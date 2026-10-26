«Мы не оставим это дело»: как волонтеры пяти районов Татарстана помогают бойцам

У школы села Новотроицкое Тукаевского района собирались люди. Негромко звучала музыка, рядом стояли руководители района, ветераны боевых действий, юнармейцы и школьники. В этот день отсюда отправляли очередную гуманитарную колонну в зону специальной военной операции.

Чуть в стороне стояла женщина, то и дело смахивавшая слезы вышитым носовым платком. Это была Таслия Ихсанова из села Тымытык Азнакаевского района. Для нее отправка груза имела особое значение: каждый сбор помощи стал частью жизни семьи после гибели сына Рамиля.

Мужчина добровольно отправился на передовую в сентябре 2024 года. В мирной жизни он воспитывал троих детей и считал защиту семьи своим долгом. В июле 2025 года связь с ним прервалась, а 19 мая 2026 года родные смогли предать его тело родной земле.

Таслия апа и ее муж Насыйх абый не замкнулись в своем горе. Вместе с волонтерской группой «Пчелки» они собирают помощь для фронта. Сельские женщины плетут маскировочные сети, шьют подшлемники и необходимое белье. Насыйх абый на личной машине доставляет собранные вещи.

«Когда мы полностью погружены в работу и отправляем помощь бойцам, сын будто встает перед глазами. Мы не оставим это дело. Как бы ни было трудно, продолжим помогать – пусть это станет данью памяти нашему Рамилю», – говорят супруги.

Подобные истории объединяет масштабное волонтерское движение, охватившее пять районов Татарстана. Сегодня в нем участвуют более 1200 человек.

У истоков объединения стоит жительница села Киров Актанышского района Венера Сабитова, многодетная мама десятерых детей. Помогать бойцам вместе с семьей она начала в 2022 году. Позже, навещая раненых в госпиталях, поняла, что волонтерам из разных районов необходимо объединить усилия.

«Когда я начала навещать раненых в госпиталях и увидела, как сильно им нужна наша поддержка, поняла: нам жизненно необходимо объединить силы волонтеров из разных районов», – рассказывает Венера апа.

Инициативу поддержали жители Тукаевского района, затем к работе присоединились добровольцы из других муниципалитетов. Сегодня одни плетут маскировочные сети, другие шьют специальные одеяла, собирают медикаменты, продукты и необходимые на передовой вещи.

Помощь не ограничивается отправками на фронт. В июне волонтеры побывали в одном из московских госпиталей, где организовали для раненых бойцов угощение домашними татарскими блюдами и концерт. В очередную гуманитарную колонну вошли травяные сборы, маскировочные сети, посылки от земляков и специальные одеяла, защищающие от тепловизоров и беспилотников.

Волонтеры также перенимают опыт друг у друга. Раиля Закирова, координирующая объединение «Надежда» в селе Тлянче-Тамак Тукаевского района, рассказывает, что добровольцы регулярно проводят встречи и мастер-классы.

«Например, шить защитные одеяла мы ездили учиться к коллегам из Азнакаево, а буквально на днях принимали у себя активистов из села Усы Актанышского района – показывали им все тонкости плетения маскировочных сетей», – говорит Раиля Закирова.

Насколько важна такая поддержка для военнослужащих, рассказал боец с позывным Гроза из Тукаевского района, приехавший домой в краткосрочный отпуск. После мобилизации в 2022 году он участвовал в боях под Донецком и Авдеевкой, получил контузию и ранение ноги. Восстановившись, вернулся на передовую. Сейчас служит на Добропольском направлении.

«Гуманитарный груз с родной земли согревает душу. А детские письма – это вообще святое. Перечитываем их по многу раз, а некоторые ребята носят эти листочки у самого сердца, под бронежилетом», – поделился боец.

В отпуск Гроза приехал не один: с ним верный четвероногий друг – пес по кличке Гроздик. Сейчас животное временно живет в деревне. Дни рождения хозяина и питомца совпадают.

«Пес преданно ждет моего возвращения. Победа точно будет за нами, мы в это верим!» – говорит военнослужащий.

На встрече он прочитал собственное стихотворение «Ребятам» – о боевых товарищах, последнем куске хлеба, которым делятся в трудную минуту, и потерях, которые невозможно забыть.

Вскоре последние коробки гуманитарного груза заняли места в машинах. Впереди у волонтеров новые заявки, сборы и отправки. «Мы не оставим это дело», – говорят родители Рамиля. Для них эти слова стали обещанием продолжать начатое сыном, а для всего волонтерского движения – напоминанием о том, что поддержка начинается с готовности каждого внести свой вклад.

Материал подготовлен при участии Гулии Ибатуллиной