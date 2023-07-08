«Мы не можем забыть их»: в Казани открылась выставка фотопроекта «Семья героя»

фото: © Регина Хисметова / «Татар-информ»

8 июля, в День семьи, любви и верности, в Национальной библиотеке Татарстана открылась фотовыставка «Семья героя». В проекте представлены портреты семей военнослужащих со всей республики, участвующих в специальной военной операции.

«Мы погрузились в историю каждой семьи защитников Отечества, участников специальной военной операции и постарались передать любовь, уважение, тепло близких через искусство фотографии. Семьи на портретах глубоко переживают свою историю. Многие из них проводили родных навсегда, а иные живут с надеждой на скорое возвращение с поля боя отцов, мужей, сыновей и братьев», — отметила руководитель фотопроекта Ангелина Галимова.

фото: © Регина Хисметова / «Татар-информ»

Уникальная, трогательная выставка знакомит посетителей с семьями участников СВО. На втором этаже левого крыла Национальной библиотеки представлены профессиональные фотоснимки людей, чьи близкие отправились защищать Родину, среди которых добровольцы. Жертвуя и рискуя своими жизнями, они проявили настоящее мужество и патриотизм. Экспозиция — возможность увековечить их подвиг, выразить благодарность и уважение.

Проект не может оставить зрителя равнодушным — фотографии передают чувства гордости, любви родных к героям нашего Отечества. История, происходящая у всех на глазах, изменила жизни многих. «Переживания в ожидании новостей — эти часы, эти дни бесспорно тяжелы. Сегодня как никогда мы должны объединиться. Мы не можем забыть тех, кто не вернулся с фронта. Они герои, совершившие подвиг, чтобы приблизить мирные дни. Мы гордимся вашими родными и близкими», — заявила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

фото: © Регина Хисметова / «Татар-информ»

Портреты символизируют единение, любовь и верность, силу и преданность, показывают, что семья — самая надежная опора, то, что нужно беречь. Символично, что открытие выставки состоялось в праздничный для всех день.

«В этом зале собрались многие, к кому в дом я приходил с неприятными новостями. Но моя миссия в разы легче того, что вы испытываете. Я выражаю огромную благодарность женщинам за то, что они отдали самое дорогое для сохранения мирного неба, и мужчинам — за их мужество и проявленную доблесть», — поделился руководитель военкомата Высокогорского района Александр Найденов.

фото: © Регина Хисметова / «Татар-информ»

Мероприятие завершилось экскурсией по библиотеке, состоялся музыкальный мастер-класс для детей. Семьям участников СВО вручили памятные подарки. Портреты фотографа Олега Каракулова будут представлены на выставках и далее. По окончании проекта снимки вернутся семьям героев.

Хисметова Регина