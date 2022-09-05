123 тысячи бюллетеней: сентябрьские выборы выходят на финишную прямую

Татарстан вышел на финальный этап подготовки к Единому дню голосования (ЕДГ), который состоится в воскресенье 11 сентября. Бюллетени для голосования отпечатаны на двух языках и направляются в территориальные избиркомы под защитой вооруженной охраны. Об этом рассказал глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Вместе с членами татарстанского Центризбиркома Андрей Кондратьев сегодня посетил производственную площадку типографии «Идел-Пресс», где их ждали свежеотпечатанные бюллетени для голосования. Члены комиссии провели необходимую фиксацию количества и качества продукции, после чего пообщались с журналистами.

«Избирательная кампания в Татарстане выходит на финишную прямую. У нас будут дополнительные выборы депутатов Госсовета республики, они пройдут в двух округах – Ибрагимовском и Пионерском. Сегодня мы забираем с полиграфического комбината отпечатанный тираж бюллетеней», - отметил Андрей Кондратьев.

По его словам, всего для допвыборов в парламент республики было изготовлено 123 тыс. 700 бюллетеней. Из них в Ибрагимовском избирательном округе будут находиться 45 тыс. 870 бюллетеней, остальные 77 тыс. 830 бланков для голосования отправятся в Пионерский избирательный округ.

«Бюллетени изготовлены на двух государственных языках. Фамилии кандидатов в них расположены в алфавитном порядке. Также присутствуют элементы защиты, например, тангирная сетка светло-зеленого цвета. Сегодня мы доставляем эти бюллетени под защитой вооруженной охраны до территориальных избирательных комиссий. Там они будут находиться до 9 сентября, когда их распределят среди участковых избиркомов», - поделился подробностями глава ЦИК Татарстана.

Андрей Кондратьев также отметил, что 11 сентября участки для голосования будут соответствовать всем высоким стандартам безопасности. Речь идет как о внешней безопасности площадок, так и об антиковидных мерах внутри участков.

«Мы принимаем все необходимые профилактические меры по защите от коронавируса. Мы доставим на участки и маски, и дезинфицирующие средства. Будет применяться термометрия, социальное дистанцирование, а также защитные экраны для членов избиркомов, которые общаются с избирателями», - подчеркнул Андрей Кондратьев.

Он передал слово генеральному директору комплекса «Идел-Пресс» Анасу Аскарову.

«Для исполнения данного заказа мы работали на одной печатной машине в две смены. Для создания бюллетеней ушло порядка 1 тонны бумаги и около 50 кг краски. Вся работа выполнена в срок и качественно. После отправки мы вместе с членами ЦИК РТ пройдем на площадку, где будут уничтожены отбракованные бюллетени. Весь процесс будет проведен максимально прозрачно», - резюмировал Анас Аскаров.

11 сентября в Татарстане пройдут дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ в двух округах на территории Казани – это Ибрагимовский № 7 и Пионерский № 14. Принять участие в голосовании смогут 123,1 тыс. избирателей - это 4% от всех жителей республики, обладающих право голоса. Выборы организуют 2 территориальные и 53 участковые избирательные комиссии.

Кроме того, в единый день голосования пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления, которые затронут 181 муниципальный округ в 39-ти районах Татарстана. В качестве организаторов выступают 42 территориальных и 177 участковых избирательных комиссий. Численность избирателей составляет 51,2 тыс. человек. Для участия в дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления зарегистрировано 670 кандидатов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»