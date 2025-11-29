«Мы молимся за каждого сына»: в Мензелинске собрали матерей участников СВО

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

В преддверии Дня матери в молодежном центре «Ялкын» Мензелинска состоялось трогательное и одновременно мужественное мероприятие – чествование женщин, чьи сыновья погибли, защищая страну, а также матерей, чьи дети сегодня несут службу в зоне специальной военной операции.

Открыл встречу руководитель исполкома города Рамиль Шайсуваров. От имени главы района Айдара Салахова и от себя лично он выразил собравшимся женщинам глубокое уважение и признательность, подчеркнув, что именно они воспитали тех, кого сегодня называют героями – сильных, смелых и преданных Родине.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Для матерей подготовили концертную программу. Творческие коллективы Дворца культуры исполнили песни на русском и татарском языках – проникновенные, светлые, посвященные самому дорогому человеку. В зале царила особая атмосфера: многие женщины, слушая выступления, едва сдерживали слезы.

Особо запомнилось обращение руководителя отдела по делам молодежи и спорту Ирины Михайловой. «Дорогие наши мамы, за столько лет вы стали нам настолько близки и дороги. Мы хотели выразить вам всю свою доброту и признательность, ведь вы – настоящие мамы, мамы героев. Дай Бог вам крепкого здоровья и мирного неба над головой», – сказала она.

Мама погибшего бойца Райхана Галиуллина / Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

С ответным словом вышла на сцену Райхана Галиуллина – мама погибшего бойца. Она поблагодарила организаторов за внимание и поддержку, а затем исполнила трогательную песню о маме на татарском языке. В зале стояла полная тишина – каждое слово было услышано.

В этот вечер среди приглашенных оказалась и жительница Мензелинска Людмила Лысковская. Ее сын Сергей, призванный по частичной мобилизации, два года служил в зоне СВО.

Людмила Лысковская / Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Он получил тяжелое ранение ноги и сейчас проходит длительное лечение в саратовском госпитале. На левой ноге – аппарат Илизарова.

«Сыну 39 лет, и его главная мечта – вернуться домой на своих ногах, – говорит Людмила Анатольевна. – Сейчас он весит всего 35 килограммов. Все тело болит, от боли он иногда не спит ночами. Я инвалид второй группы и не могу поехать к нему. Мы видимся по видеосвязи. Каждый день молюсь о его выздоровлении».

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Первое денежное обеспечение Сергей отправил матери – помог перекрыть крышу старого дома, установить новые окна. Но жилье оставалось крайне скромным: без воды, без канализации, с печкой, которую приходилось топить дровами. Получив выплаты за ранение, он приобрел для матери благоустроенный дом.

Теперь Людмила Анатольевна живет в тепле и комфорте – благодаря сыну, который даже из госпиталя нашел силы и возможность позаботиться о ней. Рассказывая об этом, она не могла сдержать слез.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

«Желаю, чтобы наступил мир и чтобы все сыновья вернулись живыми и здоровыми в свои семьи», – произнесла она.