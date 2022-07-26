«Мы не видим опасений»: Минмолодежи РТ обсудило ход выполнения целей за первое полугодие

Сегодня в Министерстве по делам молодежи Татарстана подвели итоги исполнения публичных целей ведомства за первое полугодие 2022 года. Задачи министерства были совместно сформированы членами общественного совета и жителями республики. Более 5,6 тыс. татарстанцев приняли участие в онлайн-голосовании.

«Мы находимся на экваторе по достижению министерством приоритетных целей и задач, в формировании которых все мы с вами участвовали и на этапе выбора, утверждения целей, и на этапе голосования», — напомнил председатель общественного совета при Министерстве по делам молодежи РТ Александр Карпов.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

На 2022 год Министерством по делам молодежи было сформировано семь целей и задач. В частности, ведомство должно было заняться развитием системы трудоустройства молодежи. Для этого требовалось обеспечить 11,5 тыс. молодых людей временной, сезонной и вторичной подработкой в свободное от постоянной учебы и работы время.

«В рамках реализации занятости молодежи в республике за I полугодие 2022 года работой обеспечены 4374 человека, что составляет 38% от планового значения. Мы не видим здесь каких-либо опасений по выполнению задачи. Есть уверенность, что мы достигнем и даже перевыполним данную цель», — заявил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Еще одной задачей Минмолодежи РТ было содействие социализации молодежи. Ведомство планирует охватить не менее 50% подростков, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, а также подростков, воспитывающихся в семьях в трудной жизненной ситуации, комплексом различных мероприятий в учреждениях молодежной политики.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

«Всего на учете в СОП (семьи в социально опасном положении — прим. Т-и) на начало года состояло 780 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, и 1580 подростков состояло [на учете] в комиссии по делам несовершеннолетних. Сегодня охват молодежи, [состоящей на учете в] комиссии по делам несовершеннолетних, составляет 30%, охват подростковой аудитории в семьях, находящихся в социально опасном положении, — 45%», — рассказал Тимур Сулейманов.

Министр отметил, что с несовершеннолетними и их семьями ведется педагогическая, воспитательная и коррекционная работа в рамках индивидуальных программ реабилитации. Помимо этого, учреждения молодежной политики оказали свыше 7 тыс. услуг различной социальной направленности. В том числе проведены психологические консультации и организованы культурно-массовые мероприятия.

Отдельным пунктом было упомянуто создание условий для творческой самореализации молодежи. В частности, ведомству надлежало увеличить охват творческой молодежи Татарстана с 355 тыс. до 362 тыс. человек.

Так, в I квартале 2022 года в рамках проектов творческой направленности охвачено 63 тыс. человек и проведено более 80 мероприятий. Среди них — фестиваль «Созвездие-Йолдызлык», День молодежи, «Жемчужина Мира 2022», хип-хоп фестиваль «Рэп на голове 12» и ряд других мероприятий.

«Всего за первое полугодие охват мероприятиями творческой направленности для молодежи составил 281 тыс. человек, что составляет 77,75% от планового значения», — подчеркнул Сулейманов.

Предусмотрено было и создание условий для развития молодежного предпринимательства. Министерству предстояло разработать и внедрить программу по развитию навыков ведения предпринимательской деятельности с охватом 5 тыс. представителей детей и молодежи.

В частности, в I квартале 2022 года ОЭЗ «Алабуга» проведен дистанционный этап олимпиады по предпринимательству Business cats. Охват составил 15 тыс. человек. Помимо этого, министерством были проведены три мастер-класса для казанских студентов о бизнес-возможностях, а также вебинар на тему «Генерация бизнес-идей».

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Еще одной приоритетной задачей стало предоставление равных возможностей для молодежи. Для этого предполагалось охватить деятельностью молодежных объединений и молодежными проектами не менее 10 тыс. человек из числа молодежи с ограниченными возможностями здоровья. По итогам первого полугодия общий охват таких лиц превысил 3 тыс. человек.

Ведомству также следовало разработать и внедрить единые регламенты психологической помощи во всех высших учебных заведениях Татарстана. Министерство провело мониторинг безопасности образовательной среды в высших учебных заведениях, который позволил оценить системы психосоциальной помощи студентам.

На основании результатов мониторинга разрабатывается новая модель оказания психосоциальной помощи в высших учебных заведениях, которая будет представлена во втором полугодии 2022 года.