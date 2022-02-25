Путин: «Просто не оставили шанса поступить иначе»
Россия ощущает себя частью мировой экономики и не заинтересована в нарушении сложившихся деловых связей. Одновременно она надеется на такое же отношение со стороны партнеров. Такое заявление сделал Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнес-кругов страны.
«Могли такие риски для нас создать, что вообще непонятно, как дальше страна существовала бы»
Встреча с предпринимательским сообществом состоялась накануне в Московском Кремле. На ней глава государства дал свою оценку происходящим событиям на Украине.
«То, что происходит, – вынужденная мера: просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки – по нулям. Откровенно говоря, даже удивлён – ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу. Я хочу ещё раз это подчеркнуть – вынужденная мера, потому что могли такие риски для нас создать, что вообще непонятно, как дальше страна существовала бы», – сказал Путин, объясняя причины проведения специальной миротворческой операции на территории Украины.
Президент России пояснил, что перед началом операции проводился тщательный анализ ситуации, просчитывались все возможные санкционные риски.
«Россия остаётся частью мировой экономики, и в этой связи настолько, насколько она остаётся этой частью, мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя частью. Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой мы сами находимся, и настолько, насколько мы там находимся. Поэтому, мне кажется, и наши партнёры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы. Тем не менее – даже по политическим соображениям – эти рестрикции будут», – пояснил Путин.
«Задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам условия хорошие, обеспечить больше свободы»
Глава государства обратился к предпринимателям с призывом отнестись с пониманием к тому, что происходит, и солидарно работать с Правительством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику, рабочие места, но исходили из тех реалий, которые складываются.
«Со стороны Правительства, вообще власти в самом широком смысле этого слова, конечно, задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам условия хорошие, обеспечить больше свободы. Ответ может быть только один – обеспечить большую свободу предпринимательской деятельности, конечно, в известных рамках, с тем чтобы, как здесь коллеги выразились, была предсказуемость определенная со стороны Правительства, но мы ожидаем, что и предсказуемость со стороны бизнеса должна быть тоже обеспечена», – подчеркнул Президент России.
Владимир Путин отметил, что полностью прогнозировать геополитические риски очень сложно, однако во взаимоотношениях с Правительством России представители бизнеса вправе рассчитывать на то, что со стороны Правительства эта предсказуемость будет понятной и стабильной.
«Самое главное, конечно, нужно оставаться в постоянном контакте, тонко реагировать на всё, что происходит, и при необходимости корректировать нашу совместную работу.
Я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано до сих пор, даже в достаточно сложных условиях, и надеюсь, что мы будем и в новых условиях, – хотя нельзя назвать, что они совсем суперновые, но тем не менее, – на этом этапе работать так же солидарно и не менее эффективно», – резюмировал глава государства.
«Сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов»
О том, как развивались события первого дня на территории Украины, вчера журналистам рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, группировки войск ДНР и ЛНР к 17 часам вечера продолжили контрнаступательные действия на подразделения украинских войск при огневой поддержке Вооруженных cил России.
Представитель Минобороны РФ отметил, что в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов.
«Военнослужащие украинских вооруженных сил от боевых столкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции», – сказал Конашенков.
Он отметил, что министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим. В распоряжении подчеркнуто: «с учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением. Проработать создание безопасных коридоров для выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям».
По данным на 20:35 первого дня спецоперации, группировки войск Донецкой и Луганской народных республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на 6-8 километров в глубину. Это стало возможным благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации.
«Все поставленные перед группировками войск Вооруженных сил Российской Федерации на день задачи выполнены успешно. Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым», – доложил Конашенков.
Всего в результате ударов российских Вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. С начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» вооруженных сил Украины.