и техниками. Мы украсили это полотенце старинными узорами, характерными для нашего края. В проекте «Вышитая карта Татарстана» оно заняло свое место. Золотые нити придают этому полотенцу особое благородство», – замечает мастерица.
«Приятно видеть работы своих учениц»
«К нам ходят и те, кто на пенсии, и работающие, и ученицы Рыбно-Слободской гимназии, и нашей сельской средней школы. Стараюсь подбирать время так, чтобы всем было удобно. Если бы я говорила: “Это время мне неудобно, я не могу провести занятие”, – кружка бы тоже не было. Когда идешь навстречу всем пожеланиям, стараешься подстроиться – только тогда и можно сохранить народное искусство.
Ручная работа никогда не бывает легкой. Вышивание, вязание – я бы не сказала, что это просто. И здесь тоже так. Но нужно лишь желание человека, мы готовы обучить всему. И мы должны этому обучать. Обязаны сохранить. Среди людей старшего поколения есть желающие научиться. Одна наша односельчанка не нарадуется: “Как же хорошо, что я научилась! До этого не знала ни одного рукоделия”», – рассказывает Рамзия апа.
«Хочу, чтобы в нашем районе была кожаная мозаика»
Вторая часть студии отведена под занятия по искусству кожаной мозаики. Здесь уже стоят несколько станков, работа по установке оборудования в мастерской продолжается.
«В прошлом году я снова подалась на грант и выиграла. Это проект по возрождению в Рыбной Слободе татарского народного искусства кожаной мозаики. Сейчас занимаюсь приобретением материалов и оборудования. После обучения люди смогут заниматься этим ремеслом самостоятельно. Я хочу видеть своих учеников видными мастерами в Татарстане, пусть продолжат мою работу, я одна не успеваю. Хочу, чтобы в нашем районе была кожаная мозаика. В Татарстане своими красивыми, изящными изделиями славится Арский район, но мастера, работающие с кожей, были и у нас. Если и не вышивали, то кожаную обувь делали точно», – поясняет Рамзия апа.
Для сшивания кусков кожи в технике кожаной мозаики используются специальные станки, позволяющие натянуть материал и получить ровный, красивый шов. По словам Рамзии ханум, раньше таких станков не было, мастера шили на коленях.
Как мы уже отметили, по своей первой специальности Рамзия Фаттахова – мастер по коже, и она признается, что изделия из этого материала у нее получаются быстрее. В мастерской можно увидеть намазлык – ее дипломную работу, а также изготовленные ею подушки, коврики на пол и на стулья…
Наша героиня подчеркнула, что для кожаной мозаики подходит только натуральная кожа. «После соединения кусков специальным швом кожу увлажняют и растягивают на специальной доске. Искусственная кожа при этом рвется, потому что она на тканевой основе», – поясняет она.
Мастерица также напомнила, что техника изготовления кожаной мозаики «Казанский шов», изобретенная казанскими татарами, уникальна и признана нематериальным культурным наследием.
«Любовь к рукоделию – от мамы»
Рамзия ханум – второй ребенок в семье. У нее есть старший брат и младшая сестра, оба они выбрали профессию учителя. Брат живет в Казани, а две сестры остались на малой родине. Сейчас Рамзия апа проживает вместе со своими родителями.
«Мой папа работал в колхозе, мама всегда была мастерицей по рукоделию. Швеей она тоже работала. Видимо, любовь к рукоделию идет от нее. Она очень красиво вышивает, вяжет, шьет. Умеет всё, что должна уметь делать женщина», – заключает Рамзия Фаттахова.
Милена Новикова, «Интертат», перевод с татарского