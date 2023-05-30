«Мы не за монархию, а за традиции»: как священник из Казани получил титул дворянина

Казанскому священнослужителю, иерею Александру Ермолину дарован титул дворянина

Настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери в селе Соловцово и храма Блаженной Матроны и Ксении Петербургской в Казани, руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин одновременно является и духовником Казанского дворянского собрания.

«Мы организуем балы, проводили научные конференции, недавно у нас прошло мероприятие, посвященное памяти императора Павла I. Оно включало два доклада и культурную часть, во время которой звучали оперы и романсы», – поделился отец Александр.

По словам священнослужителя, о том, были ли в его роду дворяне, он никогда даже не задумывался. Причислить его к дворянству предложила Великая княгиня Мария Романова.

«Она заметила мою деятельность, и меня предложили включить в сословие. Я согласился», – скромно поделился иерей.

Орден Святой Анны III степени дает право на личное дворянство Фото: предоставлено отцом Александром

«Дворянство всегда было оплотом государства»

Дворянство в современной России отличается от того, что когда-то было в Российской империи. Сейчас члены собрания несут больше просветительскую, культурную и благотворительную миссию. То есть выполняют определенную работу, вопреки распространенному мнению о том, что люди этого сословия имеют определенные преимущества.

«Более ста лет назад у нас случилась революция. Это событие, которое кардинально поменяло строй нашего государства. Но у нас остались представители русского дворянства. Я всегда относился к нему возвышенно, хотя из истории мы знаем о многих неблагородных выходках дворян. За все время существования этого сословия случались разные события – и хорошие, и плохие. Тем не менее дворянство – это возвышенное служение Отечеству. Монарх всегда опирался на дворянство. Екатерина II больше других, а вот Павел I лишил дворянство многих привилегий. Даже шутят, что он дал дворянству разжалованную грамоту. Однако дворянство всегда было оплотом государства», – рассказал отец Александр.

Дом Романовых был основан в 1613 году. После революции 1917 года он утратил ранг государственного учреждения, но сохранил право осуществлять деятельность по своим внутренним законам.

«Дом Романовых – это действующая организация, которая сейчас находится в Мадриде. У него есть глава – Великая княгиня Мария Владимировна Романова. В этом статуте она находится уже 22 года. Она занимает активную жизненную позицию, часто находится в разъездах. Даже посещала Татарстан и в 2013 году встречалась с нашим первым Президентом Минтимером Шариповичем Шаймиевым. Позже приезжала еще раз, встречалась с владыкой Феофаном и со многими известными деятелями», – рассказал иерей Александр.

Наследник княгини – Великий князь Георгий Романов. Не так давно он вступил в брак с итальянкой Викторией, у них родился сын Александр. Князь Георгий занимается благотворительной и культурной деятельностью, стоит во главе продовольственного фонда «Русь», рассказал священнослужитель.

Великая княгиня Мария Романова (в центре) Фото: imperialhouse.ru

«Если бы дворянство выступало за возрождение монархии, я не мог бы быть их духовником»

«Нужно подчеркнуть, что Дом Романовых не возрождает монархию в России. Многие считают, что они выступают за монархию, но я скажу вам такую удивительную вещь, что в Дворянском собрании даже не все за эту форму правления. Многие воспринимают ее просто как исторический элемент. Современное дворянство не выступает за восстановление Романовых у власти, не борется за какие-то политические вещи, иначе я не мог бы у них быть духовником», – обратил внимание отец Александр.

Раньше дворяне получили свой статус за определенные заслуги, например за подвиг в бою. В Российской империи существовало 14 рангов, одни из них давал право личного дворянства, при котором титул получала в том числе и супруга. Именно такой ранг и присвоили отцу Александру.

Существовало и право потомственного дворянства, то есть статус передавался по наследству детям и внукам. В современном Дворянском собрании не так много членов, оно делится на российское и местное, в каждом на три года выбирают предводителя и вице-предводителя.

Отец Александр на эту должность был определен по указу митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла.

«Потомки дворян до сих пор являются хранителями традиций своих предков, причем состав их очень разнообразен. В нашем Казанском собрании состоят очень интересные личности. К примеру, ныне действующая предводительница – музыковед по образованию, а вице-предводитель – доцент одного из казанских вузов, историк и рок-музыкант Ярослав Поливанов. Он гитарист рок-группы, поэтому на наши мероприятия частенько приходят рокеры. Хочу заметить, очень образованные и разностороннее развитые люди», – отметил иерей.

Отец Александр говорит, что все члены собрания – это очень воспитанные люди, которые думают о своей стране, традициях и культуре. Среди них бывший ректор вуза, много людей интеллектуального труда, профессура, врачи и бизнесмены.

Казанское дворянское собрание организует балы и другие культурно-просветительские мероприятия Фото: tatmitropolia.ru

«Священнику запрещено участвовать в бальных танцах»

Казанское дворянское собрание живет благотворительностью, хоть и не имеет собственных средств и источников получения прибыли. За свой счет они организуют балы и другие культурно-просветительские мероприятия.

«Недавно мы организовывали Пасхальный бал. В своем приветственном слове я рассказывал о пасхальных традициях российского дворянства. Тогда его основным посылом была благотворительность. Мы, так же, как и в прошлые века, организовали сбор средств на помощь приюту для животных», – поделился священнослужитель

Такие балы – очень красивая реконструкция. В прошлый раз в нем участвовала студия исторического танца «Андерсон». Мероприятие проходит в открытом режиме и совершенно бесплатно. Прийти могут все желающие и окунуться в XIX век. Можно получить не только эстетическое удовольствие, но и пополнить багаж своих знаний. Причем прийти можно одетым в джинсы. При параде – только выступающие.

«Мое большое желание, чтобы мероприятия Дворянского собрания были действительно культурными и просветительскими, чтобы на них присутствовали деятели культуры. Ты приходишь, а тут писатель сидит, тут – режиссер. А вот отдельная компания – это казанские рокеры. Мне бы хотелось, чтобы это было большое место для культурного обмена», – поделился отец Александр.

«Замечу, интересный момент: священнику по канону запрещено участвовать в бальных танцах. Это же правило касается других праздников. В русском каноническом праве даже указано, что священник приходит на свадьбу, поздравляет, кушает и уходит до начала танцев», – добавил священнослужитель.

Фото: предоставлено отцом Александром

Отец Александр – третий в Казани, кто получил от Великой княгини этот титул

Накануне, 29 мая, отец Александр отправился в Москву, чтобы получить орден и греб. Мероприятие прошло в торжественной обстановке.

«Насколько я знаю, в Казани я третий, кто получил от Марии Владимировны этот титул. Также мне вручили орден Святой Анны III степени. Этот орден дает право на личное дворянство», – объяснил он.

Иерей Александр рассказал, что на его гербе будет изображена Евхаристическая чаша. Один он планирует повесить в воскресной школе при своем храме, другой – дома

«Духовник – это священник, который регулярно принимает исповедь. Знает о жизни человека и, исходя из этого, может дать совет. Члены собрания ходят в храмы, причащаются и исповедуются. Иногда я собираю их в своем храме. В прошлом году я в первый раз служил литургию памяти царской семьи, в этом году планирую снова их собрать», – рассказал он.

Отец Александр заметил, что среди казанского дворянства есть и протестанты, и мусульмане, упомянул дворянский род Юсуповых.

«В дворянстве я вижу просветительскую функцию, чтобы мы могли рассказывать об истории и традициях и занимать определенную культурную нишу. Ну а кто еще, если не мы», – заключил священнослужитель.