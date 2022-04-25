«Мы не стали сидеть в уголочке и поскуливать»: Наиля Маганова эмбарго не страшит

Деловое сообщество Татарстана собралось сегодня на шестой форум Made in Kazan. Участники обсудили развитие бизнеса в новых экономических условиях. Основной темой казанского форума, как ни странно, стало обсуждение ситуации в нефтяной отрасли. Своим прогнозом развития ситуации поделился глава «Татнефти» Наиль Маганов.

Ильсур Метшин: «Никто не говорит, что все прекрасно. Окна возможностей и запасы прочности у Казани и Татарстана есть. Мы — фундамент российской экономики» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ни один кризис не заканчивался концом света»

Открыл форум мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил, что республика многие годы активно развивала экономику и накопила запас прочности. «Никто не говорит, что все прекрасно. Окна возможностей и запасы прочности у Казани и Татарстана есть. Мы — фундамент российской экономики», — сказал он.

Глава города рассказал, как во время командировки с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и главой «Татнефти» Наилем Магановым поинтересовался, сколько российской нефти поставляется на мировой рынок. Выяснил, что чуть больше 20%.

«Если эмбарго снимут с Ирана, откроют все кубышки Кувейт, Саудовская Аравия, а ОПЕК отойдет в сторону, то нас могут заместить только на 10%», — поделился полученной информацией Метшин.

По его словам, еще ни один экономический кризис «не заканчивался концом света». «Несложная математика: мы будем жить в два раза хуже, но на воду с хлебом мы не перейдем», — убежден мэр.

«Мы для себя в приоритет поставили российского производителя»

Участником форума стал и генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. Он признался, что когда получил предложение от мэра Казани, сначала решил отказаться.

«Где я и где выступление и аудитория? Потом задумался и уточнил: а кто будет на форуме? Мэр ответил: “Предпринимательское сообщество”. Для меня это сообщество людей, которые способны делать большие дела. Тогда я сказал, что приду», — сказал он.

Участники форума обсудили развитие бизнеса в новых экономических условиях Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава «Татнефти» напомнил, что компания уже давно занимается импортозамещением, к примеру, основными поставщиками нефтекомплекса «ТАНЕКО» были отечественные производители.

Сейчас основная задача предприятия — обеспечить устойчивость производства вне зависимости от геополитических и иных форс-мажорных обстоятельств.

«Мы не стали сидеть в уголочке и поскуливать. Мы создали у себя команду, так называемый оперативный штаб. Мы для себя в приоритет поставили российского производителя. Кроме того, смотрим, насколько наш поставщик сам устойчив — зависим ли он от импорта. Если это не получается, мы ищем аналоги», — сказал Маганов.

Он не стал сравнивать Россию с Ираном, отметив, что это небольшая страна. «Мы другие», — подчеркнул Маганов.

«Пытаться придумать обходные пути для закупки чего-то на Западе не самый перспективный путь»

Наиль Маганов считает, что предприятия страны должны максимально использовать открывшиеся сейчас возможности.

«Когда сегодня говорили об устойчивости “Татнефти”, мы забыли крупного потребителя, который оттягивал валюту с рынка, — Центральный банк и Минфин. Они занимались следующим: вместо того чтобы давать нам вкладывать деньги в инвестиции, они их забирали в виде налогов и складывали в виде инвестиций, но не в нашу страну. Сегодня, мне кажется, очень здорово, что их лишили такой возможности», — смеясь, отметил он.

Наиль Маганов считает, что предприятия страны должны максимально использовать открывшиеся сейчас возможности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он уточнил, что в текущей ситуации Правительство предпримет действия, которые позволят улучшить качество жизни страны. «Мы сегодня должны максимально использовать возможности, чтобы вернуться к тому, что было. А пытаться придумать обходные пути, чтобы вернуться и потратить валюту, которую мы получим за нефтепродукты для закупки чего-то на Западе, не самый перспективный путь», — спрогнозировал он.

«Ч асть эмбарго мы преодолеем »

Глава «Татнефти» Наиль Маганов не исключил вероятности полного эмбарго на российскую нефть.

«Ничего нельзя исключать. В том числе есть определенные факты, которые свидетельствуют, что возможно эмбарго России. Мы сегодня наблюдаем целый ряд решений, которые принимают наши бывшие партнеры, пытаясь ограничить нас, и при этом страдают очень сильно сами», — сказал он.

Маганов уточнил, что под эмбарго может попасть треть добываемой в России нефти. «Из 600 млн тонн нефти России 200 млн тонн мы гнали на Запад. Я думаю, часть этого эмбарго мы преодолеем», — отметил он.

По его словам, Россия имеет положительный внешнеторговый баланс. «Не думаю, что уменьшение нашего экспорта будет настолько катастрофично для страны», — отметил он.

Олег Вьюгин подчеркнул, что желание ограничить российский экспорт – политическое Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Краха экономики России не будет»

Независимый директор Московской биржи Олег Вьюгин подчеркнул, что желание ограничить российский экспорт — политическое. «Как говорят сторонники санкций: “Российское правительство получает до миллиарда рублей в день, чтобы вести военные действия”. Поэтому им хочется этот источник перекрыть. Сейчас экономически и практически это невозможно. Но надо хорошо понимать, что если не изменится ситуация, это будет происходить», — полагает он.

По его словам, экономика России не может рухнуть. «На самом деле никакой крах невозможен по понятным причинам: есть ресурсы, просто проблема в том, что тот уровень жизни, производства, объема внутреннего производства, который у нас был, сократится, если ничего не изменится. Соответственно, сократится и качество жизни», — отметил эксперт.

Он также дал прогноз ситуации в экономике. Так, внутренний валовой продукт страны в этом году может уменьшиться на 10-12%.

«Что касается следующего года, то здесь вопрос открытый. Если будет дальнейшее нарастание экономической конфронтации и радикальные шаги со стороны внешних торговых партнеров, то возможна вторая волна инфляции и еще один раунд падения экономики. Оценить его очень сложно», — заключил Вьюгин.

Фото на анонсе: metshin.ru