«Мы не стали сидеть в уголочке и поскуливать»: Наиля Маганова эмбарго не страшит
Деловое сообщество Татарстана собралось сегодня на шестой форум Made in Kazan. Участники обсудили развитие бизнеса в новых экономических условиях. Основной темой казанского форума, как ни странно, стало обсуждение ситуации в нефтяной отрасли. Своим прогнозом развития ситуации поделился глава «Татнефти» Наиль Маганов.
«Ни один кризис не заканчивался концом света»
Открыл форум мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил, что республика многие годы активно развивала экономику и накопила запас прочности. «Никто не говорит, что все прекрасно. Окна возможностей и запасы прочности у Казани и Татарстана есть. Мы — фундамент российской экономики», — сказал он.
Глава города рассказал, как во время командировки с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и главой «Татнефти» Наилем Магановым поинтересовался, сколько российской нефти поставляется на мировой рынок. Выяснил, что чуть больше 20%.
«Если эмбарго снимут с Ирана, откроют все кубышки Кувейт, Саудовская Аравия, а ОПЕК отойдет в сторону, то нас могут заместить только на 10%», — поделился полученной информацией Метшин.
По его словам, еще ни один экономический кризис «не заканчивался концом света». «Несложная математика: мы будем жить в два раза хуже, но на воду с хлебом мы не перейдем», — убежден мэр.
«Мы для себя в приоритет поставили российского производителя»
Участником форума стал и генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. Он признался, что когда получил предложение от мэра Казани, сначала решил отказаться.
«Где я и где выступление и аудитория? Потом задумался и уточнил: а кто будет на форуме? Мэр ответил: “Предпринимательское сообщество”. Для меня это сообщество людей, которые способны делать большие дела. Тогда я сказал, что приду», — сказал он.
Глава «Татнефти» напомнил, что компания уже давно занимается импортозамещением, к примеру, основными поставщиками нефтекомплекса «ТАНЕКО» были отечественные производители.
Сейчас основная задача предприятия — обеспечить устойчивость производства вне зависимости от геополитических и иных форс-мажорных обстоятельств.
«Мы не стали сидеть в уголочке и поскуливать. Мы создали у себя команду, так называемый оперативный штаб. Мы для себя в приоритет поставили российского производителя. Кроме того, смотрим, насколько наш поставщик сам устойчив — зависим ли он от импорта. Если это не получается, мы ищем аналоги», — сказал Маганов.
Он не стал сравнивать Россию с Ираном, отметив, что это небольшая страна. «Мы другие», — подчеркнул Маганов.
«Пытаться придумать обходные пути для закупки чего-то на Западе не самый перспективный путь»
Наиль Маганов считает, что предприятия страны должны максимально использовать открывшиеся сейчас возможности.
«Когда сегодня говорили об устойчивости “Татнефти”, мы забыли крупного потребителя, который оттягивал валюту с рынка, — Центральный банк и Минфин. Они занимались следующим: вместо того чтобы давать нам вкладывать деньги в инвестиции, они их забирали в виде налогов и складывали в виде инвестиций, но не в нашу страну. Сегодня, мне кажется, очень здорово, что их лишили такой возможности», — смеясь, отметил он.
Он уточнил, что в текущей ситуации Правительство предпримет действия, которые позволят улучшить качество жизни страны. «Мы сегодня должны максимально использовать возможности, чтобы вернуться к тому, что было. А пытаться придумать обходные пути, чтобы вернуться и потратить валюту, которую мы получим за нефтепродукты для закупки чего-то на Западе, не самый перспективный путь», — спрогнозировал он.
«Часть эмбарго мы преодолеем»
Глава «Татнефти» Наиль Маганов не исключил вероятности полного эмбарго на российскую нефть.
«Ничего нельзя исключать. В том числе есть определенные факты, которые свидетельствуют, что возможно эмбарго России. Мы сегодня наблюдаем целый ряд решений, которые принимают наши бывшие партнеры, пытаясь ограничить нас, и при этом страдают очень сильно сами», — сказал он.
Маганов уточнил, что под эмбарго может попасть треть добываемой в России нефти. «Из 600 млн тонн нефти России 200 млн тонн мы гнали на Запад. Я думаю, часть этого эмбарго мы преодолеем», — отметил он.
По его словам, Россия имеет положительный внешнеторговый баланс. «Не думаю, что уменьшение нашего экспорта будет настолько катастрофично для страны», — отметил он.
«Краха экономики России не будет»
Независимый директор Московской биржи Олег Вьюгин подчеркнул, что желание ограничить российский экспорт — политическое. «Как говорят сторонники санкций: “Российское правительство получает до миллиарда рублей в день, чтобы вести военные действия”. Поэтому им хочется этот источник перекрыть. Сейчас экономически и практически это невозможно. Но надо хорошо понимать, что если не изменится ситуация, это будет происходить», — полагает он.
По его словам, экономика России не может рухнуть. «На самом деле никакой крах невозможен по понятным причинам: есть ресурсы, просто проблема в том, что тот уровень жизни, производства, объема внутреннего производства, который у нас был, сократится, если ничего не изменится. Соответственно, сократится и качество жизни», — отметил эксперт.
Он также дал прогноз ситуации в экономике. Так, внутренний валовой продукт страны в этом году может уменьшиться на 10-12%.
«Что касается следующего года, то здесь вопрос открытый. Если будет дальнейшее нарастание экономической конфронтации и радикальные шаги со стороны внешних торговых партнеров, то возможна вторая волна инфляции и еще один раунд падения экономики. Оценить его очень сложно», — заключил Вьюгин.
Фото на анонсе: metshin.ru