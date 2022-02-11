Эксперты о фильме «Слово пацана»: «Мы не должны романтизировать бандитизм»

Тысячи казанских подростков захотели сняться в сериале про бандитов и группировщиков. Небывалый ажиотаж вокруг предстоящих съемок вызвал бурное обсуждение в обществе. Многие татарстанцы опасаются, что фильм может стать романтизацией и оправданием страшного явления – «казанского феномена». Что говорят эксперты – в репортаже ИА «Татар-информ».

Режиссер Жора Крыжовников планирует снять восьмисерийный фильм по книге «Слово пацана»

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

В Казани состоялся кастинг актеров для съемок восьмисерийного фильма по книге Роберта Гараева «Слово пацана». Кинокартину по ее мотивам снимет Жора Крыжовников – создатель таких лент, как «Горько» и «Самый лучший день». Кастинг вызвал большой ажиотаж у казанцев: принять участие в нем вызвались более 4 тысяч человек, отбор пришлось даже завершить раньше, чем планировалось.

Кастинг-группа приглашала на пробы молодых парней от 14 до 23 лет, поскольку сценарий фильма охватывает несколько временных промежутков. На женские роли отбирали девушек 13-16 лет.

Обложка книги Роберта Гараева «Слово пацана»

По задумке авторов, фильм должен рассказать историю казанских группировок 1970-2010 годов от лица их участников. Однако идея создания киноленты пришлась по душе далеко не всем. Многие известные персоны и рядовые жители Татарстана усомнились в затее, приняв ее за пропаганду и «романтизацию» бандитизма, которая может сформировать ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи.

«Мы должны рассказывать о настоящих героях, а не романтизировать бандитизм»

Одной из тех, кто негативно отозвался о будущей киноработе, стала Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она поделилась с ИА «Татар-информ» своими опасениями.

Ирина Волынец: «Нельзя, чтобы дети стремились подражать бандитам» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Конечно, нужно смотреть на то, в каком ракурсе будет преподнесен материал. Героизация преступников и преступлений недопустима. Если фильм все-таки будет снят, нужно, чтобы он показал весь ужас и трагедию этого явления. То время унесло жизни многих молодых ребят, участники группировок убивали как друг друга, так и ни в чем не повинных людей», – рассказала детский омбудсмен.

Волынец уверена: фильм про ОПГ должен рассказывать о преступном мире без прикрас и ни в коем случае не вызывать жалость или симпатию к его представителям, как это, по ее мнению, уже происходило в отечественном кинематографе.

«В "Бригаде" показали, что якобы настоящая дружба, поддержка, взаимовыручка возможны только в этой среде. Многие хотели быть похожими на героев фильма. Им подражали. Мелодия из сериала стояла на звонке, и это считалось круто», – отметила Волынец.

Большой интерес подростков к кастингу вызвал серьезные опасения детского омбудсмена. Ирина Волынец считает, что желание молодых ребят сниматься в роли бандитов настораживает и заставляет задуматься. Стремление прославиться и заявить о себе для подростков вполне естественно, однако невольно возникает вопрос: если бы тема фильма была другой, было ли бы столько же желающих?

«Нельзя, чтобы дети стремились подражать бандитам. Сейчас мало рассказывают о настоящих героях прошлых лет и современности, а свято место пусто не бывает – если нет героев истинных, то появляются вот такие псевдогерои. А дети все равно хотят быть на них похожими, им нужен авторитет. Мы должны предоставить детям правильную картину мира и помочь понять, что такое хорошо, а что – плохо», – добавила Волынец.

Она подчеркнула, что эта тема волнует ее уже давно, еще в прошлом году она выступала с инициативой введения уголовной ответственности за распространение информации, популяризирующей и героизирующей преступления и преступников, поскольку считает это недопустимым и очень опасным.

«Те, кто жил в это время, знают, какой это был ужас. Я сама прекрасно помню, как мамы боялись выпустить детей из дома. Была самая настоящая война между улицами. Если ты состоял в группировке, ты был вынужден участвовать в этих боях. Если же нет, то тебя могли избить представители любой из группировок, поскольку ты "ничей". Причем это было распространено не только среди парней, но и среди девушек. Сейчас большинство их лидеров – на кладбище, другие – за решеткой», – отметила спикер.

По словам Волынец, «сорвать съемки» без убедительных доказательств популяризации бандитизма в фильме невозможно, однако оставлять все как есть детский омбудсмен не намерена.

«Сейчас мы готовим соответствующий запрос в адрес авторов фильма с просьбой предоставить нам текст сценария. Они, конечно, вполне могут сослаться на коммерческую тайну. Мы можем запросить хотя бы синопсис, но все же вряд ли получим исчерпывающую информацию. Кроме того, здесь большую роль будет играть мнение родительского сообщества и экспертов. Мы готовы обсуждать этот вопрос с широкими слоями населения», – поделилась спикер.

