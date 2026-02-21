Антон Салакаев о 30-летии «Волга-Волга»: «Мы уже сто раз перегорели и вновь возродились»

ВИА «Волга-Волга» почти 30 лет объединяет музыку, юмор и творчество: коллектив пишет авторские песни, играет каверы и поддерживает молодых исполнителей. В прошлом году фронтмен группы Антон Салакаев отметил 50-летие, а в 2027-м юбилей ждет сам коллектив. О том, как группа готовится к этой дате, музыкант рассказал в интервью «Татар-информу».





«Иду по жизни с девизом ‘’Всё только начинается’’»

– Антон, давайте начнем наш разговор с «полтинника». Пятидесятилетие – важный рубеж. С какими мыслями вы подошли к этой дате? Какие личные итоги могли бы подвести?

– У меня есть девиз, ориентир, с которым я живу и таким образом держу себя в тонусе: «Всё только начинается».

Честно говоря, у меня не было намерения специально решать для себя: «Я не буду подводить итоги». Но на практике именно так и получается. Каждый раз, когда я начинаю что-то новое, прошлое постепенно уходит, и я переключаюсь на актуальное сейчас. Можно сказать, почти мгновенно забываю о том, что было до этого.

Мне пятьдесят, но каждый вечер, ложась спать, я почти никогда не думаю о том, что произошло. Я думаю о том, как придумать что-то интересное, что порадует меня, моих близких, поклонников.

– А если говорить о творчестве, ответ будет аналогичным? К нему тоже применим такой девиз?

– Мое творчество – это моя жизнь, и поэтому я чувствую себя по-настоящему счастливым: я занимаюсь тем, что люблю, и могу делать это всегда, бесконечно.

Конечно, в творчестве бывают моменты, когда мечты не сбываются мгновенно. Именно поэтому мы продолжаем жить и двигаться только вперед.

– К пятидесяти годам у каждого появляется свой багаж жизненной мудрости. А что важного открыли для себя вы?

– О, это, конечно, масштабный вопрос. Во-первых, я понял, что нужно очень дорожить отношениями с близкими людьми и ценить дружбу. Для меня это не просто слово – это настоящая дружба с большой буквы, умение быть верным другом и по-настоящему ценить тех, кто рядом.

Во-вторых, важно жить так, чтобы твои близкие не страдали. С возрастом начинаешь понимать это глубже.

– Как прошел ваш юбилей? Вы отмечали его в кругу друзей, семьи, коллег по творчеству или устроили что-то особенное для себя и поклонников?

– Честно могу сказать, был момент, когда вообще не хотелось ничего делать. Это не заигрывание с публикой или с самим собой – просто объективно не хотелось отмечать. Вокруг было столько рабочего процесса, что казалось: пусть всё идет своим чередом.

Но чем ближе подходил юбилей, тем яснее становилось, что друзья, близкие, коллеги не дадут остаться в стороне. Поздравления, подарки, внимание – всё это неизбежно. Тогда я понял: юбилей нужно провести на сцене.

В итоге мы организовали такой вечер, который, по отзывам людей, получился очень добрым, теплым и душевным. С одной стороны, хотелось быть на сцене, с другой – избегать этого юбилейного пафоса. Конечно, звучали очень приятные слова в мой адрес, и порой хотелось то заплакать, то засмеяться – эмоции буквально колотили из стороны в сторону.

Но главное – это тепло, которое чувствовалось от людей. И я очень счастлив, что свой юбилей провел именно на сцене, а не сидя за столом.

– О чем вы сегодня мечтаете как музыкант, а о чем просто как человек?

– У меня все настолько связано с творчеством, что, честно говоря, я не могу отделить себя как человека от себя как артиста. Как я уже говорил в одном из первых вопросов, вся моя жизнь переплетена с музыкой: мои близкие, друзья – все так или иначе участвуют в моем творчестве. Я их подтягиваю к концертам, устраиваю квартирники на студии, стараюсь, чтобы как можно больше друзей и близких приходило на выступления.

Даже когда я занимаюсь чем-то нетворческим, мысли о музыке не покидают меня: я думаю о новых песнях, проектах, гастролях. Так что говорить о мечтах вне творчества для меня довольно сложно. Возможно, самая «банальная» мечта – провести месяц без работы и гастролей. Но как только удается вырваться на отдых, через три-четыре дня я уже скучаю по сцене, по музыке и публике.

