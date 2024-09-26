«Мы не плодим иждивенцев»: «Приют человека» организует в Казани «Фестиваль добрых дел»

К шестилетию благотворительного проекта АНО «Приют человека» 28 сентября пройдет «Фестиваль добрых дел». Мероприятие пройдет на улице Каюма Насыри в Казани рядом с мечетью «Аль-Марджани».

«Мы состыковываем тех, кто хочет помочь, и тех, кому нужна помощь», — озвучил главную идею фестиваля руководитель АНО «Приют человека» Азат Гайнутдинов.

Фестиваль пройдет на трех площадках. На первой — «Зона добра» — гостей будут угощать пловом и чаем. Для детей будет организована школьная ярмарка. Вторая площадка — сцена, на которой пройдет концерт с участием детей-сирот, детей с ОВЗ. Министерство культуры РТ предоставит профессиональные коллективы.

«Мы хотим, чтобы "Приют человека" стал региональным знаменем, брендом нашей Республики», — сказал корреспонденту «Татар-информа» директор «Приюта человека» Александр Суханов.

На детской площадке будут работать аниматоры и ростовые куклы, точки с аквагримом. Вход на площадку платный — 100 рублей. Каждый ребенок также получит «Книжку добрых дел». Книга будет именной. Внутри нее — список добрых дел, которые ребенок сможет выполнить не только на самом фестивале, но в любое другое время. За каждые десять добрых дел, например волонтерство, ребенок сможет получить подарок в «Приюте человека» по адресу Бурхана Шахиди, 26. Первым добрым делом станет участие в фестивале.

Для ребят, которые скоро шагнут во взрослую жизнь, будут организованы лекции. Одним из спикеров станет имам-хатыб Московской Мемориальной мечети Асхат хазрат Гиматдинов.

«Нам очень важно, чтобы молодежь видела и понимала, что милосердие и благотворительность — это не просто слова. Это конкретные действия», — добавил Суханов.

На площадке будет также «Корзина доброты», где любой желающий может приобрести крупу для нуждающихся. В обмен благотворитель получит купон, с которым сможет принять участие в розыгрыше призов от спонсоров. Купон также выдается ребенку за вход на детскую площадку.

Среди призов также будут холодильники и стиральные машины, велосипеды, сертификаты на сумму 10 тыс рублей, роботы-пылесосы, 600 пакетов с продукцией «Nefis», утки и бутылки эмиза, сертификаты от парикмахерских и стоматологических клиник и многие другие.

«Со временем наш благотворительный проект превратился в универсальную площадку для взаимодействия бизнесменов, представителей органов власти и горожан, чтобы сообща оказывать помощь людям, которые в этом нуждаются», — рассказал Суханов.

За семь лет «Приют человека» накормил 2,25 млн человек, более 10 тысяч человек получили работу, было выдано около 11 тысяч комплектов одежды. Центральное здание приюта на Шахиди 26 стало «закрытым городком», как называет его Суханов. Здесь появились жилые модули, бани, парикмахерские, огород, и строится библиотека. Всего в Казани у «Приюта» функционирует 10 филиалов. По всей республике их 16, и еще 4 находятся за пределами региона.

«Мы ни в коем случае не плодим социальных иждивенцев. Наша конечная цель — вернуть человека к нормальному взаимодействию с обществом», — подчеркнул директор «Приюта».

Первоочередная задача приюта — закрыть базовые потребности человека: еда, ночлег и одежда. Но разовая и точечная помощь неэффективна, уверен Суханов. Так появилась идея экосистемы — медицинская, психологическая и юридическая помощь, трудоустройство, социализация. Но на этом работа по возвращению человека в общество не заканчивается.

«Человек начинает работать, у него появляются первые деньги. Здесь следующий этап большой работы — научить его пользоваться деньгами. Называя вещи своими именами, многие после первой зарплаты бегут за бутылкой», — рассказал «Татар-информу» Суханов.