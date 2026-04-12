«Мы нужны друг другу»: история любви певицы Риммы Никитиной и бойца СВО из Татарстана

Увидев певицу татарской эстрады Римму Никитину, боец с позывным Нельсон потерял голову. Он придумал настоящий план по завоеванию ее сердца. Но когда потерял ногу, мечты, казалось ему, рухнули – он думал, что никому не нужен. Тогда уже Римма сама взяла все в свои руки и стала новым смыслом жизни для Наиля. Историю их любви недавно узнала вся страна.





Историю ветерана СВО и певицы из Татарстана показали на всю страну – в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия-1» вышел выпуск, посвященный Наилю Разяпову и Римме Никитиной. Они познакомились по переписке в социальных сетях, уже тогда Наиль задался целью завоевать сердце певицы. В январе прошлого года он потерял ногу и, раненный, попал в плен. Наилю удалось вернуться на Родину, и именно Римма стала для него спасением и новым смыслом жизнь. Предложение руки и сердца ветеран сделал любимой в студии известной телепрограммы, и она, конечно же, сказала: «Да». Свою историю влюбленные рассказали «Татар-информу».

После тяжелого ранения и ампутации Наиль освоил протез и лишь иногда пользуется тростью. Ветеран уже катается на сноуборде и играет в следж-хоккей. Чувствует он себя сейчас намного увереннее, чем после ранения.

Наиль рассказал, что стать военным решил по примеру отца. Когда Наилю было 7 лет, его отец Нияз Разяпов погиб – ему было всего 36 лет.

«Отец был заместителем руководителя Управления МВД по Казани. У него пять медалей за участие в военных действиях в Чечне. Мама тоже при погонах – работала и в пресс-службе, и советником главы республиканского МВД. Когда мне было 11 лет, ее тоже не стало – у нее случился инфаркт. Мы тогда были дома вдвоем, я позвал соседей, они вызвали скорую, но спасти маму не удалось. Ей было 45 лет», – вспоминает ветеран.

Наиля забрали к себе бабушка и дедушка, которые живут в Сармановском районе.

«Они воспитали из меня настоящего патриота, такого же, как мой отец», – говорит он.

Близкие не удивились, когда в 2024 году Наиль ушел на СВО.

«23 января 2025 года мы выдвинулись на боевую задачу группой из семи человек. По нам начал работать миномет. Я сразу передал группе: ‘’Не останавливайтесь, всегда находитесь в движении, чтобы враг не смог навести на вас цель’’. Но ребята стали терять силы. В итоге из семи человек выжил только я один», – вспоминает ветеран.

Наиль выжил, но его сильно побило осколками.

«Я закатился в блиндаж к группе союзников, они оказали мне первую помощь, перевязали раны. Потом мы вместе приняли бой и оказались в окружении. Когда был последний сброс, я запомнил, как перед глазами что-то вспыхнуло. А когда очнулся, понял, что у меня нет ноги. На руке уже был жгут, я снял его и перевязал ногу. После этого я потерял сознание. А когда пришел в себя и начал трогать ногу, почувствовал, что мои кости торчат в разные стороны», – рассказывает ветеран.

Оглядевшись по сторонам, Наиль понял, что все бойцы погибли – он снова остался единственным выжившим из всей группы.

«Почти двое суток я был без еды и воды. Ночью укрывался телами боевых товарищей, чтобы меня не увидела “Баба-яга”. Первое, о чем я думал, – как остаться живым. Я хотел жить. У меня был выхлоп адреналина. Думал обо всем: о том, что больше не смогу прийти на могилу к родителям и что бабушке с дедушкой придется хоронить и меня, еще одна боль будет для них. Я надеялся, что за мной придут мои боевые товарищи, но противник опередил их – так я попал в плен», – рассказывает Наиль.

То, что происходило в плену, он называет адом. Российских военных ежедневно избивали и пытали, пытаясь получить сведения о дислокации российских подразделений.

«Но мы никого не сдали. Мы понимали, что в любом случае победа будет за нами», – говорит он.

Медицинской помощи Наилю украинские врачи не оказывали.

«Нам закрыли глаза и привезли в подвал. Со мной оказался мой близкий друг Дима. Мы сняли жгут с ноги и сами отрезали мне часть ноги, потому что началась гангрена. Приходилось терпеть боль, жить было охота», – рассказывает ветеран.

Выбраться из плена ему удалось благодаря договоренности стран об обмене тяжелоранеными. После того как Наиль вернулся в Россию и его осмотрели врачи, они констатировали: еще неделя – и спасти его было бы невозможно.

Еще до ранения боец написал певице из Татарстана Римме Никитиной.

«Я увидел в социальных сетях Римму, она мне очень понравилась, и мы с сослуживцами решили записать видео под ее песню. Она ответила нам, наше творчество ей понравилось. Мы предложили ей приехать к нам с концертом, и она с удовольствием согласилась», – говорит он.

«Как раз в это время я исполняла много военных песен, собирала ребятам гуманитарку, поэтому с удовольствием откликнулась на предложение устроить концерт для бойцов. Мы договорились на март», – рассказывает Римма Никитина.

Неделю боец и певица общались в социальных сетях, а потом Наиль ушел на боевое задание.

