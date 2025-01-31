«Мы не имеем права их забывать»: в Казани почтили память молодогвардейцев Краснодона

«Единая Россия» вместе с учащимися возложили цветы к памятнику молодогвардейцев. В рамках мероприятия были открыты две «парты Героев» в память о погибших участниках специальной военной операции — Руслане Хананове и Антоне Шмелеве. События приурочили ко Дню памяти молодогвардейцев Краснодона.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Мемориальный комплекс был установлен во дворе гимназии в 2023 году, центр его — бюст Героя Советского Союза Олега Кошевого, который во время Великой Отечественной войны был одним из лидеров антифашистской организации «Молодая гвардия» в Краснодоне. Бюст был открыт в 1974 году и лишь недавно отреставрирован.

Рядом с Олегом Кошевым размещены портреты еще пяти молодогвардейцев, удостоенных звания Героев Советского Союза. Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Сергей Тюленин, Иван Земнухов и Иван Туркенич были запечатлены в камне совсем недавно. Это стало возможным благодаря усилиям активистов татарстанского отделения «Молодая Гвардия Единой России». Они получили финансирование через грант для НКО, занимающихся реализацией значимых социальных проектов на территории Татарстана. Благодаря этим средствам также была проведена реставрация бюста Олега Кошевого.

«Мы все знаем, что живем не в простое время. Этот год объявлен годом защитника Отечества, в нашей стране будут проходить масштабные события. Сегодня мы отдаем дань памяти молодежи, которая боролась с фашизмом, ребятам, которые отдали жизни в годы Великой Отечественной войны и тем, кто погибает в зоне СВО», – рассказала заместитель секретаря Татарстанского регионального отделения партии, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Воронова.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Она напомнила гимназистам, насколько важно поддерживать ветеранов и тружеников тыла, навещать их и семьи участников СВО.

«Фотографии, которые находятся на памятниках – это люди, память о которых мы должны чтить. Сложно представить и осознать тот ужас, который этим ребятам пришлось пережить. 71 молодогвардеец был убит в страшных трагических событиях. Молодогвардейцы сегодня продолжают дело, которое начинала подпольная антифашистская организация в годы Великой Отечественной войны. Мы не имеем права их забывать», – отметил депутат Госсовета РТ, руководитель Регионального штаба «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

После торжественного возложения цветов все направились в здание гимназии, чтобы перейти к следующему пункту повестки дня – открытию «парты Героев».

Инициатором проекта «Парта Героя» выступила партия «Единая Россия». С его помощью ученикам рассказывают о героях СВО, которые проявили мужество и самоотверженность на фронте.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня в гимназии №102 появились сразу две «парты». Одна из них посвящена Руслану Хананову. С 2009 по 2012 годы он служил в Новосибирске. После того, как его часть расформировали, он работал в Казани. Руслан стал одним из первых, кто после начала СВО подался в добровольцы и вступил в региональный батальон «Алга». 10 июня Руслан Хананов, выполняя задание, подорвался на мине. Посмертно его наградили орденом Мужества. Ему было 37 лет.

Еще один герой, чье имя прославила гимназия – капитан Антон Шмелев. Он выпускник Казанского высшего артиллерийского командного училища имени маршала артиллерии М.Н. Чистякова. В 2008 году, после получения диплома, его отправили служить в Екатеринбург. Антон Шмелев имеет множество наград, в том числе медаль «За отличие в воинской службе» III степени и «За возвращение Крыма». В 2022 году ему объявили благодарность за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга.

Последней его наградой стал орден Мужества. Его Антону Шмелеву вручили посмертно – офицер погиб 8 июля в 2022 году. Ему было 36 лет. Похоронили героя в Екатеринбурге, где живут его жена и дети. В Казани живут родители Антона Шмелева.