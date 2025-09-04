«Мы не можем себе позволить оставлять проекты в подвешенном состоянии»

Как евразийская кооперация помогает развиваться нефтегазохимической сфере в России, почему нашей стране важно иметь свои технологии, где РФ искать партнёров, обсудили на деловом завтраке Газпромбанка на Татарстанском нефтегазохимическом форуме с участием Раиса РТ Рустама Минниханова и зампреда правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса.





Торжественное открытие Татарстанского нефтегазохимического форума - 2025

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня на евразийском пространстве формируется новый каркас партнёрства»

Деловой завтрак Газпромбанка на Татарстанском нефтегазохимическом форуме в этом году был посвящен теме «Архитектура евразийской кооперации: новые форматы взаимодействия в нефтегазохимии и перспективы для бизнеса». Здесь собрались руководители и представители крупнейших предприятий отрасли из разных стран, в том числе генеральный директор, председатель правления «СИБУР» — Михаил Карисалов, генеральный директор «Татнефть» – Наиль Маганов, заместитель Председателя правления «КазМунайГаз» Дастан Абдулгафаров. Кроме того, мероприятие посетили руководители двух регионов: Раис Татарстана Рустам Минниханов и Глава Якутии Айсен Николаев. Банк представлял заместитель Председателя Правления Дмитрий Зауэрс. На мероприятии присутствовали руководители министерств промышленности, энергетики и природных ресурсов, а также нефти и экологии из России, Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Бахрейн. Модератором выступила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«В сегодняшних условиях вопрос непрерывности промышленного развития напрямую зависит от способности выстаивать долгосрочные кооперационные модели. Компании интересуют не только свободный доступ к рынкам сбыта, но и возможность совместного производства, инвестиций, разработки технологий и модернизация активов. Сегодня на евразийском пространстве формируется новый каркас партнёрства, гибкий и многовекторный, охватывающий не только страны ЕАЭС, но и другие государства», - дала старт завтраку Талия Минуллина.

В части выстраивания международной кооперации в странах ЕАЭС нефтегазохимия играет особую роль, так как многие страны союза обладают богатыми запасами углеводородного сырья и большим потенциалом для развития промышленности. Кожошев Арзыбек, Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК, в своем видеообращении отметил важность расширения кооперации в нефтегазохимии, которая становится ключевым элементом экономической интеграции в рамках Евразийского Союза.

«В условиях стремительных технологических изменений мы имеем уникальную возможность объединить усилия, знания и инновации для укрепления позиций на мировом рынке и создания устойчивого будущего для региона, учитывая значительный энергетический потенциал нашего региона» - отметил он.

Государства стараются находить новые, более гибкие и эффективные модели кооперации, где выгодополучателями будут обе стороны.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наша задача - сделать Россию импортонезависимой и лидером в части технологий»

Особенно интересен опыт Татарстана, который уже многие годы выстраивает долгоиграющие и перспективные связи со странами Евразийского союза в сфере нефтегазохимии. Большую поддержку в этом направлении Республике оказывает Газпромбанк, добавила руководитель АИР РТ.

«Как у нас завтракают в Татарстане: мясо, рыба, сыры, гусь, пироги. Перекус получается плотным, таким же, как наше взаимодействие с Газпромбанком», - улыбнулась Минуллина, передавая слово заместителю Председателя правления банка Дмитрию Зауэрсу.

Он подчеркнул в своем выступлении, что Татарстан можно назвать основой промышленного развития страны, к тому же он становится драйвером технологического развития в разных сферах.

«Убежден, что суверенитета и лидерства без собственных российских технологий достичь невозможно. В рамках всестороннего сотрудничества Банка и региона мы финансируем самые разные проекты. Всё это движение к импортонезависимости и ведущим позициям страны в критических технологиях, где нефть и газ, конечно, являются драйверами развития всех остальных индустрий», - заявил Зауэрс.

Касательно Евразийского экономического союза, он считает, что пора обратить внимание не только на промышленную кооперацию, но и на научно-техническое сотрудничество.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наш совместный фонд придаст дополнительную поддержку важным проектам»

Вклад Газпромбанка в развитие кооперации в странах Евразийского экономического союза отметил и Раис Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, банк успешно работает в республике много лет, успевает выступать партнёром в инновационных проектах.

