«Мы молимся не иконе, а перед иконой, обращая мысли к Божией Матери. Она услышит вас»

В столице Татарстана готовятся к празднованию Дня обретения Казанской иконы Божией Матери

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Большой праздник и масштабный крестный ход

В преддверии дня обретения Казанской иконы Божией Матери проходит целый ряд мероприятий – фестивали, концерты, лекции. А в сам день празднования состоится масштабный крестный ход и праздничная литургия. Планируется, что торжественную службу посетят около 25 архипастырей РПЦ.

Пожалуй, каждый православный знаком с преданием, согласно которому девочке Матроне во сне явилась Богородица и указала место, где лежит икона. Позже на этом месте был построен Казанский собор.

Девочке Матроне во сне явилась Богородица и указала место, где лежит икона. Позже на этом месте был построен Казанский собор Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Верующие приписывают помощь русскому войску в освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году. Перед решающим штурмом ополчение во главе с Минином и Пожарским всю ночь молилось перед Казанской иконой Божией Матери.

В 1904 году чудотворный образ был похищен и до сих пор не найден. Но значит ли это, что православные утратили важную реликвию?

«Для православного человека вопрос, сколько в иконе молекул первоначальной краски, на самом деле не стоит. Православному человеку это не принципиально. Сейчас реставраторы пытаются все по крупинкам восстановить, а вот в XVII веке к этому относились по-другому – ну стерся список, и стерся, почистили, поправили максимально. Никто не задумывался, это мазок древний или нет? Надо понимать, что в религии это второстепенные вещи», – рассказывает Александр Ермолин.

Сейчас в Казанском соборе представлен один из старейших списков Казанской иконы, который долгое время хранился в Ватикане. То, как его удалось возвратить, отдельная история, но важнее всего, что он все-таки снова в Казани. Отец Александр говорит, что мы можем молиться перед древним списком и отпечатанной в типографии иконке одинаково – Богородица в любом случае услышит, если молитва искренняя и горячая.

Александр Ермолин: «Для православного человека вопрос, сколько в иконе молекул первоначальной краски на самом деле не стоит» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

От образа к первообразу

«Для человека православного важна не историческая аутентичность, а то, что мы молимся от образа к первообразу. Вот давайте разберем: в чем заключается смысл иконопочитания? Церковь в течение нескольких веков формулировала ответ на этот вопрос. В Ветхом Завете мы встречаем жесткий запрет на изображения – Бог себя никак не показывает, его не изображают. Когда Господь является Моисею, он говорит: “Ты увидишь задняя Моя”. Как бы сбоку, мимо проходящего. И даже такой контакт с Богом у Моисея вызывает потрясающее состояние», – рассказывает отец Александр.

В Ветхом Завете нет никаких изображений, кроме двух херувимов славы, которые осеняли ковчег. Но в Новом Завете все меняется, сам Бог являет себя миру, и теперь Бога можно изобразить, происходит боговоплощение, говорит иерей.

«Господь Иисус Христос является истинным Богом, истинным человеком. Как объяснял мне один преподаватель догматики, во Христе сто процентов божественного и сто процентов человеческого. И Новый Завет говорит, что Бога можно изобразить на иконах, картинах и так далее. Первые столетия после этого развивается иконопочитание, а потом вдруг происходят необычные явления. Церковные историки Александр Дворкин и Иоанн Мейендорф описывали, как люди по каким-то суеверным соображениям стали делать какие-то странные вещи. Например, они соскребали краску с иконы и добавляли в чашу для причастия. Они считали, что так было благодатнее. Или клали причастие на иконку и говорили: “Меня Николай Чудотворец сам причастил”. Люди уже придумали то, что с православием никак не связано. Начинались разные культы. И церковь на рубеже VIII века начала борьбу с иконоборчеством», – рассказал священнослужитель.

Иконоборчество – это внутрицерковное движение, то есть затеял это не кто-то извне, не какие-то безбожники. Его поддерживали византийские императоры и многие патриархи, которые стремились убрать максимально все изображения, объясняет отец Александр.

