«Мы ими гордимся»: в Новошешминском районе открыли мемориальные доски бойцам СВО

В Зиреклинском сельском поселении Новошешминского района РТ увековечили память земляков, погибших при исполнении воинского долга в зоне СВО.

Здесь открыли мемориальные доски в честь жителей села – Дениса Шарыпина и Аюпа Хайбуллина.

На митинг памяти собрались родные и близкие бойцов, односельчане, представители власти и общественности. В мероприятии приняли участие глава Новошешминского района Егор Тарнавский и начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Тимур Галеев.

«Важно помнить и чтить память тех, кто ценой своей жизни обеспечивает нам мир. Мы ими гордимся, и наше подрастающее поколение должно помнить об их подвиге», – подчеркнул Егор Тарнавский, выступая перед собравшимися.

Аюп Хайбуллин был посмертно награжден орденом Мужества. Государственную награду глава района передал сыну героя – Радику Хайбуллину.

Участники митинга почтили память Дениса Шарыпина и Аюпа Хайбуллина минутой молчания и возложили к мемориальным доскам живые цветы. Имена земляков, отдавших свои жизни, навсегда останутся в истории родного села, став примером мужества для будущих поколений.