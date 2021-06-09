Вместе – теперь навсегда: тяжелобольной пациент Казанского хосписа обвенчался с супругой

Михаил Архипов и Александра Кузьмина вместе уже 20 лет. Официально брак они не заключали, жили гражданским. Михаилу 58 лет, Александре 72 года.

Познакомились они в родной деревне в Лаишевском районе.

«Жили в одной деревне. Я приехал – она свободная и у меня никого не было», – с улыбкой вспоминает Михаил.

Так и началась их история любви. В августе прошлого года врачи нашли у Михаила рак легких с метастазами в плевру.

В мае 2021 года Михаил приехал в Казанский хоспис, вместе с ним приехала и Александра. По собственному признанию, все испытания она решила пройти вместе с супругом.

Сегодня пара решила обвенчаться, чтобы быть вместе и перед Богом.

«Мы это давно хотели сделать. У нас были задумки, но не осуществлялись. А в хосписе возможность появилась», – рассказал Михаил Архипов.

Таинство Венчания совершил наместник Новоиерусалимского архиерейского подворья отец Роман (Модин).

Местом для венчания выбрали Зимний сад Казанского хосписа.

Таинство Венчания прошло традиционно, отец Роман лишь вынужден был прерываться, пока подключали и отключали кислородный концентратор, без которого Михаилу трудно дышать. Всю церемонию на лице Михаила была улыбка, Александра была предельно сосредоточена.

По окончании таинства Александра заметила, что на душе стало очень радостно.

«Радость, что мы с мужем смогли прийти к Богу», – сказала сквозь слезы Александра Кузьмина.

Общих детей у пары нет, дочь Александры от первого брака поддержала маму, рада была и сестра Михаила, узнав о том, что они намерены венчаться.

«Я очень рад, что в таком зрелом почтенном возрасте ваш возраст подсказал вам, что ваши узы необходимо скрепить церковным браком. Я рад, что решение руководствовалось вашим сердцем. Очень приятно, что проходит таинство в этом замечательном хосписе, где многие люди получают утешение и поддержку, как и Михаил. Здесь есть не только медицинская помощь, здесь есть очень хорошие люди, а еще здесь божий храм», – отметил отец Роман после таинства.

Священнослужитель добавил, что отныне их брак скреплен на небесах и что бы с ними ни происходило, они теперь навсегда вместе.

Сотрудники хосписа поздравили супругов, вручили цветы и подарок, выразив надежду, что теперь их союз станет еще крепче, чем был.

«Мы в хосписе вместе. Бок о бок. Мы никогда не разлучаемся», – сказала Александра корреспонденту агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» рассказывало историю о том, как тяжелобольной казанец в хосписе обвенчался с женой после 30 лет брака.

Автор всех фото: Владимир Васильев