«Сегодня мы движемся дальше. Мы вместе активно работаем над инновационными проектами. Мы создали фонд, который даст серьёзные возможности сфокусироваться на поддержке проектов. Второе направление - Газпромбанк является нашим партнёром в части развития исламского финансирования».

«Россия не должна быть зависима от кого-то в важных для себя отраслях»

Россия играет особую роль в выстраивании кооперации среди стран Евразийского союза в части нефтегазохимии. В перечне компаний, участвующих в соответствующей программе, больше половины - представители нашей страны. Но при этом важно не забывать о собственной технологической независимости, продолжил Глава Республики Саха (Якутия), председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» Айсен Николаев.

«Нефтегазохимическая отрасль имеет огромное значение для России. В том числе и Республика Саха(Якутия) активно развивает эту сферу. Но при этом и международная кооперация с ЕАЭС- крайне важное и нужное направление. Вступив в эпоху глобальных экономических ограничений, мы увидели, что многие наши западные «партнёры» просто встали и ушли, оставив все проекты в подвешенном состоянии. Мы не можем себе позволить такую ситуацию. Поэтому считаю, что работа по импортозамещению, которая сейчас активно ведётся по всей стране, движется в правильном направлении», - заявил он.

Фото: © автор Александр Сафронов

Особенно Николаев отметил вклад Татарстана, где нашли несколько решений для создания не имеющих аналогов в России производств, достойно заменивших западную продукцию.

«Санкции рано или поздно закончатся, и международное сотрудничество продолжит развиваться, но такая страна, как Россия, в важных для себя отраслях не должна быть ни от кого зависима», - пояснил Айсен Николаев.

«Международное сотрудничество - это современный и цивилизованный подход

Компанией, обращающей большое внимание на международную кооперацию, стал СИБУР. Она уже реализует ряд крупных проектов в разных странах, в частности, в Казахстане и Узбекистане, рассказал на деловом завтраке Газпромбанка исполнительный директор СИБУР, член правления компании Павел Ляхович.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Международное сотрудничество - это важный, современный и цивилизованный подход, с помощью которого можно создать действительно эффективное производство. Только вместе можно достигнуть хорошего результата», - сообщил он.

В частности, большую роль в развитии такого партнёрства, играют такие мероприятия, как Татарстанский нефтегазохимический форум. Именно на них комфортно и удобно находить новых партнёров, добавил Ляхович.

«Таким крупным компаниям, как СИБУР, важно международное сотрудничество, потому что оно открывает новые рынки с серьезными потенциалом и понятным запросом. Всегда приятно работать с партнёрами, которые говорят с тобой на одном бизнес-языке», - заключил он.

Как обеспечить надёжное финансирование международных проектов?

Важнейшими вопросами при реализации проектов, созданных в международной кооперации, остаются доверие и прозрачность. Для решения этой проблемы, существует ряд специальных инструментов, заявил первый вице-президент Газпромбанка Олег Мельников.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Так, банковское сопровождение позволяет проследить за целевым использованием средств, направленных на реализацию того или иного инвестиционного проекта, объяснил Мельников.

Оно представляет собой современную цифровую систему, которая позволяет промониторить путь средств до конечного получателя в проекте, проследить за ценообразованием, оптимизировать авансовую политику, оценить благонадёжность контрагентов и снизить риски, заявил первый вице-президент Газпромбанка. По словам спикера, технология пользуется все большим спросом, что отражается на портфеле Банка, который на сегодня превышает 24 трлн рублей и включает проекты практически из всех отраслей. Общий объем предотвращенных нецелевых расходов по проектам в 2020-2024 гг. достиг 400 млрд рублей. Механизм дает широкие возможности мониторинга расчетов, позволяя в режиме реального времени отслеживать исполнение проекта. При этом заказчик получает доступ к полному объему информации, включая обосновывающие документы участников инвестиционных проектов.

Фото: © автор Александр Сафронов

В завершении делового завтрака он вручил Талие Минуллиной букет цветов, отметив ее роль как постоянного модератора, обеспечивающего высокий градус содержательности делового завтрака на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.