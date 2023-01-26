«Мы неравнодушны»: депутаты Казгордумы встретились с жителями Московского района

Депутаты Казанской городской Думы и Госсовета РТ, представители республиканских властей, администрации районов провели встречу с горожанами Декабристского избирательного округа. Представители власти рассказали о проделанной работе в минувшем году, а также поделились планами на новый, 2023 год.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Денис Сугоняко. Он отметил, что на конец 2022 года на территории двух районов было зарегистрировано более 10,5 тыс. юридических лиц, свыше 6 тыс. предпринимателей и более 13,5 тыс. самозанятых. Помимо этого, открылось семь новых предприятий, что в свою очередь дало около 200 рабочих мест.

«Не потеряли актуальности в прошлом году и сельскохозяйственные ярмарки. В сезон на четырех площадках только в наших районах прошло 22 ярмарки с натуральной и свежей продукцией фермеров со всей республики. Помимо современной шатровой площадки в жилом массиве „Юдино“, в 2022 году также в Московском и Кировском районах для бабушек, торгующих зеленью и овощами с огорода, установили специальные прилавки под новым брендом „С бабушкиной грядки“», — заявил Сугоняко.

Представитель районной администрации отметил, что в минувшем году внимание уделялось также и социальной политике. Так, в Декабристском округе завершился капитальный ремонт в клинической больнице №2, детском саду №395, втором корпусе больницы №16 и детском саду №126. Кроме того, были обновлены 42 дома.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«На конец 2022 года более 400 семей улучшили условия проживания благодаря социальной ипотеке и программе господдержки „Молодая семья“. В рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Казани на 2019 — 2025 годы мы расселили 42 аварийных дома, где проживало более 1,2 тыс. жителей. Также открылся второй филиал детской поликлиники №4 в жилом комплексе „Салават купере“, где медицинскую помощь получают более 3,5 тыс. детей. Сейчас мы проектируем строительство здания поликлиники в том же комплексе, которая будет рассчитана на 750 посещений в смену», — заметил докладчик.

В рамках республиканской программы «Наш двор» в Кировском и Московском районе была отремонтирована 81 дворовая территория. В 2023 году в этих районах благоустроят еще 98 дворовых пространств. Помимо этого, в прошлом году по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кировском и Московском районах было отремонтировано более 80 тыс. кв. метров дорог на сумму 160 млн рублей.

Депутат Государственного Совета Татарстана Елена Кузьмичева напомнила горожанам о том, что в числе приоритетных направлений в работе всех ведомств остается поддержка мобилизованных бойцов, находящихся в зоне СВО, и их семей. Почти 400 детей мобилизованных обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием и более 200 ребят освобождены от платы в детских садах. Помимо этого, они могут бесплатно пользоваться бассейнами, легкоатлетическими манежами и тренажерными залами, а также бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры и зоопарк.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Специальная военная операция так или иначе затронула душу и сердце каждого россиянина. Наша страна столкнулась с масштабными санкциями, но вместе мы смогли преодолеть те вызовы, которые возникли. Сохранению стабильности в обществе способствовали меры государственного регулирования и поддержки. Сегодня в зоне СВО находятся 334 мобилизованных от Кировского и Московского районов, которые достойно выполняют свой долг по защите Родины», – поделилась Кузьмичева.

Депутат отметила, что в 2022 году Татарстан объединился, ведь помимо представителей власти, существенную поддержку мобилизованным и их семьям оказывали бизнес-сообщество и промышленные предприятия Казани. Так, 30 организаций предоставили гуманитарную помощь на сумму 22 млн рублей. «Мы неравнодушны и хотим оказать максимальную поддержку бойцам и их близким людям», – подчеркнула она.

В завершение встречи горожане задавали депутатам вопросы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, по тарифным планам за коммунальные услуги, по оплате за капитальный ремонт пенсионерами старше 80 лет и инвалидами, а также озвучили проблемы, касавшиеся незаконно размещенных гаражей. При этом задать интересующие вопросы могли не только горожане, пришедшие на встречу, но и казанцы, смотревшие онлайн-трансляцию.