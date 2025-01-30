«Мы не просто помогаем, мы - с ними»: Татарстан отправил Курску 50 тонн гуманитарки

Сегодня из Татарстана в Курскую область отправилась первая в 2025 году колонна с гуманитарной помощью. 50 тонн гуманитарного груза выехали из Казани и направляются в Курск.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Это первая в этом году отправка для жителей Курска. Груз собирался по запросам курян и администрации области, к тому же, по новой технологии: одна коробка – один индивидуальный набор. В каждом наборе консервы, печенье, масло, крупы – все, что не портится и что нужно людям каждый день», – рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

Груз был сформирован с учетом нужд жителей Курска, причем он упакован в индивидуальные наборы. Это поможет существенно ускорить процесс получения помощи.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Груз собрался за четыре дня усилиями 160 волонтеров. К нему также приложили руки вузы, ссузы, учебные учреждения Татарстана. Они направляли необходимые продукты – порядка четырех тысяч коробок, около 50 тонн. Сборы инициировала наша организация», – рассказал руководитель «Информационно-ресурсного центра добровольчества Республики Татарстан» Тимур Галялутдинов.

Кроме того, в сборе гуманитарного груза приняла участие благотворительная организация «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Сегодня на отправку груза пришел и Герой России, депутат Госсовета РТ Расим Баксиков.

«Мы не только помогаем людям, мы даем понять, что с ними и Татарстан, и вся Россия. Нельзя оставаться в стороне, когда соотечественники в подобной ситуации», – отметил он.