«И так два века в Византии активно уничтожаются иконы, срезаются фрески и так далее. Поэтому о раннем христианском искусстве Византия нам почти ничего не говорит. Раннее христианское искусство сохранилось в Равенне, городе на юге Италии. Там сохранились примеры христианского искусства, потому что это было другое государство и им просто-напросто было все равно, что там в Византии приказывают. Благодаря этому удалось сохранить многие известные произведения», – говорит он.

«Мы поклоняемся тому образу, который находится на небе» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Православный человек поклоняется не доске, не краске, не мастерству художника»

Завершилось иконоборчество после Седьмого вселенского собора, который и определил, что от образа мы обращаемся к первообразу, отметил отец Александр.

«То есть православный человек поклоняется не доске, не краске, не мастерству художника. Мы поклоняемся тому образу, который находится на небе. Образ, который находится здесь, – это своего рода отображение Божественного образа. Это весьма упрощенно. Эту истину сформулировал преподобный Иоанн Дамаскин, великий защитник иконопочитания. Он был православным арабом, который жил в Дамаске. С ним связана интереснейшая история с иконой Божией Матери “Троеручница”. Это интересная икона, которая при первом знакомстве вызывает много вопросов, так как Богородица на ней изображена с тремя руками», – рассказывает священник.

Дамаскин выступал в защиту иконопочитания и посвящал этому свои сочинения. Греческому императору Льву Исавру, убежденному иконоборцу, это, естественно, не нравилось, и он написал на него донос халифу. В результате Дамаскину приказали отрубить руку.

«По преданию, он помолился перед иконой Божией Матери и проснулся с рукой. В благодарность он написал образ Богородицы, на котором изобразил ее с тремя руками», – поделился священнослужитель.

Иоанн Дамаскин как раз является автором мысли, что мы молимся от образа к первообразу. Благодаря нему и Седьмому вселенскому собору были решены основные глобальные богословские проблемы, рассказывает Ермолин.

«Последняя точка вселенского собора – это тот момент, когда было принято решение об иконопочитании. Установлена даже дата – это первое воскресенье Великого поста, этот день называется Торжество православия, то есть когда мы прославляем всех тех, кто потрудился в защиту иконопочитания и в защиту православия», – рассказывает он.

«Я очень сдержанно отношусь к иконе «Богородица Трилетствующая». Вопрос – с кого писали образ?» Фото: pravoslavyy.ru

Иконы отличаются национальным колоритом, и среди них есть достаточно спорные экземпляры

Благодаря иконопочитанию появилось огромное количество образов. Иконы посвящены Богородице, Спасителю и святым, определенным событиям. В разных уголках Земли они имеют свой национальный колорит.

«Я бы отметил греческие образы, которые, на мой взгляд, достаточно интересно написаны. Я очень сдержанно отношусь к иконе “Богородица Трилетствующая”. На ней Богородица изображена в виде девочки с цветочками, которая поднимается по лестнице или просто стоит. Вопрос – с кого писали образ? С кого писали эту трехлетнюю девочку? А еще у греков есть интересная икона “Святое семейство за работой”. На ней Иосиф Обручник и маленький Христос занимаются столярным делом. Есть Божия Матерь Плодоносящая, на этом образе Богородица беременна», – приводит пример отец Александр.

Многие иконы несут культурную ценность. На них отображается национальный колорит. Вот, к примеру, на японских и китайских иконах все монголы, а в Африке – все чернокожие, отмечает Ермолин.