«Он написал, что уходит на боевое задание, и пропал. Я стала расспрашивать о нем у ребят, кто находится на передовой, хотела узнать хотя бы имя, потому что он назвал мне только свой позывной – Нельсон. И потом мне рассказали, что он погиб. Я очень долго плакала, очень расстроилась, мне было тяжело принять эту новость», – вспоминает Римма.

Когда девушка уже почти смирилась, ей внезапно пришло сообщение.

«Это было 2 июня. Нельсон написал мне: “Римма, я вам обещал концерт, помните меня?” Он рассказал, что лежит с тяжелым ранением в госпитале. Оказалось, что когда мне сказали, что он погиб, его перепутали с другим бойцом», – вспоминает она.

Они снова стали общаться, созваниваться по видеосвязи.

«Как-то Наиль выложил у себя на странице видео, в котором признавался мне в любви. Он младше меня на 10 лет, я все время называла его братишкой, поэтому не ожидала такого поворота событий. Я ему ответила: “Братишка, не переживай, мы тебе найдем нормальную девчонку”, – на что он ответил: “Мне нужна только ты”. Я ему объяснила, что верю только поступкам, а не словам, и он начал присылать мне цветы, дорогие подарки», – вспоминает она.

Тогда Римма жила в Москве, строила большие планы на будущее: новый продюсер, контракт и новые песни.

«В августе я приехала на концерт Лилии Хамитовой. Наиль прислал шикарный букет ей, и мне тоже, но кроме букета я получила еще и кольцо. Он передал все это через друга, который сказал, что Наиль сам не смог приехать, поэтому попросил передать мне подарки. Так Наиль сделал мне предложение руки и сердца. Я тогда сказала, что подумаю, потому что на тот момент я его даже ни разу не видела вживую», – объяснила она.

Первый раз они увиделись только в сентябре – тогда Наиль наконец-то вернулся домой после длительного процесса увольнения.

«Все вроде бы было хорошо, но в конце ноября он пропал, перестал выходить на связь. Я искала его, переживала, но потом не выдержала и сказала продюсеру, что должна ехать в Казань, искать Наиля. Я чувствовала, что нужна ему. Карьера подождет, и если мне суждено стать большой звездой, я обязательно ею стану», – говорит Римма.

Она вернулась в Казань и продолжила искать своего бойца.

«Я была очень настойчива. Мне удалось его найти. Когда я спросила, что случилось, он сказал: “Я тебя не достоин, у тебя карьера в гору пошла, я тебе только мешаю”. Меня, конечно, возмутило, что он решил все за меня. Но Наилю тогда было очень тяжело морально – даже без ноги он хотел вернуться на передовую. Говорил: “Все мои погибли, а я тут”. Мы сходили к психологу, он объяснил, что после возвращения с фронта такая неуверенность в себе часто встречается. Он посоветовал поддержать его и успокоил, что все наладится», – отметила она.

Любимая стала для ветерана надежной поддержкой. Она была с ним рядом в сложный период протезирования и не давала ему опускать руки.

«Было тяжело, но я никому не говорил – ни родственникам, ни друзьям. В голове крутились плохие мысли, я думал, что никому не нужен без ноги, не понимал, как дальше жить. В первую очередь я благодарен Римме за то, что в такой тяжелый момент она была рядом со мной», – добавил Наиль.

Сейчас у него два протеза: один повседневный, а другой влагостойкий, с которым он может принимать душ или ванну. Оба ему оплатили за счет государства.

«Надеть протез первое время было сложно, я с ним долго возился. Сейчас я к нему уже привык и надеваю за секунды. Спускаться и подниматься по лестнице теперь тоже не проблема. Я даже впервые в жизни встал на сноуборд, уже два раза катался. В первый раз много падал, но боль ведь учит нас быть сильнее. Я видел очень много ребят, которые остались без рук и без ног. Тяжело смириться с тем, что ты уже не такой, как прежде, и не такой, как все. Тяжело привыкнуть к гражданской жизни. Но я хочу на своем примере показать, что падать духом не надо – жизнь продолжается», – говорит ветеран.

Еще в октябре Римма начала писать песню, вдохновленная их историей с Наилем.

«У меня были готовы куплеты, но не было припева – его я дописала, когда он начал учиться ходить на протезе. Песня его растрогала – когда он послушал ее впервые, даже заплакал. А потом мы решили снять клип и рассказать в нем нашу историю», – объясняет Римма.

Потом Наиль написал письмо в редакцию программы «Малахов» на «Россия-1». Уже на следующий день с ними связались редакторы и пригласили на съемки.

«Нам сказали, что выпуск с нами покажут через 10 дней, но потом в редакции программы решили, что такую историю надо показывать сразу. За два дня все смонтировали и выдали в эфир. Потом нам позвонили редакторы и сказали, что у них четыре года не было таких рейтингов», – добавила певица.

Во время записи программы Наиль снова сделал предложение Римме.

«Он мне до этого говорил, что сделает мне предложение так, что я не смогу отказаться. Я была в шоке! Оказывается, он еще в письме редакции написал, что хочет сделать мне предложение в студии. Я ведь не собиралась выходить замуж, у меня были другие планы, но я не смогла отказать ему», – говорит Римма.

