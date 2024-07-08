«Мы нашли еще больше родных»: семьи Татарстана приглашают на фестиваль «Эхо веков»

«Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» проходит с 2019 года под патронажем Государственного комитета республики по архивному делу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Огромное внимание поддержке и развитию семей»

Сегодня отмечается День семьи, любви и верности. В честь праздника на брифинге в Кабинете министров РТ рассказали о фестивале родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез», который проходит с 2019 года под патронажем Государственного комитета республики по архивному делу. За все время в нем приняли участие более 10 тыс. человек, рассказала председатель комитета Гульнара Габдрахманова.

«В настоящее время государством уделяется огромное внимание семьям, их поддержке и развитию. Современное поколение молодежи отличается от нас, оно более рациональное и прагматичное, ему важна безопасность и стабильность, ценно общественное мнение», – заявила Габдрахманова.

Гульнара Габдрахманова: «В настоящее время государством уделяется огромное внимание семьям, их поддержке и развитию» Фото: prav.tatarstan.ru

Она подчеркнула, что фестиваль в первую очередь направлен на сохранение и развитие родословных традиций, укрепление семейных связей и преемственности поколений, привлечение интереса широкой общественности к истории Татарстана и своей семьи.

Три этапа и шесть призовых мест

VII фестиваль родословной стартует уже в сентябре этого года и, по словам Габдрахмановой, организаторы планируют отобрать минимум 10 семей с каждого района республики на первый этап конкурса. То есть участвовать в этом году будет свыше 400 семей, а это почти втрое больше, чем в прошлом году.

Организаторы планируют отобрать минимум 10 семей с каждого района республики на первый этап конкурса. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сам фестиваль проводится в три этапа: на муниципальном, зональном и республиканском уровнях. Те, кто занял первые три места, а также победители новых номинаций, введенных в 2024 году: «Трудовая династия», «Поддержка семейных традиций», «Семья мира», получают денежные призы. На муниципальном этапе – 50 тыс. рублей, 40 тыс. рублей и 30 тыс. рублей за 1-3 места соответственно. На зональном этапе – 100 тыс. рублей, 80 тыс. рублей и 60 тыс. рублей, а на республиканском – 200 тыс. рублей, 175 тыс. рублей и 150 тыс. рублей соответственно.

При этом на республиканском этапе есть уже упомянутые три новые номинации, за победу в которых участники получают по 100 тыс. рублей.

Участие в фестивале принимают участие семейные династии, в которых объединены представители нескольких поколений Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Возраст участников составляет от 4 месяцев до 93 лет

Участие в фестивале принимают участие семейные династии, в которых объединены представители нескольких поколений независимо от национальной принадлежности, вероисповедания и места проживания.

«Некоторые семьи собирают родственников из других стран, чтобы принять участие в конкурсе, не говоря уж про различные города России», – рассказала Габдрахманова.

Возрастных ограничений в фестивале также нет, и за время его существования участие в нем принимали люди в возрасте от 4 месяцев до 93 лет.

Рустам Минниханов: «Это прекрасный, очень красивый праздник. Без нашей истории у нас нет будущего» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Прекрасные семьи, которые служат примером для всех нас»

«В Российской Федерации нет аналога фестиваля, он является беспрецедентным примером патриотического воспитания населения и стал татарстанским брендом, отражающим традиционные семейные ценности», – заявила председатель комитета.

Напомним, что в мае прошел финал конкурса этого года. Участие в нем принимали 157 семей, а это более 3,5 тыс. человек из городов и районов Татарстана. Награды победителям вручал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Это прекрасный, очень красивый праздник. Без нашей истории у нас нет будущего. Сегодня мы увидели прекрасные семьи, которые служат примером для всех нас», – сказал Минниханов на церемонии награждения.

Он также поблагодарил организатора конкурса – Госкомитет Татарстана по архивному делу и всех участников фестиваля

«Мы и дальше будем опираться на наши семенные ценности», – подчеркнул Минниханов.

Первое место в этом году заняла семья Гаязовых из Балтасинского района Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы нашли еще больше родных и стали еще ближе общаться»

Первое место в этом году заняла семья Гаязовых из Балтасинского района, второе – семья Кашаповых из Менделеевского, а третье – семья Тимариных из Тетюшского района республики.

Помимо этого, звания «Трудовая династия» была удостоена семья Гиниатуллиных из Казани, за «Поддержку семейных традиций» наградили семью Артемьевых из Лаишевского района, а «Семьей мира» стала семья Каримовых из Черемшанского района.

«Огромное спасибо за такой фестиваль. Мы и так активно общаемся со всеми родственниками, а благодаря фестивалю мы нашли еще больше родных и стали еще ближе общаться», – рассказали представители семьи Тимариных на брифинге по видеосвязи.

Они добавили, что сами они родом из небольшого села, в котором живут всего 280 человек. Конкурс же охватывает огромное количество регионов России.

«Многие семьи из других регионов нам по белому завидовали, потому что у них не проводится ничего подобного», – заключили Тимарины.