«Мы не поднимаем цены»: на журналы и газеты «Татмедиа» можно подписаться по льготной цене

Декада льготной подписки на второе полугодие 2022 года объявлена в АО «Татмедиа» с 4 апреля. В этот период татарстанцы смогут подписаться на любимые газеты и журналы со скидкой до 13%. Об этом сообщил «Татар-информу» генеральный директор медиахолдинга Шамиль Садыков.

«Мы не поднимаем цены несмотря на увеличение производственных расходов, в том числе на бумагу. Это осознанное решение, чтобы поддержать жителей республики в непростых экономических условиях», – сказал Садыков.

АО «Татмедиа» предлагает читателям подписаться на популярные журналы «Сююмбике», «Идель», «Сәхнә», городской журнал «Казань» и газету «Казанские ведомости», журнал «Татарстан», а также на районные периодические издания. По специальной цене можно подписаться и на татарские детские издания «Салават күпере», «Сабантуй», «Ялкын», «Көмеш кыңгырау».

Подписка на газеты и журналы оформляется во всех почтовых отделениях. Также можно воспользоваться и онлайн-подпиской на сайте медиахолдинга. Продлится декада льготной подписки до 14 апреля 2022 года.