«Мы не заслуживаем таких денег» - тренер «Сочи» Морено после разгрома от «Акрона»

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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал поражение своей команды в матче второго тура РПЛ. Южане на своем поле были разгромлены «Акроном» со счетом 0:4.

«Это действительно очень стыдно, позорно. Тот день, когда я испытываю такой стыд, — я его не испытывал в течение всей своей карьеры как тренер. Мы хотим просто извиниться перед нашим клубом, перед сотрудниками, перед руководством, перед президентом и особенно перед нашими болельщиками.

И, как я сказал своим игрокам, 10 минут в концовке прошлого матча и 10 минут в начале этого — это было просто позорно. Мы не заслуживаем зарплату. Я сказал уже игрокам, что они должны как минимум отдать половину месячной зарплаты клубу, на благо клуба.

Очень сложно, когда мы поздно начали работу над трансферами, поздно присоединились игроки, не все игроки ещё тренировались, не все они в форме. Но мы сегодня опозорились просто во всех фазах игры, поэтому здесь нечего больше добавить. Это также моя вина. Я беру эту вину на себя, беру на себя ответственность. Также думаю, что каждый из нас должен разделить эту вину и взять на себя ответственность за сегодняшний позор.

Не знаю, сделают ли так игроки, но я точно отдам как минимум половину месячной зарплаты. Если это невозможно сделать по контракту, юридически – тогда просто отдам на благотворительность. Потому что мы не заслуживаем таких денег.

У меня нет слов, я не могу объяснить, что произошло. Повторюсь, это позор и мне очень стыдно. Я не знаю, как буду сейчас смотреть в глаза своей семье, своим детям. Они приехали сюда, чтобы меня навестить», – сказал Морено в эфире канала «Матч Премьер».