Конечно, хочется больше времени уделять близким, друзьям, быть рядом с семьей. Им не хватает меня дома – то студия, то концерты, то гастроли.

Если мне удается хоть немного радовать людей своим творчеством, я понимаю, что делаю это не зря. Главная моя мечта в творчестве – продолжать быть на сцене, творить, делиться музыкой с людьми.

«Мы не делаем модных песен»

– Поскольку музыка для вас – это неотъемлемая часть жизни, давайте поговорим о группе. «Волга-Волга» определяет жанр, в котором выступает, как «Ска-фолк-рок-бардак с легким городским романсом». Как вам с ребятами пришла в голову такая невероятная формулировка? Это была шутка, попытка максимально точно описать звучание или же внутренняя философия группы? Спустя почти 30 лет изменилось ли ваше понимание этой концепции?

– Совсем недавно, находясь на студии, мы обсуждали, как определяется временной бэкграунд любого артиста или группы. Кто-то может сказать, что «Волга-Волга» не имеет собственного лица, и, возможно, это прозвучит грубо. Но я считаю, что формулировка «ска-фолк-рок-бардак» и все эти эпитеты с самого начала определили нашу стилистику.

Мы достаточно мультиорганизованные в творчестве, а может, даже и наоборот – мультинеорганизованные. Мы пишем разные песни, и у нас в коллективе несколько авторов. Да, на самом раннем этапе песни в группе писал только я. Но со временем мне захотелось, чтобы все творческие участники могли проявить себя. Это, возможно, размывало стилистику коллектива, но со временем именно это и сформировало ее.

Сегодня среди музыкантов появилось даже такое выражение: «Сделай по-волжски». На первый взгляд, оно может ничего не значить, но когда его используют, сразу становится понятно, о чем речь.

Что касается формулировки «ска-фолк-рок-бардак» – мы решили не отказываться от нее. Ска – это наше основное музыкальное направление: веселая музыка с дудками, баянами, духом праздника. Фолк – потому что в нашей музыке очень много фолка, причем не обязательно русского или татарского, мы используем разнообразные этнические инструменты. Например, песня «Ира» записана с китайским народным инструментом. Рок – понятно, мы все родом из рок-н-ролла, из того самого чувства, которое называется рок. А «бардак» – потому что, когда все это соединяешь, получается такой музыкальный бардак в хорошем смысле слова.

Если бы была возможность, мы добавили бы еще массу эпитетов. В этом есть юмор – и он присутствует во всем нашем творчестве. С годами это определило понятие «волжский стиль», или, как мы называем, «волжский расколбас».

– Какая композиция для вас самая любимая и какую чаще всего просят исполнить зрители на концертах?

– Если говорить о любимых песнях, я могу сказать словами многих музыкантов, чьи интервью я читал: каждая новая песня для автора – любимая. Особенно когда песни льются как из рога изобилия – в 15-20 лет это происходит очень часто. С годами каждая новая песня становится особенно ценна, на вес золота.

Кто-то считает, что все лучшее уже написано, и зачем тогда создавать новое, а кто-то говорит, что лучшее еще впереди. У меня же каждый раз, когда появляется новая композиция, она становится моей любимой хотя бы на какое-то время. Сейчас, например, у нас две совсем новые песни: «Прощай, Земля» и «Спасибо». На подходе еще несколько композиций, и пока они новые, на сцене особенно хочется петь именно их.

Если говорить о старых композициях, одна из моих любимых – «Судьба-кручинушка», которую я написал в соавторстве с нашим гитаристом Эдуардом Фазульяновым.

Что касается публики, тут все проще: у каждого коллектива есть свои знаковые песни. У нас это, безусловно, «Ира». Ее зрители просят всегда, даже когда мы пытались на какое-то время дать «обет молчания», потому что она нам уже порядком надоела. В среднем мы исполняем ее около 200 раз в год, не считая бисов. Но публика не дает забыть, и мы продолжаем ее играть.

Со временем я начал называть припев этой песни мантрой – мантрой счастья. На сцене говорю людям: «Давайте спойте вместе с нами, и вы будете счастливы». Эта игра слов: «Ира рай-ру-ри-ра» – ложится на слух с нотами и создает определенный эффект. Второе место по популярности у нас занимает песня «С тобой», а дальше – много других любимых композиций.

Я до сих пор не знаю точного рецепта хита, хоть написал не одну и даже не десяток песен. Можно лишь примерно предугадать, какая песня будет удачнее другой.