«Несмотря на Седьмой вселенский собор, осталось много моментов, связанных с искаженным иконопочитанием. Как я понимаю, это извечная проблема церкви. Много суеверий существует и сейчас, хотя, казалось, мы живем в цивилизованном мире. Несколько лет назад в интернете гуляла такая тема – выбери себе икону по знаку зодиака. Вот, например, заходит в человек храм, захожанин. Захожан видно сразу. Мы всегда очень плотно работали с церковной лавкой, сотрудники у нас обучены, поэтому у нас в храме не так просто купить 16 свечек с собой. Сотрудница церковной лавки понимала, что это не так просто, начинала расспрашивать, и оказывалось, что человек сходил к гадалке и она ему поручила провести обряд. И всегда видно, когда захожане приходят и спрашивают определенную икону, подглядывая в телефоне название. Начинаешь его расспрашивать, а он, оказывается, в интернете вычитал, что она подходит ему по гороскопу. Такие люди воспринимают икону как некий оберег. Если болит голова – к этой иконе, если нога – к другой», – поделился отец Александр.

В православии Дева Мария – превыше всех святых и ангелов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Почему мы почитаем Богородицу

В православии Дева Мария – превыше всех святых и ангелов. Именно к ней обращают молитвы люди в самые тяжелые времена. Но не все понимают, почему мы так чтим Богоматерь.

«Богородица – это новая Ева. Наши прародители Адам и Ева жили в раю и были потенциально бессмертными. Чтобы остаться в раю навсегда, они должны были нести послушание, но они поддались искушению и начали перекладывать ответственность друг на друга. Адам говорит: “Вот жена, которую ты мне дал”. То есть виноват и Бог, и жена, кто угодно, но не Адам. И это их второй грех», – рассказывает иерей.

Отец Александр объясняет, что Богородица, наоборот, проявила послушание. Как с грехом прародителей все становится проблемно, так и с поступком Божией Матери мир обретает Спасителя, поэтому мы почитаем Богородицу.

«Богородица живет одна, у нее нет мужа, она посвящает себя Богу. Иосиф – это обручник, человек, который заботился о ней, который был уже в возрасте, был ее хранителем и опекуном. По нашей традиции его называют “святой Иосиф Обручник”. Есть праздник Благовещение, когда мы вспоминаем, как к Богородице приходит архангел Гавриил и говорит ей, что она благословенная жена, которая родит сына, даст ему имя Иисус и что он будет спасителем мира», – объясняет он.

Икон, написанных в честь Девы Марии, очень много Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Деве Марии посвящено множество праздников, в ее честь названо немало храмов по всему миру. Соответственно, и икон, написанных в ее честь, очень много. По некоторым данным, Богоматери посвящено порядка восьми сотен образов.

«Богородице посвящали образы, которые привязаны к какому-то событию, как, например, “Троеручница”. А есть те, что привязаны к определенному месту, – так появляется Казанская, Смоленская, Ярославская и так далее. То есть люди, прославляя Богородицу, создают новые образы. Я не искусствовед, но все они отличаются не сильно. Различия в позах, молитвенных жестах, расположении Спасителя. Есть образ Богоматери “Неупиваемая чаша“, к которому приходят, чтобы помолиться об избавлении от зависимостей», – отметил иерей.

Какой бы образ ни был перед вами, нужно понимать, что мы молимся не иконе, а перед иконой, обращая свои мысли к Божией Матери. Куда бы вы ни поставили свечу, она услышит вас, объясняет отец Александр.

Икона Божией Матери «Державная» появилась в день отречения императора Николая II, и после началась эпоха Гражданской войны Фото: ru.wikipedia.org / общественное достояние

«Если где-то заявляют о чуде, то это чудо нужно проверить»

Есть иконы чудотворные – те, перед которыми происходили чудеса. И все эти чудеса проверяет Епархальная комиссия.

«За многовековую историю было очень много ситуаций позитивных и сложных, поэтому мы прекрасно понимаем, что если где-то заявляют о чуде, то это чудо нужно проверить. Есть такой прекрасный принцип: лучше не заметить десять истинных чудес, чем признать одно ложное. Если есть событие, претендующее на чудо, приезжает комиссия и начинает анализировать: могло ли это быть случайностью, произошло ли искусственным образом. Есть интересные случаи, которые описывают в СМИ. Одна женщина заявила, что икона творит чудеса, но когда к ней приехала Епархиальная комиссия и отгородила икону от всего, чудеса закончились. Ложное чудо может стать для кого-то искушением, а истинное чудо – это то, что подкрепляет нашу веру. При желании можно находить чудеса в своей жизни постоянно. По факту сама наша жизнь является чудом», – говорит священник.

