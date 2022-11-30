«Мы нужны в больницах Донбасса»: В Казани волонтеров обучат для гуманитарных миссий

Сегодня в Казани депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов побывал на открытии центра обучения волонтеров для участия в гуманитарных миссиях, который начал свою работу на базе штаба по сбору помощи «Мы Вместе». Политик вручил удостоверения помощника депутата нескольким волонтерам, помогавшим на Донбассе.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Штаб «Мы Вместе» работает с 24 февраля, здесь гуманитарную помощь собирают с первых дней объявления СВО. Первые сборы еще до объявления частичной мобилизации передавали вынужденным переселенцам.

«Переселенцам, которые приехали в Казань и другие районы РТ, мы оказывали адресную помощь. С объявленой частичной мобилизации мы переключили внимание на мобилизованных и их семьи», – рассказал руководитель Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» Динар Бариев.

Несколько волонтеров Молодой гвардии уже посещали Донбасс. Там они помогали в больницах.

«Мы открываем новое направление, наш гуманитарный штаб уже отправлял волонтеров на Донбасс и мы понимаем, что ребятам, которые туда поедут, очень важно получить необходимую квалификацию. Их будут обучать оказанию первой медицинской помощи. Мы, когда работаем в Мариуполе, в первую очередь оказываем помощь в больницах. Это самые необходимые для наших ребят навыки. Также их научат оказывать психологическую помощь людям, которые там живут, детям в частности. В начале декабря министерство здравоохранения начнет выделять нашим ребятам профильных специалистов для обучения», – отметил Динар Бариев.

После осмотра склада, Айрат Фаррахов и Динар Бариев отправились к волонтерам, которые ждали их на импровизированной площадке.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Айрат Фаррахрв рассказал ребятам, как еще в юности был волонтерам и помогал пострадавшим после землятресения в Армении в 1988 году. Он подчеркнул, что всегда есть возможность поделиться своим знаниями и опытом с другими людьми. По его словам, когда человек делится с тем, кто нуждается в поддержке, это обязательно воздается.

После этого началась церемония награждения, где шестерым волонтерам «Молодой гвардии» вручили удостоверения помощников депутата и дипломы. Корреспонденту «Татар-информа» удалось пообщаться с одним из награжденных.

«Я чувствую большую гордость и ответственность за этот документ, потому что такие удостоверения выдаются далеко не каждому. Это нужно заслужить, показать свою готовность помогать людям. Я помогал как волонтер около полугода на базе гуманитарного штаба. Там я встретился с Айратом Закиевичем. Он предложил мне стать помощником», – сказал Мурат Галлямов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В конце мероприятия депутат напомнил ребятам, что они всегда могут обратиться к нему с инициативой через месседжер.

«Я возлагаю на вас большие надежды», – сказал на прощание Айрат Фаррахов.

