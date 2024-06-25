«Мы не должны прятаться за чьими-то спинами»: истории бойцов-героев на СВО

Фото: из семейного архива Николая Попова

«Еле дождался»

Житель Буинска Николай Попов заключил контракт, как только вышло разрешение на участие в специальной военной операции лицам старше 60 лет. В зону СВО он уехал в апреле прошлого года.

Николай Попов — военнослужащий в отставке. Окончил Ульяновское танковое училище. Работал прапорщиком в Ульяновске. Поэтому не мог найти себе покоя, когда совсем молодые, как его сын, ребята уезжали участвовать в боевых действиях. Он заранее подготовил все необходимое и при первой же возможности отправился в путь.

По словам жены Галины, Николая отличает сильное желание прийти на помощь в трудную минуту. С начала спецоперации он в числе первых обратился в военный комиссариат для заключения контракта. Тогда действовало возрастное ограничение, но он не успокоился.

Фото: из семейного архива Николая Попова

Наконец, после заключения контракта Попов попросил отправить его на передовую. И хотя татарстанец не штурмовик, а прапорщик, он всегда находится на передовой. В ноябре прошлого года получил тяжелое ранение от взрыва снаряда. Когда боевые товарищи выносили его из-под огня, Николай был без сознания. Осколки в том числе повредили лицо.

Житель Буинска несколько месяцев лечился в госпитале. А когда вернулся в семью и немного пришел в себя, вновь начал рваться к боевым товарищам. Он поддерживал с ними связь, поэтому знал, что нужен там. В последний раз уехал, даже не до конца пройдя медосмотр.

«Узнали, что на днях наш папа награжден орденом Мужества. Мы гордимся его способностью принимать серьезные решения, тем, что он всегда готов к защите своей семьи, страны», — заявила его супруга.

Фото: из семейного архива Николая Попова

Она рассказала о военной службе мужа. Спустя два года после свадьбы ее муж поступил в Ульяновское танковое училище. Пошел по стопам отца и братьев.

Куда муж, туда и Галина: она тоже обосновалась в военном городке. После завершения учебы Николай начал знакомить курсантов с военной техникой. В 1996 году, во время гражданской войны в Таджикистане, его направили туда. Спустя шесть месяцев он был ранен. Вернулся в Ульяновск и продолжил работу.

Позже Поповы переехали в родную деревню мужа — Чураково. Затем построили дом в Ембулатово — родной деревне Галины. Дочь Оксана и сын Дмитрий создали свои семьи, у них по четверо детей. Галина Николаевна держит домашнюю скотину и птицу. Дочь рядом, поэтому вести хозяйство ей нетрудно. Говорит, что самое главное в жизни — это мир.

Фото: из семейного архива Исаковых

«Вначале я заключил контракт, потом сын»

Уже после первой поездки с шефской помощью в зону специальной военной операции Ленар Исаков знал, что тоже будет там. С помощью для земляков в составе буинской делегации он приезжал пять раз. После последней поездки осенью прошлого года и сам отправился к ним, заключив контракт с Министерством обороны. Спустя пять месяцев вслед за отцом поехал сын.

На днях Ленар приехал в отпуск. Он два года служил в рядах Советской Армии в Афганистане, затем создал семью, вырастил троих детей. Казалось, ему не о чем было беспокоиться.

Однако после поездок в зону спецоперации его долго не отпускала мысль о молодых людях — ровесниках его сына. Самым трудным для него было уезжать домой, оставив их. «Я здесь, а они там охраняют наш покой, подвергая опасности свои жизни», — пояснял он. А последней каплей стала горечь от потери близких друзей, участвовавших в спецоперации. С его решением в семье согласились.

Фото: из семейного архива Исаковых

Ленар уехал в сентябре прошлого года. А в январе работавший в ледовом дворце «Арктика» тренером старший сын Рашит сказал матери о том, что заключил контракт.

«Сообщение пришло мне от сына, когда он сел в самолет. По правде говоря, я гордился его решением, хотя он еще и семью не создал. Мы служим в одной дивизии. Рядом есть буинские парни. Наша задача заключается в обеспечении бойцов боеприпасами», — рассказал отец.

По его мнению, Россию невозможно победить, ведь он сам видит, что вместе служат отец, сын и внук. В их дивизии есть такие примеры. Когда чувствуешь за спиной такую поддержку, подымается боевой дух, уверен он.

Семья Исаковых многодетная. Также они воспитывают внука. «Если Отчизна зовет, мы не должны прятаться за чьими-то спинами. Наш дед защищал родную землю от фашистов. И я, и последующее поколение остаются преданными родной земле», – считает Ленар.

Фото: из семейного архива Багаутдиновых

Алмаз Багаутдинов награжден медалью «За боевые отличия» и орденом Мужества

Гвардии ефрейтор Алмаз Багаутдинов из Буинского района защищает Родину с первых дней начала специальной военной операции. О награждении родителям с места службы сына сообщают не впервые. Еще недавно ему вручили медаль «За боевые отличия» Министерства обороны России. В этот раз молодой человек отправил и фото, на котором запечатлен в момент прикрепления государственной награды на грудь командованием на месте боевой службы.

«Мама, как у вас дела? Меня опять наградили», — написал Алмаз несколько строк. По словам Рамии Багаутдиновой, любовь ее ребенка к Отчизне для нее большая гордость, а самая большая радость — весть о том, что он жив и здоров.

Алмаз Багаутдинов — выпускник Буинского ветеринарного техникума. Получил юридическое образование. Физически подготовленный парень проходил учебку в Астрахани, а срочную службу — на военно-морском флоте в Дагестане.

Тогда Алмазу предложили службу по контракту. После демобилизации Алмаз устроился на работу в отдел внутренних дел Казани. А спустя некоторое время сказал матери, что у него есть желание продолжить службу по контракту. «Я все разузнаю, а потом посоветуюсь с вами», — сказал он.

Фото: из семейного архива Багаутдиновых

Рамия и Ильдус переживали, но противиться желанию сына не стали. Его отправили в десантные войска в Анапу. От отпуска до отпуска пролетели 8 лет. А о том, что 24 февраля 2022 года Алмаз уехал на место проведения специальной военной операции, они даже не знали.

«Всегда так было, и сейчас. Он не рассказывал нам о военной ситуации, тяготах. Всегда говорил: „Мама, все хорошо, за меня не переживайте“. Что я пережила в первые дни начала военной операции, сама только знаю. Тогда нас очень поддержали коллеги, руководство и даже незнакомые люди. Это может понять только тот, кто сам пережил такое», — рассказала мама бойца.

«Пусть дети будут живы и здоровы, таких, как мы, кто ждет детей, много. Вот сейчас звонят, увидев в городе большое фото Алмаза, выражают свои пожелания. И на душе становится как-то легче», — говорит Рамия Багаутдинова.

Фото: из семейного архива Багаутдиновых

Алмаз Багаутдинов также награжден орденом Мужества. Указом Президента России орденом награждают героев, проявивших героизм на поле боя.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.