«Мы обеспечим им защиту». Трамп вновь призвал Канаду войти в состав США

Президент США Дональд Трамп вновь предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов. Взамен он пообещал отмену пошлин и защиту.

«Я бы хотел, чтобы Канада стала нашим 51-м штатом. Мы обеспечим им защиту, военную защиту», – сказал американский лидер журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин на канадские товары в размере 25%. В ответ канадский премьер Джастин Трюдо объявил о введении аналогичных мер в отношении США.