«Мы не диванные патриоты»: боец Хирург рассказал, почему подписал контракт с МО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Потому что патриоты», — так бойцы из Набережных Челнов объясняют свое решение подписать контракт на военную службу. Сейчас некоторые из них находятся в краткосрочном отпуске.

«С детства мечтал быть хирургом», — говорит военнослужащий. По этой причине он и взял себе такой позывной. Мужчина шутит, что теперь он — внештатный медик и стрелок.

Челнинец подписал контракт на военную службу.

«Был Афган. Меня не взяли из-за того, что я один в семье был. И тут я решил уже добровольцем уйти, защитить своих, страну, детей. Мы не диванные патриоты. Хотелось свой личный вклад внести. Воспитание, патриотизм — это в нас присутствуют. Оно никогда не уходило, никогда и ни с чем. Всегда боремся за правду, за своих детей», — рассказал военнослужащий под позывным Хирург.

Еще один военнослужащий гордится тем, что он — солдат Российской Армии. Мужчина также заключил военный контракт с Минобороны страны.

«Ответ будет короткий. Я люблю свою Родину, и я пошел ее защищать. Я — патриот Российской Федерации. Победа, безусловно, будет за нами. Там, где мы, там Победа! Да здравствует морская пехота!» — убежден военный.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Бойцы заключили контракт в пункте отбора на военную службу. Он находится в военном комиссариате Комсомольского и Тукаевского районов. Работа организована ежедневно с 8 утра до 8 вечера, без выходных. Те, кто в отпуске, рассказывают о том, как несут службу.

«Мы их встречаем, ставим на воинский учет, разговариваем, общаемся, узнаем о тех настроениях, которые у них присутствуют. Настроение у ребят хорошее, боевое. Все те задачи, которые командование ставит перед всеми подразделениями, в которых они служат и воюют, все это дело выполняется», — рассказал военный комиссар Комсомольского и Тукаевского районов Дамир Валиев.

Все социальные гарантии, денежное довольствие военнослужащие получают, сообщил военком Комсомольского и Тукаевского районов. Сумма единовременной выплаты для тех, кто подписал контракт в Татарстане в первые два месяца лета, будет увеличенной. Она может достигать до миллиона рублей с учетом всех надбавок от предприятий и городов.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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