«Удивительно, что дело дошло до кастингов»

Отметим, что в книге Гараева ярко описаны будничные события жизни группировок – массовые драки, проломленные арматурой головы, сцены насилия над женщинами и кровавые расправы с бизнесменами, друзьями и случайными прохожими. Экранизация подобных сцен в фильме, для съемок в котором привлекаются подростки, насторожила и психолога Ирэн Боброву.

Ирэн Боброва: «Удивительно, что дело дошло до кастингов, идею должны были предотвратить на корню» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Я категорически против демонстрации сцен насилия, физического или психологического, даже их описания. Это разрушает личность, тем более неустойчивую психику подростков. Удивительно, что дело дошло до кастингов, идею должны были предотвратить на корню», – считает психолог.

По ее словам, даже чтение литературы с описанием подобных сцен может деструктивно сказаться на психическом состоянии подростка, не говоря уже о непосредственном участии в создании фильма.

Психолог отметила, что большой ажиотаж вокруг проб на участие в сериале в очередной раз вскрыл проблемы вокруг формирования моральных установок молодежи. Боброва убеждена, что современной системе образования необходимо усилить нравственное воспитание несовершеннолетних путем проведения тематических классных часов и тренингов силами психологов и приглашенных специалистов.

«В свое время я работала на телефоне доверия, непосредственно соприкасалась с жизнью подростков, и я понимаю, почему этот кастинг вызвал у них такой большой интерес. Сейчас уделяется очень мало внимания воспитанию нравственных норм. Понятно, родители, семья, но ведь есть еще школа. Если бы в школах вводили уроки нравственности, эстетики, проводились бы тренинги по формированию нравственных установок, тогда бы такого потока не было. Знаю, что этим вопросом занимаются, но этого недостаточно, поэтому необходимо усилить работу в этом направлении», – отметила спикер.

Есть ли среди создателей те, кто думает о том, чтобы от их работы была польза?

Своим мнением о готовящихся съемках с ИА «Татар-информ» поделился и создатель прогремевших в 1980-е годы документальных лент о подростковой преступности «Пустота», «ПТУ не с парадного подъезда» и «Страшные игры молодых» кинооператор-режиссер Николай Морозов.

Николай Морозов: «Сверхзадача подобных фильмов – не художественное воплощение, а желание помочь, открыть глаза этому "пацану"» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Мое самое главное опасение, что будут романтизировать ту ситуацию, которая была у нас в 80-е и 90-е годы, а это самое страшное, что можно только придумать. Есть ли среди создателей люди, которые думают не только о том, чтобы заработать деньги, но и о том, чтобы от их работы была польза?» – высказался режиссер.

По словам Морозова, к созданию подобных фильмов нужно подходить с большой осторожностью, разобраться с причинами и последствиями самого явления. Режиссер поделился, что одна из его кинолент – «Страшные игры молодых» в свое время шокировала общественность, но это был осознанный и необходимый шаг, чтобы зрители воочию увидели все ужасы системы группировок.

«Все эти проблемы никуда не делись, говорить о них все так же необходимо, но браться за эту тему нужно с умом. Сверхзадача подобных фильмов – не художественное воплощение, а желание помочь, открыть глаза этому "пацану", который заблудился, свернул не туда и не видит выхода из ситуации», – добавил Морозов.

Режиссер выразил надежду, что создатели «Слова пацана» понимают всю серьезность проблемы, которую хотят осветить в своем фильме, и подойдут к своей работе с максимальной ответственностью.

«Около десяти лет назад нас приглашали на тематическую встречу по поводу этой же проблемы. И ко мне подошли несколько женщин, которые на момент создания моих фильмов были еще девчонками, их могла затянуть эта клоака. Для меня это было как бальзам на раны, они подходят и говорят: ‘’Николай Алексеевич, только посмотрев ваши фильмы, мы поняли, что от этого надо уходить, что возможность уйти – есть, и мы это сделали’’. Вот это уже результат», – поделился Морозов.

«Казанский феномен» был не только в Казани

«Создание фильма уже не остановить, ведь прокуратура еще в свое время проверяла книгу, по которой он снимается, но результатов это не принесло. Если фильм будет поставлен как учебный: мол, ребята, вот так делать нельзя, то это будет здорово, если же наоборот – то весьма печально. Режиссеру нужно постараться донести до зрителей, что участники группировок испортили жизнь своим близким, родителям и в первую очередь – самим же себе», – считает заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафил Нугуманов.

Рафил Нугуманов: «Если фильм будет поставлен как учебный: мол, ребята, вот так делать нельзя, то это будет здорово, если же наоборот – то весьма печально» Фото: © ИА «Татар-информ»

Действительно, книга Гараева не успела выйти в свет, как оказалась в центре скандала. Еще в 2020 году прокуратура Татарстана решила проверить ее на предмет наличия пропаганды запрещенной в России идеологии АУЕ*. Внимание надзорного ведомства произведение Гараева привлекло после того, как выход книги анонсировали на телевидении. Тогда многие также посчитали, что автор романтизирует образ бандита. Однако явных нарушений закона в книге выявили.

По мнению Нугуманова, создание фильма тесно связано с понятием «казанский феномен». Это образное название ситуации, сложившейся в семидесятых-девяностых годах в Казани, когда молодежные группировки и продвигаемая ими «пацанская философия» были реальной силой и своеобразной идеологией подрастающего поколения.