Если это чудо истинное, оно даст о себе знать, уверен отец Александр.

«Бывают чудеса, связанные со сложными историческими событиями. Вот есть список иконы Божией Матери “Державная”. Она появилась в день отречения императора Николая II, и после началась эпоха Гражданской войны. Она явилась на пороге всех конфликтов XX века для укрепления людей как напоминание о том, что Господь с нами», – считает Ермолин.

Можно заметить, что на некоторых иконах висят украшения – кольца, цепочки горстями свисают с образа (на фото – чудотворная икона Божией Матери «Грузинская» в Раифском монастыре) Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если на одной иконе украшений больше, чем на другой, это не значит, что один образ благодатнее другого»

Часто можно заметить, как в храме на иконе висят украшения – кольца, цепочки горстями свисают с образа. Это благодарность Богу за помощь, говорит священник. Человек, получив исцеление, или если в его жизни случилось что-то хорошее, хочет как-то поблагодарить Господа. И он поступает таким образом. Стоит заметить, что на некоторых образах очень много украшений, а на других – нет.

«Если на одной иконе украшений больше, чем на другой, это не значит, что этот образ благодатнее. Можно сказать лишь, что о чудесах того образа люди знают чуть меньше, чем о чудесах другого. По сути своей Господь может всё – он может вам явить чудо через бумажную иконку в кошельке. Господь создал мир из ничего – нет первоматерии. “Ex nihilo” в переводе с латыни означает “из ничего”. Это сложно понять и объяснить. Господь сказал и создал мир, соответственно, и здесь он может сделать чудо из бумажной иконки, а может и по-другому поступить», – говорит он.

Яркий тому пример образ Богоматери «Умягчение злых сердец», которая была куплена в обычной церковной лавке и начала мироточить. Чудо продолжается и по сей день.

«Очень много икон отмечено в российской истории. В смутное время Казанский образ участвовал в освобождении Москвы от поляков. Митрополит Гермоген как раз был священником, который принял Казанскую икону из рук Матроны, и он является одним из спасителей России. Мы не используем сослагательное наклонение в истории, но все же Россия могла стать частью Польши или еще какого-нибудь государства. Поэтому и называют эту икону – Заступница», – подчеркивает иерей.

Незаслуженно забывают о том, что Казань – место явления чуда Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Казань можно было бы назвать пятым уделом Божией Матери»

Казанский образ был везде, даже в космосе. Он есть в доме почти каждого православного человека.

«Татарстан – это регион, где существуют две конфессии, и Богородица являет свою икону именно здесь. В этом смысле я глубоко убежден, что Казань можно было бы назвать пятым уделом Божией Матери. У нас есть четыре удела Богородицы: Афон, Грузия (Иверия), Киев и Дивеево. Это места, где Богородица особо себя проявила», – рассказывает отец Александр.

Казань называют и спортивной, и кулинарной столицей, но незаслуженно забывают о том, что Казань еще и место явления такого чуда, считает он.

«Почему важно, чтобы икона была оригинальной, и мы так скорбим об утрате явленного образа? Наверное, дело в исторической справедливости. Я все-таки где-то в глубине души надеюсь, что образ уцелел. Может, дело в чувстве приобщения к истории, к чему-то великому. Это соприкосновение со святыней, трепетное, личное соприкосновение. Но по сути для православного человека нет разницы – молиться перед подлинным списком или нет. Вот приезжают люди в Иерусалим, причащаются. Но что они причащаются там, что у меня в храме – все одинаково», – объясняет священнослужитель.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»