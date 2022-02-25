Путин: «Просто не оставили шанса поступить иначе»

Россия ощущает себя частью мировой экономики и не заинтересована в нарушении сложившихся деловых связей. Одновременно она надеется на такое же отношение со стороны партнеров. Такое заявление сделал Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнес-кругов страны.

Владимир Путин: «Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно»

Фото: официальный сайт Президента РФ kremlin.ru

«Могли такие риски для нас создать, что вообще непонятно, как дальше страна существовала бы»

Встреча с предпринимательским сообществом состоялась накануне в Московском Кремле. На ней глава государства дал свою оценку происходящим событиям на Украине.

«То, что происходит, – вынужденная мера: просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки – по нулям. Откровенно говоря, даже удивлён – ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу. Я хочу ещё раз это подчеркнуть – вынужденная мера, потому что могли такие риски для нас создать, что вообще непонятно, как дальше страна существовала бы», – сказал Путин, объясняя причины проведения специальной миротворческой операции на территории Украины.

Глава государства обратился к предпринимателям с призывом отнестись с пониманием к тому, что происходит Фото: официальный сайт Президента РФ kremlin.ru

Президент России пояснил, что перед началом операции проводился тщательный анализ ситуации, просчитывались все возможные санкционные риски.

«Россия остаётся частью мировой экономики, и в этой связи настолько, насколько она остаётся этой частью, мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя частью. Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой мы сами находимся, и настолько, насколько мы там находимся. Поэтому, мне кажется, и наши партнёры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы. Тем не менее – даже по политическим соображениям – эти рестрикции будут», – пояснил Путин.

«Задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам условия хорошие, обеспечить больше свободы»

Глава государства обратился к предпринимателям с призывом отнестись с пониманием к тому, что происходит, и солидарно работать с Правительством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику, рабочие места, но исходили из тех реалий, которые складываются.

«Со стороны Правительства, вообще власти в самом широком смысле этого слова, конечно, задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам условия хорошие, обеспечить больше свободы. Ответ может быть только один – обеспечить большую свободу предпринимательской деятельности, конечно, в известных рамках, с тем чтобы, как здесь коллеги выразились, была предсказуемость определенная со стороны Правительства, но мы ожидаем, что и предсказуемость со стороны бизнеса должна быть тоже обеспечена», – подчеркнул Президент России.

Президент призвал предпринимателей солидарно работать с Правительством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику, рабочие места Фото: официальный сайт Президента РФ kremlin.ru

Владимир Путин отметил, что полностью прогнозировать геополитические риски очень сложно, однако во взаимоотношениях с Правительством России представители бизнеса вправе рассчитывать на то, что со стороны Правительства эта предсказуемость будет понятной и стабильной.

«Самое главное, конечно, нужно оставаться в постоянном контакте, тонко реагировать на всё, что происходит, и при необходимости корректировать нашу совместную работу.

Я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано до сих пор, даже в достаточно сложных условиях, и надеюсь, что мы будем и в новых условиях, – хотя нельзя назвать, что они совсем суперновые, но тем не менее, – на этом этапе работать так же солидарно и не менее эффективно», – резюмировал глава государства.

«Сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов»

О том, как развивались события первого дня на территории Украины, вчера журналистам рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, группировки войск ДНР и ЛНР к 17 часам вечера продолжили контрнаступательные действия на подразделения украинских войск при огневой поддержке Вооруженных cил России.

Игорь Конашенков: «Военнослужащие украинских вооруженных сил от боевых столкновений стараются уклоняться» Фото: официальный сайт Министерства обороны РФ mil.ru

Представитель Минобороны РФ отметил, что в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов.

«Военнослужащие украинских вооруженных сил от боевых столкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции», – сказал Конашенков.

Он отметил, что министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим. В распоряжении подчеркнуто: «с учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением. Проработать создание безопасных коридоров для выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По данным на 20:35 первого дня спецоперации, группировки войск Донецкой и Луганской народных республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на 6-8 километров в глубину. Это стало возможным благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации.

«Все поставленные перед группировками войск Вооруженных сил Российской Федерации на день задачи выполнены успешно. Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым», – доложил Конашенков.

Всего в результате ударов российских Вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. С начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» вооруженных сил Украины.