Однако, отмечает Нугуманов, такая ситуация в те годы сложилась не только в Казани, но и во многих других городах России – взять хотя бы не менее известный «бандитский Петербург». Более того, добавил спикер, группировки есть и сейчас, а значит, проблема остается актуальной и говорить о ней надо, другой вопрос – как.

«Я считаю, что мы мало уделяем внимания молодежи. Подростки сейчас в гаджетах, в телевизоре и в Интернете, практически не вылезают. И школа сейчас больше учит, но не воспитывает. Мы должны уделять этому вопросу больше внимания», – заключил Нугуманов.

«Девяностые – часть нашей истории. Важно рассказывать ее честно»

Свою оценку предстоящим съемкам сериала ИА «Татар-информ» дала и заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева. Она отметила, что кино как форма художественного искусства, безусловно, оказывает влияние на своих зрителей. А поскольку дети и подростки особенно впечатлительны, а их ценностные ориентиры находятся на этапе формирования, к контенту для несовершеннолетних нужно относиться максимально внимательно.

Алла Кондратьева: «Думаю, у молодежи было желание именно "сняться в кино", а не "сняться в криминальном кино"» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«К съемкам "Слова пацана" пока сложно как-либо относиться, на текущий момент нет итогового сценария. Организаторы "Время кино" также не подтверждают связь с нашумевшей одноименной книгой. При этом организаторы выразили полное понимание, что романтизация АУЕ* – недопустима. Данный тезис закреплен в законодательстве России – движение АУЕ* признано экстремистским», – отметила спикер.

Алла Кондратьева добавила, что ажиотаж вокруг кастинга на фильм вызван скорее желанием подростков показать себя.

«Думаю, у молодежи было желание именно "сняться в кино", а не "сняться в криминальном кино". Участники так же, как мы, сценария пока не видели», – убеждена замминистра.

«Организаторы выразили полное понимание, что романтизация АУЕ* – недопустима. Данный тезис закреплен в законодательстве России – движение АУЕ* признано экстремистским» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Кондратьева отметила, что при создании подобных фильмов важно показывать историю «без романтики», сделать это можно с точки зрения сломанных судеб, сложных семейных историй. Правильно снятое кино может рассказать об этом, и тогда молодой человек сможет увидеть не «романтику», а тяжелые последствия тех времен.

«Девяностые – часть нашей истории. Важно рассказывать ее честно. Нашей молодежи тоже нужно быть предупрежденной. К сожалению, есть случаи, когда молодые люди втягиваются в незаконную деятельность без осознания. Мы не можем создавать вокруг молодых «стерильные пузыри», задача системы воспитания – показать и плохое, и хорошее, чтобы научить делать выбор в сторону хорошего. Уметь вовремя включить критическое мышление, сопоставлять правду и вымысел», – заключила Кондратьева.

«Может получиться талантливый проект, а может – бездарный фильм»

Председатель Союза кинематографистов Татарстана, режиссер Ильдар Ягафаров в своих рассуждениях также оказался не столь категоричен. Режиссер отметил, что фильмы о бандитах обладают неким драматизмом, из-за чего многим приходятся по душе, однако никакой пропаганды он в этом не видит.

Ильдар Ягафаров: «Жора Крыжовников – очень талантливый режиссер, и самое главное, что ему нужно показать, – добро должно победить зло» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Может получиться очень талантливый проект, а может – очередной бездарный фильм. Любое кино нужно снимать очень тонко и профессионально. Жора Крыжовников – очень талантливый режиссер, и самое главное, что ему нужно показать, – добро должно победить зло, если будет наоборот, разумеется, будет много вопросов. Любое искусство построено на противоречии добра и зла. Когда речь идет о бандитах, об убийствах, сюжет закручивается сильнее, поэтому люди и берутся за такие фильмы», – сказал Ягафаров.

«Широкое обсуждение фильма еще до начала съемок говорит о многом»

Как отметил руководитель пресс-службы Министерства культуры Татарстана Айрат Файзрахманов, «Слово пацана» далеко не первый фильм, в котором поднимаются проблемы криминального мира, это довольно широкое явление в культуре.

Айрат Файзрахманов: «Если фильм подобные проявления осуждает, главные герои делают для себя выводы, понимают пагубность молодежных группировок, тогда в этом есть воспитательный момент» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Необходимо понимать суть сценария, суть идеи, которая заложена в кино. Вызывает опасения, что в нем может быть некая романтизация, но если фильм, наоборот, подобные проявления осуждает, главные герои делают для себя выводы, понимают пагубность молодежных группировок, тогда в этом есть воспитательный момент», – считает Файзрахманов.

По его словам, широкое обсуждение в обществе фильма еще до начала его съемок уже говорит о многом.

«Это элемент если не цензуры, то ограничения. Гражданское общество включается в оценку еще даже не созданного произведения на этапе его идеи», – заключил Файзрахманов.

*Экстремистское движение, запрещенное на территории РФ