«Мы к этому идем»: в Челнах сократят интервал движения больших автобусов

В Набережных Челнах необходимо снижать интервал движения автобусов, особенно в часы пик. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявил первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

Спикер напомнил, что в первом квартале 2024 года Автоград получил 46 автобусов марки «НЕФАЗ». Практически все они вышли на маршруты города, на некоторых из них устанавливается необходимое оборудование. Автобусы курсируют по маршрутам № 22, № 26, № 2, № 3, № 5 и № 10.

В минувшую субботу Илья Зуев лично проверил работу 10-го маршрута, который курсирует по проспекту Сююмбике, посмотрел наполняемость.

«Даже не в часы пик есть люди, транспорт подготовлен к работе, водитель вежливый. Установлено оборудование для бесконтактной оплаты проезда. Оно работает, в двух разных автобусах проверил, 35 рублей списалось, все в порядке. Сам лично проверил, без журналистов, без предупреждения», — рассказал Зуев.

По его мнению, есть вещи, которые необходимо улучшать, работать над интервалом движения.

«Сегодня мы по этим маршрутам работаем в интервале от 9 до 15 минут, нам необходимо его снижать, особенно в часы пик. Мы к этому идем, готовимся, количество приобретаемого транспорта будет способствовать», — заверил чиновник.

Он обратился к жителям города, нуждающимся в работе, рассмотреть возможность трудоустройства в МУП «Горкомунхоз» — предприятие нуждается в профессиональных водителях. Зарплата составляет от 60 тыс. рублей.