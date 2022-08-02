«Мы не ищем легких путей»: десантники в Казани отметили 92-ю годовщину ВДВ

В День Воздушно-десантных войск (ВДВ) представители «крылатой пехоты» со всего Татарстана собрались на митинг у мемориала Победы в парке Горького Казани. Как десантники встретили особенный для них день – в фотоистории «Татар-информа».

Митинг начался с построения – плечом к плечу встали мужчины разных возрастов: ветераны, те, кому довелось служить в ВДВ, и действующие военнослужащие. Выстроившись «на плацу», десантники маршем дошли до Вечного огня.

Сегодня – 92-я годовщина со дня создания ВДВ, напомнил председатель Союза десантников Республики Татарстан Юрий Суворов: «Десантники вписали немало ярких страниц в историю Русской армии. С первого дня своего существования Воздушно-десантные войска стали войсками передового рубежа, способными выполнять любую задачу».

«Воздушно-десантные войска: “крылатая пехота”, “голубые береты” – какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу “Никто, кроме нас!”», – зачитал он приветствие председателя Совета ветеранов РТ генерал-майора Александра Бородина.

На празднике в парке Горького собралось более 200 человек, причем многие пришли на митинг вместе с семьями.

«Это большой праздник, и, конечно, все приводят своих близких. Я считаю, что если в семье есть десантник, то это праздник для всей семьи, ведь родные должны поддерживать друг друга», – поделился с журналистами гвардии рядовой Алим Валеев. Он отметил, что на митинг прибыл вместе с 20 сослуживцами пешком, совершив 20-километровый марш-бросок от Юдино. «Мы не ищем легких путей и всегда поддерживаем форму, чтобы быть готовыми к выполнению поставленных задач, а также пропагандируем здоровый образ жизни и подаем хороший пример молодому поколению», – заявил он.

Для десантников воспитанники кадетского корпуса «Раифский Витязь» показали шоу. Кадеты продемонстрировали приемы армейского рукопашного боя, акробатические трюки, разбивали доски и даже горящие кирпичи голыми руками.

В заключение торжественной части праздника десантники почтили память погибших товарищей минутой молчания и возложили цветы к мемориалу Победы.

«Сегодня в парке Горького у нас прошел митинг в честь 92-й годовщины рождения Воздушно-десантных войск, потом мы выдвигаемся в парк Победы, где возложим цветы воинам-десантникам. Следом мы посетим захоронение наших товарищей, а последним пунктом станет визит в Пестрецы – там пройдет открытие бюста Василия Филипповича Маргелова (легендарный командующий ВДВ, – прим. Т-и)», – сказал председатель Союза десантников Казани Тимур Габутдинов.

Днем рождения Воздушно-десантных войск считается 2 августа 1930 года. В этот день во время учений в Воронеже впервые в Советском Союзе было выполнено полноценное десантирование 12 человек с парашютами для выполнения боевой задачи.

Василий Маргелов командовал Воздушно-десантными войсками с 1954 по 1979 год. Основные традиции ВДВ возникли как раз при Маргелове. ВДВ десантники сами неофициально так и называют – «Войска дяди Васи». К слову, голубые береты стали частью формы с подачи Маргелова.

ВДВ отличается от других войск особой системой психологической подготовки бойцов. Десант учит выживать в тылу врага и выполнять поставленную задачу во что бы то ни стало. И в этом случае можно надеяться только на самого себя. В результате складывается особая система взаимоотношений – десантное братство.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»