– Раз уж мы заговорили о написании песен, интересно узнать ваше мнение о новой тенденции: искусственный интеллект все активнее входит в нашу жизнь, и в чартах уже появляются композиции, созданные ИИ. Как вы к этому относитесь?

– Наверное, рано или поздно наступит этап в развитии человечества, когда ИИ сможет заменять какие-то сферы, а где-то уже сейчас очень помогает. Отказываться от этого и говорить: «Нет, этого не должно быть» я не стану. Я не собираюсь брюзжать, как старичок.

Но если говорить про меня лично – это не мое. Пусть иногда ИИ пишет песни, я их слушаю, тексты и музыку, и в большинстве случаев могу предугадать, что это работа ИИ. Но до того уровня душевности, который достигается, когда песню пишет человек, пока еще здесь не дотянули.

Если говорить глубоко о творчестве, мое отношение скорее негативное. Меня больше волнует, что нынешнее поколение может перестать учиться писать самостоятельно. Ведь создание песни – это не просто нажатие кнопки. Для музыканта и поэта, особенно в группах вроде «Волга-Волга», написание песни «на заказ» – важный опыт. Это помогает развивать чувство текста, мелодии, композиции.

Конечно, иногда можно пофантазировать, повеселиться, попробовать что-то с ИИ – почему бы и нет. Но ставить это во главу угла и говорить, что теперь это и есть настоящее творчество, – ни в коем случае. Творчество – это все же душа, а не алгоритм.

«Пока живешь творчески, вместе с тобой живет аудитория»

– В одном из интервью вы говорили, что «Волга-Волга» дает более 150 концертов в год и, помимо этого, участвует во множестве фестивалей. Что помогает вам выдерживать такой бешеный темп и не выгорать?

– Мы уже давно сто раз перегорели и вновь возродились из пепла. На самом деле секрета как такового нет. Каждый раз, когда меня спрашивают об этом, я честно отвечаю: коллектив существует уже почти 30 лет, люди меняются, музыканты приходят и уходят.

Появление свежей крови в коллективе всегда приносит что-то новое, даже просто в отношениях между людьми. Отчасти это помогает спасаться от выгорания. Я знаю группы, где руководители не могут позволить себе смену музыканта, и тогда приглашают новых людей хотя бы для записи альбомов. Это дает толчок всему коллективу двигаться дальше, а значит, не выгорать.

Выгорание наступает, когда нагрузки много, а движение вперед остановлено. Иногда помогает отдых, иногда – просто искра нового вдохновения. Появляются новые идеи, и внутренний движок не дает выгоранию развиться полностью.

Наверное, многое зависит от изначального творческого запала, который у каждого заложен природой, родителями, Богом – кому как удобно. У всех есть свой лимит, и кто-то расходует его быстро, а кто-то умеет грамотно использовать. Выгорание встречается не только в творчестве, но и в жизни вообще – в профессии, в личной жизни.

С возрастом мы становимся мудрее, умнее и принимаем моменты выгорания как очередное испытание, которое нужно пройти.

– Как вы думаете, за счет чего ваша музыка продолжает находить отклик у молодых слушателей, выросших уже в другой культурной среде? И что делает ее популярной у людей из разных регионов России, а не только в Поволжье? Многие группы остаются локальными: создаются в Казани и выступают только здесь, а вас знают по всей стране.

– Я могу лишь догадываться, в чем секрет. Слава богу, мы не распались на одном из сложных этапов, как многие популярные группы, и продолжаем творить. Когда выхожу на сцену и вижу молодых людей, понимаю: аудитория обновляется, но наша музыка все так же находит отклик. Старшего поколения, конечно, больше, но новые слушатели тоже открывают для себя «Волга-Волга».

Если писать новые песни и нести их через концерты, соцсети, радио, интернет, аудитория всегда будет обновляться. Я говорю молодым музыкантам: не пишите в стол, пишите для сцены, для слушателей, для интернета. Как только песня готова – делитесь ею, тогда группа живет. Писать только для себя – значит уходить в тень.

Пока живешь творчески, вместе с тобой живет аудитория, пришедшая 30 лет назад, и та, что пришла пять лет назад.

Мы не делаем модных песен – они быстро «уходят в песок». «Ира», например, вообще не модная, но написана от души, и именно это дает результат. Сейчас мы готовим два новых альбома к тридцатилетию: кавер-альбом и авторский. Надеюсь, там будет много песен, которые тоже найдут отклик.

