Члены крупнейшей в Татарстане организации охотников и рыболовов - «Татохотрыболовобщества» - подготовили к отправке первую партию груза для помощи воинам, которые принимают участие в специальной военной операции. Охотники собрали комплекты теплого белья, медикаменты и многое другое, что может пригодиться защитникам Отечества.

По словам председателя общественной организации Ильхама Садыкова, в сборе помощи для воинов приняли участие все первичные организации «Татохотрыболовобщества».

«Мы не можем быть в стороне, так как в зону спецоперации ушло много рыбаков и охотников - членов нашей общественной организации. Кто-то из них отправился добровольцем, кого-то призвали по мобилизации. Но мы не делим воинов на своих и чужих. Собранную помощь для участников СВО мы планируем отравить вместе с одной из колонн, которые формирует «Единая Россия». Военные распределят груз по тем подразделениям, где он более всего необходим», - рассказал Садыков.





«Татохотрыболовобщество» ведет историю с 1868 года, когда решением министра внутренних дел Российской империи было создано Казанское общество правильной охоты. В современном виде организация создана постановлением Совета министров ТАССР от 21 декабря 1945 года сразу после Великой Отечественной войны.

Сейчас в рядах «Татохотрыболовобщества» более 7,5 тыс. членов. Как правило это люди, отслужившие в Вооруженных силах России, среди которых много действующих сотрудников и ветеранов силовых ведомств страны.





«Мы решили собрать предметы первой необходимости для наших воинов. Охотники как никто другой знают, что нужно людям в полевых условиях. В первой партии у нас комплекты теплого нательного белья и охотничьих костюмов, а также теплые носки, сигареты и медикаменты, которые мы собирали по рекомендации врачей», - пояснил руководитель организации.

Сбор помощи для воинов охотники из районов Татарстана привозят в офис головной организации на улице Фрунзе, 9 в Казани. Ильхам Садыков показал корреспондентам «Татар-информ» содержимое коробок, которые приготовили к отправке.

«Комплекты белья теплые, будут незаменимы в полевых условиях. А вот тут носки верблюжьей шерсти. Они плотные и хорошо держат тепло», - прокомментировал он.

Коробки с медикаментами комплектовались после консультаций с медперсоналом одной из крупных клиник Татарстана. Здесь перевязочные материалы, антисептики, анальгетики, препараты от заболеваний сердца и глаз, расстройств пищеварительной системы. Есть даже витамины, чтобы поддержать организм в стрессовых условиях.





«Мы собрали все, что необходимо для оказания первой помощи в полевых условиях, - что на охоте, что на передовой», - уточнил руководитель общества.

Ильхам Садыков подчеркнул, что в СВО отправляется первая партия. В дальнейшем помощь добровольцам и мобилизованным воинам в зоне спецоперации будет осуществляться на регулярной основе.

«Мы объявили сбор теплой одежды, медикаментов и всего необходимого в начале октября, пока в Казань поступила помощь только из 5 – 6 районов республики, в том числе Зеленодольского, Спасского, Альметьевского. В ближайшие дни мы организуем отправку и будем собирать новую партию. Оказание помощи нашим воинам будет продолжаться до окончания специальной военной операции», – подчеркнул председатель «Татохотрыболовобщества».

Частичная мобилизация воинов для участия в специальной военной операции проводилась в Татарстане, как и во всей России с 21 сентября по решению Президента России Владимира Путина. Пункты сбора и отправки в Татарстане были организованы на базе Казанского высшего командного училища и на территории комплекса «Казань Экспо».

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»