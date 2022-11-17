«Мы не можем ввести меньше, чем в прошлом году»: Татарстан готовит рекорд по вводу жилья

В Татарстане с начала года ввели свыше 2,9 млн квадратных метров жилья – на четверть больше, чем годом ранее. По этому показателю республика вышла на первое месте в ПФО и на пятое в России. Что движет отрасль и как мобилизация повлияла на планы Минстроя РТ, рассказал заместитель главы ведомства Ильшат Гимаев на пресс-конференции в «Татар-информе».

Ильшат Гмаев: «По состоянию на 17 ноября текущего года введено в эксплуатацию 2 млн 990 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 108,5% от плана» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«На сегодня мы вводим в частном домостроении львиную долю жилья»

«Я считаю, что несмотря на перипетии в экономике, год завершается достойно. Министерство строительства уже сформировало план на будущие периоды. Поддержка продолжается, объемы будут не менее, чем в текущем году», – подвел предварительные итоги года Ильшат Гимаев.

Он заметил, что в республике сформировался новый тренд – татарстанцы все больше выбирают частные дома.

«По состоянию на 17 ноября текущего года введено в эксплуатацию 2 млн 990 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 108,5% от плана или 124,3% к уровню прошлого года, из них: по линии индивидуального жилищного строительства (ИЖС) – 2,1 млн квадратных метров, по линии многоквартирного жилья – 853 тыс. квадратных метров. Доминирует ИЖС. Это стало традицией после пандемии, когда население стало строить загородные дома. На сегодня мы вводим в частном домостроении львиную долю жилья. Но многоквартирное жилье тоже строится и тенденция положительная, хотя пока соотношение один к трем», – сказал он.

В целом, по вводу жилья Татарстан занимает пятое место в России, уступая Московской области, Краснодарскому краю, Москве и Ленинградской области. Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан лидер.

«Многоквартирное жилье тоже строится и тенденция положительная, хотя пока соотношение один к трем» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Республика в этом году планирует выйти на 3,5 млн квадратных метров жилья»

Вметсе с тем, республика не планирует останавливаться на достигнутом. «Мы не можем ввести меньше, чем в прошлом году. Тогда мы ввели рекордные 3 млн 11 тыс. квадратных метров жилья. В этом году мы обязательно доведем до уровня выше этого показателя», – сказал замминистра.

По соглашению с Минстроем России республика в этом году планирует выйти на 3,5 млн квадратных метров жилья. «Мы к этим цифрам логично подходим», – сказал он.

Замминистра пояснил, что за последние 10 лет в Татарстане созданы «мощные заделы по ИЖС и многоквартирному жилью».

«Это удалось за счет того, что были подготовлены участки с дорогами. Создали территории, где население активно строилось. За последние два года катализатором по ИЖС стала пандемия, поэтому население начало активно возводить дома. У нас заделы идут на 2023 год, если бы их не было, мы бы не могли планировать следующий год», – поделился Гимаев.

«Доминирует ИЖС. Это стало традицией после пандемии, когда население стало строить загородные дома» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Объемы продаж нового жилья составляют более 48 млрд рублей, но мы наблюдаем падение»

Вместе с тем реализация квартир в новостройках упала. «У нас продажи на сегодня идут к тенденции уменьшения, после июня, июля, августа. Объемы продаж нового жилья на сегодня составляют более 48 млрд рублей, но при этом мы наблюдаем падение на 20-28%. Очень надеемся, что система господдержки, которая касается льготной, семейной и сельской ипотеки по мерам господдержки, сыграет свою положительную роль», – сказал он.

По его словам, в Татарстане работают 110 застройщиков. Они строят 217 многоквартирных домов, общей площадью 2 млн 94 тыс. «квадратов». По ним заключено более 14 тыс. договоров долевого участия.

«Отрадно, что на сегодня все они строятся в рамках проектного финансирования, где объекты застрахованы на 100%, и люди, вложив средства в рамках проектного финансирования, застрахованы от всех обстоятельств. По старым правилам у нас остался один объект на 11 тыс. квадратных метров. Фактически мы завершаем по старым правилам, когда напрямую привлекались деньги дольщиков. Это тоже нас радует», – сказал он.

По вводу жилья Татарстан занимает пятое место в России. Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан лидер Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если будет форс-мажор, дольщики смогут забрать деньги и купить у другого застройщика»

Во время пресс-конференции Гимаев также затронул проблему обманутых дольщиков.

«В Татарстане мы практически победили проблемы дольщиков. Было сдано свыше 1,5 млн квадратных метров жилья. Более 18 тыс. семей получили долгожданные квартиры. На сегодня остались два объекта в Нижнекамске и два в Казани – это парковочные места в два этапа к сданному объекту МЧС-1 на 915 дольщиков. Мы думаем, что в конце текущего года и первого полугодия 2023 года мы эти объекты сдадим», – сказал он.

По его словам, сейчас все объекты строятся по проектному финансированию, где со стороны банка ведется жесткий контроль за графиком строительства. «Это одна из гарантий, что объект строится вовремя. Вторая сторона вопроса – деньги лежат на эскроу-счетах. Если будет форс-мажор, дольщики смогут забрать деньги и купить у другого застройщика», – отметил замглавы Минстроя РТ.

«Народ, слава богу есть, даже уже не хватает объемов работ для всех» Фото: © «Татар-информ»

Татарстан начал завозить инженерное оборудование и плитку из стран Азии и Ближнего Востока

Частичная мобилизация задела не более 3% работников строительной отрасли Татарстана, продолжил Ильшат Гимаев.

«Этот процесс не повлиял на строительство объектов в республике. Забирали крановщиков, монтажников, стропальщиков, но у нас работает 88 тыс. строителей. Народ, слава богу есть, даже уже не хватает объемов работ для всех», – сказал он.

По его словам, в текущих экономических условиях Татарстан начал завозить инженерное оборудование и плитку из стран Азии и Ближнего Востока, в том числе Китая, Индии и Ирана. «Строительные материалы мы изготавливаем сами», – заметил он.

В Казани продолжается строительство первого участка второй линии метрополитена Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Метро сегодня не вышло на окупаемость, поэтому Президентом РТ поддержано строительство второй линии»

Говоря о строительстве знаковых объектов в этом году, Гимаев напомнил, что в конце августа в Казани был сдан IT-парк имени Башира Рамеева, а также построен квартал юстиции «где будут проводиться бесплатные консультации юридического характера для населения».

Он также отметил, что в Казани продолжается строительство первого участка второй линии метрополитена, от станции метро Фучика до станции Сахарова. Ожидается, что масштабная работа будет завершена к 2027 году.

«Казанское метро состоит из 11 станций. Садясь на станции Авиастроительной можно оказаться на Дубравной. Да, метро сегодня не вышло на окупаемость, поэтому Президентом РТ поддержано строительство второй линии, которое стартовало со станции Сахарова. Первый участок будет завершен на станции Фучика. Станция Сахарова обретает формы конструктивной готовности. Во второй линии активно осваивается финансирование – порядка миллиарда рублей в год. Мы по планам ГИСУ видим, у нас первый участок с двумя станциями будут сданы в 2027 году. Если будет опережающее финансирование, то, может быть, быстрее получится», – заключил Гимаев.