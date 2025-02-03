«Мы на финишной прямой к заветной цели»: Казань готовится принимать 5 млн туристов за год

В минувшем году Казань посетили 4,5 млн туристов. Средняя загрузка отелей в обычные дни достигала 60%, а в праздники – 90%. Как изменились предпочтения гостей города, какие изменения ждут туристическую инфраструктуру столицы Татарстана в 2025 году и что еще обсудили сегодня на деловом понедельнике – в материале «Татар-информа».





Казань в прошлом году посетили 4,5 млн туристов – на 12,5% больше, чем в 2023 году

Фото: © «Татар-информ»

В основном туристы приезжают в Казань из других регионов

Казань в прошлом году посетили 4,5 млн туристов – на 12,5% больше, чем в 2023 году. Из них 58% – это женщины, остальная часть – мужчины. Средний возраст путешественников – 40 лет, рассказала директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

Из общего числа туристов 73,6% приехали из регионов России, это на 8,6% выше показателя 2023 года. Больше всего гостей было из Москвы, Башкортостана, Чувашии, Марий Эл, Самарской области и Санкт-Петербурга.

С ночевкой город посетили 73% гостей, в среднем они оставались в Казани на четыре дня. По итогам прошлого года на 8% выросло число так называемых возвратных туристов – тех, кто посетил Казань больше двух раз за год.

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Приезжали в город также гости и из других стран. Чаще всего из Китая, Индии, Турции, Ирана, ОАЭ, Беларуси.

«Мы практически вышли на финишную прямую к заветной цели в 5 млн туристов. Именно такую цель 10 лет назад мэр нашего города Ильсур Раисович Метшин ставил перед нами. Тогда она казалась недостижимой, сегодня осталось сделать, как говорится, последний шаг, с которым мы достигнем 5-миллионной планки», – отметил руководитель исполкома города Рустем Гафаров, комментируя доклад коллеги.

Дарья Санникова: «Мы практически вышли на финишную прямую к заветной цели в 5 млн туристов» Фото: kzn.ru

В 2024 году туристы потратили в Казани почти 31 млрд рублей

Объем трат туристов в Казани в 2024 году составил около 31 млрд рублей, что превосходит показатель 2023 года на 29%. Средний уровень их дохода – 83 тыс. рублей на человека, отметила Дарья Санникова. Гости с наибольшим размером заработной платы приезжали из Москвы и Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Санкт-Петербурга.

«В структуре продолжает увеличиваться доля трат в кафе, барах, ресторанах. На данную категорию приходится более четверти трат. Объекты общественного питания посещают почти 80% туристов, а средний чек составил 1025 рублей», – отметила она.

Также в числе основных трат покупки в продовольственных магазинах, оплата различных услуг, развлечений и гостиниц.

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«В прошлом году расходы туристов составили более 30 млрд рублей – это деньги, которые пришли в сотни предприятий общепита, гостиницы, магазины, учреждения культуры и дали толчок для развития самозанятых. Часть в виде налогов поступила в городской бюджет – очень важная задача, которую мы выполняем. Растущий масштаб требует соответствующего уровня событийной программы, разнообразия туристического продукта новых маршрутов, точек притяжения и событий. Это задача, которую мы ставим для комитета и всего исполкома на этот год», – прокомментировал Рустем Гафаров.

В Казани на сегодняшний день гостей принимают 233 отеля разной категории Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани в 2025 году откроют три новых отеля на тысячу мест

В Казани на сегодняшний день гостей принимают 233 отеля разной категории. Всего в них насчитывается 8,2 тыс. номеров на 17,2 тыс. мест. Их средняя загрузка по итогам прошлого года составила 62%, а в праздничные дни она доходила до 90%. Санникова отметила, что небольшое снижение показателя средней загрузки отелей по итогам прошлого года в Казани было связано с выводом части номеров на ремонт в период подготовки к саммиту БРИКС.

В 2025 году в столице Татарстана планируют открыть еще три новых отеля. Благодаря этому номерной фонд увеличится на 521 номер, или 1042 места.

