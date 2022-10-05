«Мы не потерпим обвинений от других стран»: США пообещали ответить на угрозы КНДР

Власти Америки не будут оставаться в стороне на фоне угроз, исходящих от КНДР, заявила постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.при этом, несмотря на отсутствие взаимодействия со стороны КНДР, США по-прежнему готовы к диалогу и дипломатии, заверила она.

«Мы не потерпим обвинений от какой-либо из стран в адрес наших оборонительных действий в ответ на угрозы КНДР. <…>Тем не менее, США не будут оставаться безучастными, в то время как КНДР напрямую угрожает Соединенным Штатам, нашим союзникам и всему миру», – приводит РИА Новости слова из ее выступления на заседании СБ ООН.

Заседание проходит в связи с последним пуском ракеты КНДР. Накануне зарубежные СМИ писали, что выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета совершила полет над территорией Японии и приводнилась в Тихом океане.