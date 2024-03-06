«Мы находим родственные души»: татарстанцы рассказали о Всероссийском женском форуме

Накануне на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ начал работу Всероссийский женский форум «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию». Его основными темами стали сохранение здоровья, улучшение качества жизни, развитие женского предпринимательства, возрождение и сохранение национальных традиций.

В течение двух дней гости и участники форума смогли посетить многочисленные тематические локации, где были представлены презентации, выставки, показы коллекций женщин-дизайнеров.

«Вообще, наши женщины очень многогранны. И очень много таких личностей, для которых этот форум дает шанс проявить себя. Если бы я не занималась возрождением традиций, когда бы смогла еще оказаться здесь и выступить? Необходимо продолжать такой формат, нам все очень понравилось!» — поделилась мнением участница форума Айсылу Асадуллина, которая возрождает искусство игры на гуслях в Балтасинском районе Татарстана.



Напомним, что на площадке выставки развернут павильон Татарстана. Здесь для гостей и участников форума проводились различные лекции, мастер-классы, театральные постановки Татарского государственного театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина, показ мод авторской мастерской бренда «Бюро Бану», продемонстрированы изделия народных промыслов.

«Безусловно, это очень достойная площадка, это точка роста для всех! Моя ремесленная мастерская впервые участвует в подобном мероприятии здесь, на ВДНХ. Для меня это очень высокое достижение, так как на мои изделия обратили внимание и в данный момент я представляю нашу республику на таком высоком уровне», — поделилась своими впечатлениями о форуме Эльвира Косырева из Бавлов.

«Здесь удивительная атмосфера, мы общаемся с гостями и участниками из других регионов. Проводим различные мастер-классы, сами чему-то учимся, узнаем от них что-то новое. Здесь мы находим родственные души!» — добавила мастер народных художественных промыслов Республики Татарстан, член Союза художников Республики Татарстан Альфия Нурхаметова.

Всероссийский женский форум проводится впервые. Он стал местом встречи представительниц самых разных профессий из всех 89 регионов нашей страны. На площадке международной выставки «Россия» прошли различные интерактивные мероприятия, посвященные достижениям прекрасной половины человечества. В рамках мероприятия также состоялся просветительский марафон общества «Знание», в котором приняли участие женщины-лидеры, добившиеся больших успехов в своем деле, известные предприниматели, спортсменки, государственные деятели и деятели искусства.

Фото, видео: © Андрей Клементьев / «Татар-информ»