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«Проведение международных мероприятий, в частности саммита БРИКС, поспособствовало реновации гостиничного фонда Казани, строительству новых отелей. Были обустроены 14 президентских номеров, а также люксы. В 20 отелях были проведены косметические ремонтные работы, произошло повышение звездности отелей. В прошлом году открылось два новых отеля», – прокомментировала директор Комитета по развитию туризма.

За пять лет на ремонт школьных столовых направили более 1,7 млрд рублей

Обсудили на деловом понедельнике также вопросы модернизации сферы социального питания. Так, на ремонт школьных столовых Казани в прошлом году направили 331,2 млн рублей из республиканского бюджета. Эти деньги были выделены по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Департамент продовольствия и социального питания дополнительно вложил еще 21 млн рублей в покупку оборудования и мебели, рассказала генеральный директор организации Рима Мухамедшина.

Рима Мухамедшина заверила, что в 2025 году в Казани отремонтируют еще 12 школьных столовых Фото: kzn.ru

«Модернизация коснулась всех ключевых систем. Заменены сети электро- и водоснабжения, канализации, вентиляции. Сделана внутренняя отделка помещений, установлено новое оборудование, обустроены современные обеденные залы», – отметила докладчица.

В 2025 году в Казани отремонтируют еще 12 школьных столовых, заверила Мухамедшина. Кроме того, планируют открыть пищеблоки в одной новой школе города и в трех пристроях к учебным заведениям. На это из республиканского бюджета выделили 271 млн рублей, 42 млн добавит департамент питания.

Всего с 2019 года в столице Татарстана оборудовали столовые в 19 новых школах и отремонтировали 146 школьных столовых. На эти цели направили более 1,7 млрд рублей. Из них 1,1 млрд – это средства из бюджета Татарстана, 170 млн рублей выделила Казань, почти 400 млн рублей – департамент питания. В этом учебном году горячее питание в рамках федеральной программы получают 174 тыс. школьников, включая 78 тыс. учеников начальных классов. Кроме того, бесплатно питаются дети, которым положены льготы, в том числе из семей участников специальной военной операции.

Всего с 2019 года в столице Татарстана оборудовали столовые в 19 новых школах и отремонтировали 146 школьных столовых Фото: © «Татар-информ»

«Ежегодный рост количества школьников на протяжении последних лет требует постоянного увеличения оборотов в этой работе. И он будет продолжаться еще как минимум до 2027 года. А значит проблема новых мест за партами и в школьных столовых будет сохранять свою остроту», – подчеркнул руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

«Особенно остро кадровые вопросы стоят в школьных столовых»

Одна из главных проблем сферы социального питания – это дефицит кадров. Особенно остро кадровые вопросы стоят в школьных столовых, заметила Рима Мухамедшина. Чтобы удержать специалистов, в департаменте пересмотрели меры поддержки: проиндексировали доплаты школьным поварам, закупили необходимое оборудование для облегчения их труда.

Одна из главных проблем сферы социального питания – это дефицит кадров Фото: © «Татар-информ»

«Большое внимание мы уделяем вопросу подготовки профессиональных кадров. В прошлом году 205 студентов профильных учебных заведений прошли у нас оплачиваемую практику. Благодарим педагогов и руководителей учебных заведений за оказанное доверие. Вместе с тем мы видим, что этого мало, и идем дальше. Планируем набор целевых групп с дуальной формой обучения, с максимальным погружением в реальные производственные условия и работу в большом дружном коллективе с первых дней обучения», – сказала гендиректор департамента.

Кроме того, в организации трудоустраивают людей с ограниченными возможностями здоровья. При квоте в 27 человек на сегодняшний день в пищеблоках работают 35 таких сотрудников.

«Наши сотрудники ежегодно участвуют в чемпионате «Абилимпикс». Так, Ильфир Абдрахманов в прошлом году занял второе место на национальном чемпионате в Москве и в составе российской сборной посетил национальный чемпионат Индии», – заключила Мухамедшина.