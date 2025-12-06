«Мы не могли остаться в стороне»: семья из РТ подарила бойцу СВО новый мотоцикл

Фото: пресс-служба администрации Новошешминского района

Жители Новошешминского района Татарстана продолжают активно поддерживать бойцов в зоне спецоперации. Новым примером искренней заботы стал поступок семьи Ильдуловых из села Чувашская Чебоксарка.

Как рассказали в пресс-службе администрации Новошешминского района, поводом для помощи стал простой человеческий разговор: Ильдуловы узнали от матери одного из бойцов, что ее сыну на передовой крайне необходим надежный мотоцикл для выполнения задач.

Решение было принято незамедлительно. Семья приобрела совершенно новый мотоцикл класса «Эндуро» — мощный, проходимый и идеально подходящий для сложных условий.

«Мы просто не могли остаться в стороне. Узнали, что парню там действительно нужна такая техника, и сразу решили помочь. Главное, чтобы это помогло ему в службе и чтобы все наши защитники вернулись домой», — сказала Людмила.

Уже в рамках следующей отправки гуманитарного груза из Новошешминска мотоцикл будет передан военнослужащему.