Так что главный секрет – не останавливаться. Молодой музыкант всегда найдет своего слушателя. Даже если это не 15 тыс. человек на стадионе, а 15 на квартирнике – эмоций там больше, чем на большой сцене. Вперед и с песней!

«Наше кавер-творчество постоянно ставит подножку авторскому»

– Многие считают ВИА «Волга-Волга» родоначальником кавер-культуры в стране. Насколько вам комфортно выступать в таком статусе? Не обидно ли, учитывая, что у вас много авторского материала?

– Объясню, почему для нас это уже совсем не обидно. Раньше, конечно, немного цепляли такие слова, потому что большинство называют кавер-группами тех, кто создается для банкетов, свадеб, юбилеев: собрались – сыграли, заработали копеечку. С этого момента группа, по сути, мертва.

Наша история с каверами сложилась иначе. Пошутили над песней, спели под баян «Белые розы» – и песня зажила иначе. Когда нас сравнивают именно с теми самыми свадебными кавер-группами, да – немного обидно, но не за себя, а за то, что есть коллективы, рождающиеся только для этого.

Мы же сделали иначе: наши каверы часто превращаются в угадайку – люди стоят, угадывают песню до начала куплета, танцуют и смеются. Мы делаем это интересно, витиевато с точки зрения аранжировок, насколько позволяет наша профессиональная подготовка. И если кавер-группа при этом еще пишет авторские песни – это имеет смысл.

Да, иногда наше кавер-творчество ставит подножку авторскому, особенно на телевидении. Продюсер может сказать: «Вы же больше кавер-группа!» Но мы-то знаем, что у нас почти десять авторских альбомов!

Людям хочется старого, доброго, но весело переделанного – как делаем мы. Так что мы уже смирились с этим, приняли, и слово «обидно» ушло из нашего лексикона. Главное – мы продолжаем писать авторские песни и никогда не превращаемся в свадебную кавер-группу. Для меня это самое важное.

– Исполняя каверы, вы ведь берете на себя определенную ответственность. Какие отклики получаете от авторов и самих исполнителей?

– Я считаю, что самое тяжелое для музыканта – осознавать, что людям в зале фиолетово, если кавер просто повторяет оригинал и ничего твоего в нем нет. Они танцуют, им весело, но для музыканта это тяжело – хочется, чтобы в музыке были свои авторские находки.

У нас много отзывов от оригинальных исполнителей. К тому же нас постоянно спрашивают: «А как же с авторскими правами?» Самое главное – мы лично знакомы почти со всеми авторами оригинальных песен. Мы показываем им наши версии, присылаем записи или встречаемся на концертах и получаем полноценное одобрение на дальнейшее исполнение.

Это улыбка, большой палец вверх и слова: «Да, в этой версии песня обретает новое прочтение и новую жизнь». И, по большому счету, так оно и есть.

«Времени и творческих сил на продюсирование пока не хватает»

– Вы упомянули, что «Волга-Волга» выступает отчасти как продюсерский центр для молодых исполнителей. Расскажите немного о студии, центре и тех артистах, с которыми сейчас работаете.

– Продюсирование – это громко сказано. Мы не называем нашу студию именно продюсерским центром, хотя к нам приходит очень много молодых коллективов. Все начинается с того, что мы даем возможность музыкантам записать свое творчество за минимальные деньги.

Для меня, как для руководителя студии, это не бизнес – совсем нет. Благо есть другие направления, где я как творческий человек и просто как бизнесмен могу зарабатывать деньги. А здесь я просто даю возможность молодым музыкантам записать свои песни. Сейчас, например, в процессе записи несколько композиций юных музыкантов из Казанской школы рока. Мы очень рады, что ребята приходят к нам и им нравится работать в нашей студии.

Дальше, если молодой артист видит свое движение, в том числе вместе с нами, у нас есть площадка для небольших квартирников – место, где можно показать себя не только в интернете, но и живьем перед аудиторией. Все это делается не ради бизнеса, а на полном альтруизме: оборудование, сцена, свет – все предоставляем.

Более глобальный уровень – фестиваль «Волга-Волга». Мы проводим его летом и зимой в разных городах Татарстана, включая Казань. Здесь молодые исполнители могут выступать перед аудиторией, а также онлайн – все наши фестивали обязательно транслируются. В пандемию просмотры достигали 500–700 тысяч, сейчас – десятки тысяч одновременно.

