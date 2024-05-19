«Мы на стороне правды, на стороне света»: как в Болгаре отметили «Изге Болгар җыены»

В этом году «Изге Болгар жыены», приуроченный к 1102-летию принятия ислама Волжской Булгарией, собрал более 20 тысяч гостей. Напомним, мусульмане Татарстана и других регионов России ежегодно посещают Болгар в это время, чтобы прочитать коллективный намаз и отметить праздник веры различными мероприятиями.

Сегодня в Болгаре побывали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, председатель Центрального Духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, председатель Духовного управления мусульман РФ, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и другие религиозные деятели.

Официальную часть мероприятия открыл Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он напомнил, что на этой неделе Татарстан принял KazanForum, активно участие в котором принимают гости из мусульманских стран. «Государства исламского мира поддерживают нас, поддерживают нашего Президента. Мы в свою очередь стараемся вносить свой вклад в укрепление сотрудничества России с исламским миром», - сказал Раис РТ.

Он отметил, что к приехавшим на «Изге Болгар жыены» присоединился митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. «Мы благодарны нашим православным братьям за то, что они всегда рядом с нами. Мы все патриоты своей Родины, где в дружбе и согласии проживают представители разных народов и религий», - подчеркнул Минниханов.

Позже Митрополит Кирилл получил возможность поблагодарить за братское отношение к иноверцам и воспользовался ею сполна, начав свою речь с приветствия на татарском языке: «Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые хазраты!». И подтвердил слова Раиса: «Мы так и идем бок о бок. И это единство выстрадано нашими благочестивыми предками. Когда мы видим наши храмы и наши мечети, мы помним, что совсем недавно здесь была разруха. И все было восстановлено в той красоте, которую мы сегодня видим... Мы действительно единый народ и у нас одна земля».

Стоявший у истоков возрождения Болгара Минтимер Шаймиев напомнил о том, как все начиналось: «У нас, у татар, говорят: „Начатое дело — это уже завершенное дело“. Начинали с малого, а сколько сделано. Если помните, в самом начале здесь была небольшая группа. А сейчас сюда приезжают братья-мусульмане и из других стран. Это большое достижение. Изменение отношения к нашему народу, мусульманам — это не дело одного дня. Эти встречи продвигают религию, приводят к большой победе».

Председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин по-своему напомнил о важности подобных собраний. «Эти встречи будут нашим оружием, когда есть те, кто хочет испортить нашу дружбу», — сказал он.

Председатель ДУМ РФ, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин тоже говорил о единстве: «Наши храмы стоят рядом: и мечеть, и минарет, и православный храм. Мы уже говорили, что от мира, понимания и взаимополезного сотрудничества и существования на одной земле, в одном городе, в одном доме, в едином государстве зависит наш мир».

«Наша страна удивительна. Нас поддерживает исламский мир, потому что мы на стороне правды, на стороне света», — заявил глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

Закрывал торжественную часть председатель ДУМ РТ, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, прочитавший дуа за палестинский народ.

В 12 часов гости праздника стали собираться на коллективный намаз.

Позже Рустам Минниханов поделился в своем телеграм-канале фотографией с полуденной молитвы.

Фото: Телеграм-канал Рустама Минниханова

Тем временем на площадке для проведения торжественных мероприятий, помимо концерта, выставки художественных промыслов, ярмарки халяльной продукции и различных мастер-классов, проходил розыгрыш семейного хаджа для всех желающих. Люди активно подходили с документами из ЗАГСа. Розыгрыш серьезный: по словам начальницы социального отдела ДУМ РТ Айгуль Бехтимировой, средняя цена хаджа — 500 тыс. рублей.

«До 12 часов мы набрали примерно три тысячи [участников розыгрыша]. Точного подсчета не вели. Очень много гостей из регионов со всей России. Хадж рассчитан на следующий год. Сотрудники и юристы ДУМ РТ еще раз проверят документы участников и после выигрыша победителей будут ждать в ДУМ РТ для заключения договора на хадж», — рассказала она.

Вокруг места проведения торжественной части тянулись бесчисленные ряды национальной кухни. По одной только улице Назаровых набралось с десяток шашлычных. По словам сотрудницы Роспотребнадзора Натальи Егоровой, «мясная колбасная продукция должна храниться в условиях холодильника, поэтому здесь ее рекомендовано убрать с реализации». В то же время, по ее словам, санитарная обстановка на празднике в последние годы явно улучшается.

Победителем соревнований по корэш в абсолютном весе стал татарстанец Радик Салихов, представлявший сборную России. В финале турнира, в котором приняли участие более 100 борцов из 17 стран мира, он переборол представителя сборной Азии Турала Азимова (Азербайджан). Рустам Минниханов вручил победителю главный приз — ключи от автомобиля Lada Granta.

Фотографии Салавата Камалетдинова / «Татар-информ»