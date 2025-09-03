«Мы на своей тысячелетней волне»: Рустам Асаев – о фестивале «Новая волна»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Заслуженный артист Татарстана и Башкортостана, народный артист Татарстана Рустам Асаев прокомментировал обсуждения вокруг фестиваля «Новая волна», прошедшего в республике. По словам музыканта, к нему поступали вопросы от жителей разных регионов, почему на сцене не было татарских артистов.

«Оказывается, Игорь Крутой высказал мнение, что татарские артисты не достойны выступить на этом фестивале», – сказал Асаев в интервью «Интертат».

При этом он отметил, что сам не был уязвлен отсутствием татарских исполнителей: «Для меня это – что-то наподобие “шабаша” – нам, мусульманам, не следует прыгать, скакать среди таких вот полуголых людей, делать шоу. Я говорю это и с художественной точки зрения, и с точки зрения религии».

Асаев подчеркнул, что прошедший фестиваль нельзя считать татарским, поскольку в Татарстане есть собственные площадки для национальной музыки – фестиваль имени Рашида Вагапова, «Восточный базар» и другие. «Когда мы их делаем, не обижаются же русские “почему вы не позволяете нам участвовать?”», – отметил он.

Говоря о приоритетах для татарской эстрады, артист заявил: «Меня интересует настоящее искусство. Произведения, которые исполняются с оркестром, классические, содержательные эстрадные песни, произведения и исполнители, волнующие каждую клетку. Нашему народу надо стремиться к великому искусству, не утратить то, что у нас есть».

Он добавил, что татарским артистам стоит брать пример с международных проектов в части качества сценического оформления и аранжировок, но «не прыгая в полуголом виде с ними на одной сцене». По его словам, необходимо развивать собственные форматы с участием артистов со всего татарского мира, исполнять народные и профессиональные произведения, сохраняя национальные традиции.

«Новая волна это, старая волна… Мы сами на тысячелетней волне. Другого нам не надо. Нам надо стараться для того, чтобы развивать эту нашу волну, идущую через тысячелетия», – подытожил Асаев.