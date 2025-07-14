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На главную ТИ-Спорт 14 июля 2025 10:14

«Мы не ожидали такого результата» - Голдобин о поражении сборной КХЛ со счетом 3:15

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«Мы не ожидали такого результата» - Голдобин о поражении сборной КХЛ со счетом 3:15
spartak.ru

Нападающий сборной звезд КХЛ Николай Голдобин прокомментировал поражение своей команды коллективу звезд НХЛ со счетом 3:15.

«Мы не ожидали такого результата, конечно (смеется). Все немножко были в шоке. Сейчас июль, так что мы не в самой лучшей форме, но все старались. Так или иначе, мы делаем это для людей, так что ничего страшного. Сейчас увидимся со всеми ребятами на ужине и все обсудим», – цитирует Голдобина Metaratings.ru.

Вчерашний «Матч года» в Москве между сборными звезд КХЛ и НХЛ носил благотворительный характер.

От «Ак Барса» в мероприятии принимали участие Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин и Артем Галимов.

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