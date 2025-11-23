«Мы обязаны это сохранить»: как в селе Большая Елга плетут кружевные калфаки и изю

В Рыбно-Слободском районе возродили кружевное ремесло и собираются открыть мастерскую кожаной мозаики – все благодаря энтузиазму мастера декоративно-прикладного искусства Рамзии Фаттаховой. «Интертат» побывал в селе Большая Елга, чтобы узнать, что подтолкнуло местных женщин взяться за возвращение старинного народного промысла.





В 2009 году Рамзия Фаттахова открыла в селе Большая Елга студию по плетению кружев с помощью коклюшек. Студию назвали «Яңарыш» («Возрождение»), поскольку ее появление действительно означало возвращение к истокам – искусство кружевоплетения когда-то было развито в этих краях. Рамзия ханум, несмотря на ограниченные возможности здоровья, сумела собрать вокруг себя увлеченных людей, желающих освоить это искусство.

Фото: © Милена Новикова / intertat.tatar

«Машина отвозит туда, куда не могут отвести мои ноги»

Рамзия ханум пригласила нас в сельский Дом культуры, где расположена ее студия. Сама она работает в районном Доме культуры, на работу добирается на своей машине. Водительский стаж – 25 лет.

«Мне было необходимо передвигаться на машине – мои физические возможности ограничены. Тогда мне дали “Оку”, а это авто (показывает) у меня уже третье. Слава Аллаху, туда, куда не могут довести мои ноги, отвозит машина», – говорит она.

В Доме культуры Большой Елги совсем недавно закончился ремонт. Студия расположена на втором этаже, в красивой светлой комнате. Она разделена стеллажами на две зоны. В одной части Рамзия Фаттахова обучает кружевоплетению, в другой планирует установить станки для кожаной мозаики – еще одно направление, которое она собирается развивать (о нем – в конце нашего репортажа).

Фото: © Милена Новикова / intertat.tatar

«Наши края славились аршинным кружевом»

Кружевное искусство пришло в Рыбную Слободу вместе с переселенцами. Когда в этих краях обосновались представители дворянского рода Донауровых, они заметили, что местные женщины занимаются кружевоплетением. Женщины рода решили взять это дело в свои руки и развить его. Используя свои художественные способности, помещицы создавали прекрасные кружевные изделия.

«Наши края славились аршинным кружевом. И рисунки отличались. У нас больше использовались такие элементы, как насновка (плотные узоры в виде разных фигур, например рыбы, листика и других) и скань, которая придавала рисунку рельефность и акцент», – рассказывает Рамзия ханум.

По своей основной профессии Рамзия Фаттахова – мастер по кожаным изделиям. Специальность она получила в казанском училище №40. В это время в ее родной Рыбной Слободе уже не осталось мастериц по кружеву.

«Когда окончила училище, нам сказали, что в Казанском институте культуры открылась кафедра декоративно-прикладного искусства, где обучают всем видам народного промысла. В 2000 году мы стали первыми студентами этого направления. На втором курсе нас стали обучать кружевоплетению. И наш преподаватель Альбина Петровна рассказала, что Рыбная Слобода славилась кружевным промыслом, что изделия, созданные мастерицами нашего края, доезжали до очень дальних регионов. Я заинтересовалась этой темой.

Фото: © Милена Новикова / intertat.tatar

Я осталась преподавать в университете кожаную мозаику. Но однажды директор районного Дома культуры узнала, что я окончила институт, и предложила вернуться в родные края возрождать это искусство. Конечно, я сомневалась, что обладаю достаточными знаниями для этого, но все-таки взялась.

Мы дали объявление в районную газету. Собрались женщины, желающие попробовать себя в этом ремесле, и в 2009 году мы открыли наш кружок, назвав его «Яңарыш», потому что это было действительно возрождение уже утраченного народного искусства. Пришедшие в первые годы женщины и сегодня составляют костяк нашей студии. Мы участвуем в разных выставках и мероприятиях районного и республиканского масштаба, даем мастер-классы», – рассказывает наша героиня.

Фото: © Милена Новикова / intertat.tatar

«Комната появилась благодаря гранту»

Кружок кружевоплетения начал работать в районном Доме культуры, но там у мастериц не было собственной комнаты. В 2022 году Фаттахова выиграла грант на развитие кружевного искусства, благодаря чему студия-мастерская появилась в ее родном селе.

«Человек приходит в нашу студию, еще не зная, понравится ли ему, получится ли у него. Поэтому сразу покупать инструменты и материалы ему не требуется. Это еще и недешево. У нас не было своих инструментов и оборудования, но потом мы, Слава Аллаху, выиграли грант. На эти деньги было приобретено все необходимое, начиная от иголок-ниток и заканчивая мебелью и стеллажами», – вспоминает руководитель «Яңарыша».

Фото: © Милена Новикова / intertat.tatar

В студии можно увидеть образцы, созданные мастерицами. Помимо воротников и салфеток представлены здесь и элементы татарской женской одежды – калфаки, изю, также выполненные в технике кружева.

«Кружевоплетение – это русское народное искусство. Наши татарки сказали, что им нужны кружевные изделия, и мы стали делать калфаки и изю с применением этой техники. Таким образом, мы создали кружевные изделия, которые могут носить татарские женщины. Калфаки мы изготовили по образцу казанского. В 1878 году носили калфаки вот такого размера. Это не новый фасон – мы возродили то, что было раньше. Желающих приобрести такие изделия очень много, перед Сабантуем их у нас обычно раскупают», – отмечает Рамзия Фаттахова.

