«Мы - их надежный тыл»: Жены участников СВО Казани о фотовыставке в поддержку мужей

Сегодня для фотопроекта «Жены Героев» в Казани прошла фотосессия с женами военнослужащих, которые принимают участие в СВО. Проект создан по инициативе Оксаны, супруги полковника Росгвардии. По ее словам, выставка с 40 портретами женщин в кителях своих защитников состоится в Национальном музее РТ в годовщину СВО.

Об истории становления проекта в столице Татарстана корреспонденту «Татар-информа» рассказала организатор Оксана. По ее словам, с самого начала СВО жены военнослужащих сплотились и начали помогать друг другу всеми доступными способами.

«С первых дней СВО, с этих тяжелых дней, мы, жены военнослужащих объединились в некую армию поддержки. Первые дни были самыми тяжелыми, потому что связи с мужьями не было совсем. Мы помогали друг другу, создали группу в мессенджере и там просили о помощи по необходимости. Мы начали встречаться друг с другом лично и добавлять новых людей», – рассказала она.

Фото: © Сергей Акимов

По словам женщины, сходить за продуктами, помочь с детьми или оказать психологическую поддержку – это все необходимо жене военнослужащего. Потери близких людей женщины тоже переносили вместе.

«В сентябре прошлого года я увидела передачу по телевизору, где рассказывали о проекте „Жена Героя “. Меня и моих подруг это заинтересовало. Я предложила нашей группе поучаствовать в проекте, чтобы поддержать наших защитников. Оказалось, что в Казани проект себя никак не реализовывал. Изначально нас было 20 человек, мы организовались и нашли фотографа, который проникся идеей. Потом мы нашли фотостудию и сделали первые фотографии в кителях наших мужчин.», – дополнила она

Супруга военнослужащего отметила, что фотографироваться в кителях решили не просто так. По ее словам, китель — это некий символ, олицетворение той тяжести, которая легла на плечи женщин в отсутствии их мужчин.

«После первой фотосъемки мы записали видеоролик, в котором читали письма, отправленные нашим мужчинам. Мы также отправляли им наши фотографии в кителях. Этим роликом мы заявили, что Казань присоединяется к проекту. Отправили его на сайт „Жена Героя “, так начался наш старт. После этого мы создали в „ВКонтакте“ одноименную группу и к нам присоединилось порядка 220 жен военнослужащих и добровольцев Казани. Все они участвуют в фото-проекте», – сказала она.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Перед фотосъемкой с девушками работает визажист, далее они попадают к фотографу. Жены военнослужащих рассказали «Татар-информу», что побудило их принять участие в проекте, и о чем они писали своим мужьям в письмах.

«Инициатором всего этого была Оксана. Она предложила поучаствовать в проекте в нашей общей группе, и мы ее поддержали. Сходили на фотосессию и решили, что будем поддерживать супругов и развивать проект. Чтобы они знали, что мы их надежный тыл. Мужчины периодически выходят с нами на связь, фотографии с первой фотосессии мы им уже отправляли, мой муж сказал, что это интересно и необычно, и поблагодарил. В письме мужу я написала о том, что люблю его, и мы с сыном его очень ждем», – рассказала Елизавета.

Елизавета. Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Своей историей поделилась Майя, мать троих детей. По ее словам, она обещала мужу быть сильной, а он гордится тем, что она надела его китель.

«Забота о детях — это моя прямая обязанность, я обещала ему быть сильной. У нас с мужем трое детей, при них я не показываю себя со слабой стороны. Для них я мама, которая всегда будет с улыбкой, будет говорить о папе только хорошее и для них, как правило, мама – это человек, который должен ждать и учить их ждать нашего папу», – рассказала она.

По словам Майи, супруг гордится тем, что она надевает его китель. Майя уверена, что для мужчины это знак того, что женщина им гордится, любит и ждет.

Майя. Фото: © Сергей Акимов

По словам Оксаны, в Казани проект поддержало Министерство Культуры РТ. Они помогли с организацией фотовыставки и привлечением СМИ. Каждый портрет на выставке будет представлен фотографией жены военнослужащего в кителе и ее письмом, которое она писала своему мужчине. Предположительно, мероприятие состоится в Национальном музее РТ к годовщине СВО.