Фестиваль – это как раз то место, где молодые исполнители, с кем мы сотрудничаем и с кем работаем, могут проявить себя. Кроме того, они выходят на одну сцену вместе с известными музыкантами, группами. Еще раз повторюсь: это не делается ради бизнеса. Скорее, это шоу, но не шоу-бизнес. Для меня лично нужно для того, чтобы понять, насколько я могу быть полезен как состоявшийся артист и музыкант, имеющий уже какую-то наработанную платформу, или, если использовать модное слово, свой бэкграунд.

Если говорить о том, чтобы работать напрямую как продюсер, вести коллектив от начала до конца, пока этим мы не занимаемся. «Волга-Волга» сама гастролирует, записывает музыку, и пока нет времени полностью вести кого-то «от нуля до Олимпа». Но чем можем – помогаем.

Можно сказать, что у нас есть три уровня поддержки молодых артистов: студия звукозаписи, студия как концертная площадка для квартирников и фестиваль «Волга-Волга» – большая сцена и онлайн-платформа одновременно.

– Можете назвать конкретные группы или исполнителей, с которыми вы сотрудничаете?

– Это практически все татарстанские группы из Казани, Нижнекамска, Чистополя, Набережных Челнов.

Что касается известных исполнителей, «Волга-Волга» дружит с Костей Кулясовым и группой «Анимация», группами «Мамульки Бенд», «Скворцы Степанова», «Братья Грим» и многими другими.

У нас есть совместные проекты с Евгением Маргулисом, Владимиром Шахриным, а сейчас готовим проект с Екатеринбургом в Год свердловского рока.

«2026 год будет посвящен творческой подготовке к 30-летию группы»

– Какие творческие планы у коллектива на ближайший год?

– Планы – не выгореть в год перед тридцатилетием группы. В 2027-м мы будем праздновать юбилей и решили, что будем в основном проводить время на сцене: концерты, большой тур, а возможно, что это будут даже и два тура – весенний и осенний.

Поэтому 2026 год мы решили посвятить творческой подготовке к юбилею. В планах новый кавер-альбом. Одна из песен уже вышла – «На белом покрывале января» с Васютой и группой «Сладкий сон». Сейчас в разработке еще множество треков с другими артистами – ждем ответов, заключаем контракты.

Обязательно будет новый авторский альбом. Уже есть несколько готовых песен, которые мы будем выпускать в течение года по мере готовности, не томя аудиторию. Все песни будут сопровождаться видеоработами – клипами, рилсами и другими современными форматами.

Все это мы будем делать, чтобы к 2027 году подойти с новым багажом творчества.

Также мы готовим программу с казанским камерным оркестром La Primavera. Это будут новые авторские песни и, конечно же, старые хиты.

Планы традиционные, но с новыми песнями, клипами, а возможно, с приглашением новых музыкантов для записи альбомов. Внутри коллектива смены музыкантов не планируется – традиции остаются, а с ними придет новое творчество.

– Фестиваль «Волга-Волга» тоже будет приурочен к юбилею?

– Безусловно, если говорить о концертных проектах, то мы также готовим фестиваль к тридцатилетию. В планах – большой фестиваль «Волга-Волга» для любимого города и любимой республики на одной из центральных площадок. Мы пригласим всех знаковых артистов, которые выступали на нем за последние десять и более лет. И, конечно, будет большой концерт нашей группы.

Возможно, мы добавим конкурсный отбор для молодых коллективов, и лучшие смогут выступить на юбилейном фестивале.

Что касается 2026 года, то он тоже будет насыщенным: тур по городам России и также фестиваль, которые можно рассматривать как репетицию перед юбилеем.

Помимо «Волга-Волга», мы традиционно проведем фестиваль «Рок-берега» в Чистополе. Плюс есть предложения от других городов Татарстана о выездных сессиях – возможно, это будут Нижнекамск, Болгар и другие. Мы активно сотрудничаем с республиканским продюсерским центром BIG TWIN MUSIC, и фестивальные проекты будут проходить в партнерстве с ними.

– Есть ли уже понимание по датам – когда пройдут фестивали и стартует тур?

– Что касается точной даты фестиваля, мы сейчас на стадии согласования с городами, но, скорее всего, это будет июль.

Юбилейный тур – он традиционно осенний. Активная фаза – октябрь и ноябрь, финал – в Казани с двумя большими концертами. Тур охватит примерно 12–15 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, а также другие крупные города регионов.

Могу сказать точно, что в Татарстане мы проведем несколько больших сольных концертов в течение юбилейного года, чтобы гости со всей страны могли приехать на наши выступления.

