«Мы можем. Мы сила»: В Казани наградили лучших производителей Татарстана

В Казани наградили победителей Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» и конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». Церемонию награждения победителей открыл Заместитель Председателя Государственного совета Татарстана Марат Ахметов.

«Конец года в нашей республике завершается главным конкурсом производителей года. У нас лучший человеческий капитал в стране и каждый день рождаются новые проекты. Поэтому республика у нас созидает и достойно проходит любое испытание», – заявил Ахметов в своем приветственном слове.

Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» проводится в соответствии с Распоряжением Кабинета министров РТ с 2003 года и, традиционно, проходит по пяти номинациям: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги», «Изделия народных и художественных промыслов».

Обладателями высшего приза «Лидер качества Татарстана» 2022 года стали Казанский государственный казенный пороховой завод, Мясной дом «Карлинский», Нэфис Косметикс, Городская клиническая больница №7 и производственная компания «Презент». Эта награда присуждается производителям, добившимся наилучших результатов в конкурсе и стабильно выпускающим безопасную продукцию или оказывающим качественные услуги.

Всего в этом году в конкурсе приняло участие 334 различных товаров и услуг от 157 предприятий и организаций: 130 из них стали лауреатами, 112 – дипломантами I-й степени и 75 – дипломантами II-й степени.

«Результаты, которые вы нам продемонстрировали, вселяют в нас уверенность в завтрашнем дне. Надеюсь, что мы все вместе в следующем году подтвердим статус Татарстана как региона – лидера по выпуску качественных товаров и востребованных услуг», – заявил директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Фарид Туктаров в ходе награждения лауреатов конкурса.

В награждении лучших товаропроизводителей также приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов, заместитель министра здравоохранения РТ Владислав Виниченко, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Тимур Никонов, заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин и первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев.

Отметим, что этот конкурс один из самых престижных конкурсов для татарстанских производителей, ключевыми организаторами которого являются Центр стандартизации и метрологии Росстандарта в Татарстане и Торгово-промышленная палата РТ. Он также является региональным этапом Всероссийской Программы «100 лучших товаров России», которая в этом году отмечает свой 25-летний юбилей.

Если говорить о федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России», то в нем высших наград удостоились сразу четыре предприятия из Татарстана. Приза «Гордость Отечества» удостоен КАМАЗ, ТАИФ-НК стал обладателем приза «Лидер качества», Торговый дом «Эмиз» отмечен наградой «Вкус качества», а специальный приз «С заботой о детстве» достался Благотворительному фонду «Ак Барс Созидание».

При этом всего, на федеральный конкурс от Татарстана в этом году было представлено 143 различных товара и услуги, из которых 62 стали лауреатами.

На протяжении многих лет Татарстан сохраняет лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации по количеству представленной на конкурс продукции, а полученные высшие награды говорят об успешной работе по повышению качества и конкурентоспособности республиканских товаропроизводителей.

Перед завершением церемонии победителей конкурсов поздравил Председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев. Он подчеркнул, что достигнуть высоких результатов предприятия смогли благодаря слаженной работе своих коллективов.

«В Татарстане мы всегда все можем. Мы можем. Мы сила. Всем нам удачного продвижения вперед», – резюмировал председатель ТПП РТ.

Организаторы конкурса выражают слова благодарности руководству Казанского государственного института культуры за оказанное содействие в организации культурной программы церемонии награждения.