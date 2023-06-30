«Приезжайте, будет много хорошей музыки!»: Елабуга принимает фестиваль «Летние вечера»

Концерную площадку посетил Раис РТ Рустам Минниханов

Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы долго мечтали о “ фестивальчике ” , а э то оказался фестивалище»

Фестиваль проходит в Елабуге с 2018 года. Его задумал всемирно известный пианист Борис Березовский, сейчас он художественный руководитель мероприятия. Мероприятие проходит на открытом воздухе в одном из самых живописных мест города – на Шишкинских прудах.

Накануне концерную площадку посетил Раис РТ Рустам Минниханов. Ему рассказали о том, как идет благоустройство парка – грант на реконструкцию Шишкинских прудов Елабуга выиграла в рамках Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». Проект рассчитан до 2024 года. На сегодня уже готовы новые пешеходные дорожки и памп-трек.

Раиса Татарстана тепло поприветствовали школьники, приехавшие из Лисичанска. В Елабуге они окончили Университетскую школу, и многие из них признались Рустаму Минниханову, что планируют продолжить дальнейшую учебу в вузах республики и остаться здесь жить.

Затем Рустам Минниханов посмотрел концерт, который открывал фестиваль.

Раиса Татарстана тепло поприветствовали школьники, приехавшие из Лисичанска Фото: rais.tatarstan.ru

«Приятный летний вечер проводим в Елабуге. Здесь открылся ежегодный международный фестиваль “Летние вечера в Елабуге”. Приезжайте, в ближайшие три дня будет много хорошей музыки!» – пригласил Рустам Минниханов жителей республики в своем телеграм-канале.

Уверенность, что несколько дней фестиваля оставят в памяти гостей неизгладимые впечатления, выразил и глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев. Он поблагодарил Раиса Республики за поддержку в проведении этого мероприятия, а также министра культуры РТ Ираду Аюпову, курирующую этот проект.

Борис Березовский с удовольствием заметил, что мероприятие год от года развивается Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

Приветствуя гостей, художественный руководитель фестиваля Борис Березовский с удовольствием заметил, что мероприятие год от года развивается.

«Мы с Игорем Лерманом (дирижер камерного оркестра в Набережных Челнах, – прим. Т-и) долго мечтали о “фестивальчике”, когда сюда приехали. Но это оказался фестивалище, и он пятый год растет!» – подчеркнул маэстро.

«Эстрада сама себя высекла, сама себя сдала»

Фестиваль открылся концертом, посвященным 150-летнему юбилею композитора Сергея Рахманинова, который отмечается в этом году. Его произведения исполнили Камерный хор Республики Татарстан, Борис Березовский и Варвара Мягковв.

По мнению одного из гостей праздника – народного артиста РФ, ректора Театрального института им. Щукина, Евгения Князева – именно при прослушивании классической музыки душа человека начинает наполняться пониманием смысла жизни.

Фестиваль открылся концертом, посвященным 150-летнему юбилею композитора Сергея Рахманинова Фото: rais.tatarstan.ru

«Людям надо получать эмоции для души. А где находятся эти эмоции – в лучших классических произведениях. Когда говорят “обратись к своей душе”, то имеют в виду: возьми книгу, сходи в консерваторию или на выставку изобразительного искусства. Там нет шума, гвалта и нельзя пользоваться сотовыми телефонами. И именно наедине с самим собой возникают вопросы: “Зачем я пришел в этот мир?”, "Зачем я живу?”. Нельзя же все время стремиться к тому, чтобы нас только развлекали, должна быть работа души, только тогда человек становится лучше», – сказал Князев «Татар-информу».

Он вспомнил историю, которая произошла в одном из городов России. «Там, при встрече с министром культуры, выразил удивление, что на мои программы собирается полный зрительный зал. А он в ответ – “о, сейчас и театр оперы и балета забиты и музеи, и выставки”. А почему? А потому, что эстрада сама себя высекла, сама себя сдала, там нет ничего такого. Ведь если мы посмотрим повнимательнее, то большинство беженцев из России – это люди эстрады. Чего им не доставало? Я видел много российских городов, вижу как они меняются, строятся, и я верю в Россию, что все будет хорошо. А человек должен быть духовным и такие мероприятия как этот фестиваль нужны, чтобы наполнять душу», – подчеркнул артист.

Евгения Князев: «Людям надо получать эмоции для души. А где находятся эти эмоции – в лучших классических произведениях» Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

Значимость и важность качественной классической музыки для современного человека подчеркнула и дирижер, руководитель Государственного камерного хора РТ Миляуша Таминдарова.

«Сейчас человечество остро нуждается в поводырях. А музыканты – властители умов. С них сейчас спрос такой. Эстрада вынуждена меняться, куда ж ей миленькой деться. Сейчас в что-то там непонятно завывающих людях нужды нет. Народ-то жаждет чего – уверенности, веры, оптимизма, силы. Я вот как свою миссию вижу – когда хоть какая-то эмоция появилась во время моего пения, значит, не зря я жизнь прожила. Как у Жуковского – “кто-то вспомнил про меня и вздохнул украдкой”. Вот что ценно», – сказала Миляуша Таминдарова «Татар-информу».

Миляуша Таминдарова: «Сейчас человечество остро нуждается в поводырях. А музыканты – властители умов» Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

Оба гостя выразили восхищение атмосферой города, в котором проходит фестиваль.

«Елабуга. Всегда боялся приехать сюда. Думал, что это депрессивный город, который заставил Марину Цветаеву лишить себя жизни. А потом, когда увидел этот город. Понял, что не Елабуга, а “немогота жизни” довела ее. А город Елабуга – красивый, прекрасный исторический город», – поделился Евгений Князев.

«Я даже ревную. Елабуге повезло. А, может, нам всем – с Елабугой»

Поэт Влад Маленко, исполнивший со сцены авторские стихи и басни, признался, что его сердце осталось в Елабуге еще в прошлом году, когда он посетил город в первый раз.

Поэт Влад Маленко, исполнивший со сцены авторские стихи и басни, признался, что его сердце осталось в Елабуге еще в прошлом году Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

«Мы живем в тревожное время. Я езжу по России и часто, общаясь с молодыми людьми, слышу вопрос “Что такое любовь к Родине?” Не хочется какого-то пафоса, я привожу в пример Елабугу и этот фестиваль: мы иногда с коллегами задерживались после концертов, общались, и вот, в конце, понимаете, на поле нигде ни одной бумажки.... Вот это и есть любовь к Родине. Не надо громких понятий, барабанов каких-то… Вы приберите за собой, вы утешьте человека, как утешают здесь людей артисты, обрадуйте маму, бабушку… Для меня этот фестиваль является примером того, какие культурные события должны быть в моей стране. В разных городах. Я даже ревную. Елабуге повезло. А может, нам всем - с Елабугой», – рассказал корреспонденту «Татар-информ» российский поэт.

Гостей фестиваля ждут еще три вечера со многими музыкальными открытиями Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

Гостей фестиваля ждут еще три вечера со многими музыкальными открытиями. Сегодня зрителей будет приветствовать Камерный оркестр Игоря Лермана. Зрители снова встретятся с Борисом Березовским, Камерным хором и Миляушой Таминдаровой, Владом Маленко и другими участниками программы.

Центральным гостем празднества станет знаменитый The No Smoking Orchestra – оркестр «Курить запрещено» прославленного сербского кинорежиссера, музыканта Эмира Кустурицы.

С подробной программой фестиваля, который продлится еще два дня, можно ознакомиться на сайте фестиваля.