Четыре основных элемента кружевоплетения

Кружева плетут на специальных валиках (другие названия – «подушка», «бубен») при помощи коклюшек (по-татарски – «җияк»). Валик располагают на специальной деревянной подставке. Мастерица сидит рядом на стуле.

Фото: © Милена Новикова / intertat.tatar

Рамзия апа села за валик и показала, как выглядит рабочий процесс. У нее в работе 12 коклюшек. Перемещая по две из них, она начала наращивать полотно кружева.

Наблюдая за работой мастерицы, я спросила: «Наверное, все внимание надо сосредоточить на полотне, сериал уже не посмотришь?» «Почему же, можно, – улыбается она. – Когда привыкнешь, можно и музыку слушать, и программы по телевизору смотреть. Руки сами делают. Особенно дети быстро схватывают», – говорит моя собеседница.

Фото: © Милена Новикова / intertat.tatar

Чтобы научиться плести кружева, нужно освоить четыре основных элемента: плетешок, насновку, сетку и полотнянку. «Сейчас я плету полотнянку», – поясняет Рамзия апа. На салфетке, над которой она работает, изображен символ района – стерлядь. В студии я заметила уже готовые образцы такой салфетки, а еще призы, дипломы, грамоты, полученные мастерицами на разных конкурсах и мероприятиях. На фестивале «Бистә шәле» («Слободская шаль»), который масштабно проводится в Рыбной Слободе, Рамзия Фаттахова со своей шалью взяла третье место. При ее изготовлении она тоже использовала технику кружевоплетения. Шаль я смогла увидеть здесь же и, конечно, восхитилась ее красотой.

Фото: © Милена Новикова / intertat.tatar

Рамзия апа обратила мое внимание на необычный образец – полотенце белого цвета, украшенное золотым кружевом. «Рыбнослободские кружева отличались оригинальным узором и техниками. Мы украсили это полотенце старинными узорами, характерными для нашего края. В проекте «Вышитая карта Татарстана» оно заняло свое место. Золотые нити придают этому полотенцу особое благородство», – замечает мастерица.

Фото: © Милена Новикова / intertat.tatar

«Приятно видеть работы своих учениц»

«К нам ходят и те, кто на пенсии, и работающие, и ученицы Рыбно-Слободской гимназии, и нашей сельской средней школы. Стараюсь подбирать время так, чтобы всем было удобно. Если бы я говорила: “Это время мне неудобно, я не могу провести занятие”, – кружка бы тоже не было. Когда идешь навстречу всем пожеланиям, стараешься подстроиться – только тогда и можно сохранить народное искусство.

Ручная работа никогда не бывает легкой. Вышивание, вязание – я бы не сказала, что это просто. И здесь тоже так. Но нужно лишь желание человека, мы готовы обучить всему. И мы должны этому обучать. Обязаны сохранить. Среди людей старшего поколения есть желающие научиться. Одна наша односельчанка не нарадуется: “Как же хорошо, что я научилась! До этого не знала ни одного рукоделия”», – рассказывает Рамзия апа.

Фото: © Милена Новикова / intertat.tatar

«Хочу, чтобы в нашем районе была кожаная мозаика»

Вторая часть студии отведена под занятия по искусству кожаной мозаики. Здесь уже стоят несколько станков, работа по установке оборудования в мастерской продолжается.

«В прошлом году я снова подалась на грант и выиграла. Это проект по возрождению в Рыбной Слободе татарского народного искусства кожаной мозаики. Сейчас занимаюсь приобретением материалов и оборудования. После обучения люди смогут заниматься этим ремеслом самостоятельно. Я хочу видеть своих учеников видными мастерами в Татарстане, пусть продолжат мою работу, я одна не успеваю. Хочу, чтобы в нашем районе была кожаная мозаика. В Татарстане своими красивыми, изящными изделиями славится Арский район, но мастера, работающие с кожей, были и у нас. Если и не вышивали, то кожаную обувь делали точно», – поясняет Рамзия апа.

Фото: © Милена Новикова / intertat.tatar

Для сшивания кусков кожи в технике кожаной мозаики используются специальные станки, позволяющие натянуть материал и получить ровный, красивый шов. По словам Рамзии ханум, раньше таких станков не было, мастера шили на коленях.

Как мы уже отметили, по своей первой специальности Рамзия Фаттахова – мастер по коже, и она признается, что изделия из этого материала у нее получаются быстрее. В мастерской можно увидеть намазлык – ее дипломную работу, а также изготовленные ею подушки, коврики на пол и на стулья…

Фото: © Милена Новикова / intertat.tatar

Наша героиня подчеркнула, что для кожаной мозаики подходит только натуральная кожа. «После соединения кусков специальным швом кожу увлажняют и растягивают на специальной доске. Искусственная кожа при этом рвется, потому что она на тканевой основе», – поясняет она.

Мастерица также напомнила, что техника изготовления кожаной мозаики «Казанский шов», изобретенная казанскими татарами, уникальна и признана нематериальным культурным наследием.

Фото: © Милена Новикова / intertat.tatar

«Любовь к рукоделию – от мамы»

Рамзия ханум – второй ребенок в семье. У нее есть старший брат и младшая сестра, оба они выбрали профессию учителя. Брат живет в Казани, а две сестры остались на малой родине. Сейчас Рамзия апа проживает вместе со своими родителями.

«Мой папа работал в колхозе, мама всегда была мастерицей по рукоделию. Швеей она тоже работала. Видимо, любовь к рукоделию идет от нее. Она очень красиво вышивает, вяжет, шьет. Умеет всё, что должна уметь делать женщина», – заключает Рамзия Фаттахова.

Милена Новикова, «Интертат», перевод с татарского